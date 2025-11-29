Arestat pentru fraudă  Fostul pilot din Formula 1 a fost reținut pentru două acuzații grave + A mai avut probleme cu legea 

Adrian Sutil (42 de ani), fostul pilot din Formula 1, a fost arestat pentru fraudă și delapidare.

Pilotul german a concurat de-a lungul timpului pentru echipe precum Spyker, Force India și Sauber, reușind să se claseze pe locul #9 la finalul sezonului din 2011, cea mai bună performanță a sa.

Adrian Sutil, arestat pentru fraudă și delapidare

Fostul pilot german a fost reținut într-o razie internațională pentru fraudă și delapidare, conform racingnews365.com. Până la acest moment, nu au fost date detalii suplimentare despre caz, iar Sutil nu a reacționat public la acuzațiile care i-au fost aduse.

În acest moment, Sutil se află în arest într-o închisoare din Baden-Württemberg, Germania, anunță planetf1.com.

Nu este pentru prima dată când Adrian Sutil se confruntă cu o anchetă a poliției.

În anul 2011, acesta a fost implicat într-un scandal după ce l-a lovit cu un pahar pe directorul echipei Lotus, într-un club de noapte din Shanghai.

La acel moment, Sutil a fost găsit vinovat de vătămare corporală gravă, fiind sancționat cu o amendă și o condamnare cu suspendare de 18 luni. Ulterior, el a revenit în Formula 1, ca pilot al echipei Force India.

Cea mai notabilă evoluție a sa este reprezentată de Marele Premiu al Italiei din anul 2009, atunci când a reușit o clasare pe locul 4, după Rubens Barrichello, Jenson Button și Kimi Raikkonen.

