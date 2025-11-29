Dinamo, buget de 20 de milioane €  Acționarul „câinilor”,  anunț despre cum se va ajunge la astfel de sume: „Asta trebuie să se întâmple” +7 foto
Noul Stadion Dinamo FOTO: CNI
Dinamo, buget de 20 de milioane € Acționarul „câinilor”, anunț despre cum se va ajunge la astfel de sume: „Asta trebuie să se întâmple”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 29.11.2025, ora 13:45
alt-text Actualizat: 29.11.2025, ora 13:46
  • Eugen Voicu, unul dintre acționarii de la Dinamo, a vorbit despre impactul pe care îl va avea noul stadion asupra formației din „Ștefan cel Mare”.

După ce Consiliul General a împuternicit Consiliul Local al Sectorului 2 să ia o hotărâre în privința noului stadion Dinamo, Primăria Sectorului 2 va putea cofinanța lucrările pentru ridicarea noii arene din centrul Capitalei.

Emeric Ienei, omagiat în Ghencea VIDEO.  Fanii Stelei, scenografie impresionantă în memoria legendarului antrenor
Emeric Ienei, omagiat în Ghencea VIDEO. Fanii Stelei, scenografie impresionantă în memoria legendarului antrenor
Emeric Ienei, omagiat în Ghencea VIDEO.  Fanii Stelei, scenografie impresionantă în memoria legendarului antrenor

Eugen Voicu, despre impactul noului stadion asupra lui echipei

Voicu a vorbit despre momentul în care Dinamo va avea un stadion nou și a explicat cum va fi influențat bugetul echipei, odată cu inaugurarea arenei.

„Un buget de 20 de milioane de euro este un vis astăzi pentru noi. Trebuie să ajungem acolo. Noi ne gândim că în 3-4 ani şi doar cu un stadion nou, bine făcut, bine proiectat, deoarece contează foarte mult câte loji are stadionul şi ce posibilităţi de divertisment oferă, pe lângă meciul de fotbal în sine.

Putem ajunge la 20 de milioane în primii 2 ani de la inaugurarea stadionului. Sută la sută.

Deci dacă nu tratezi fotbalul ca pe un business, nu cred că poţi să obţii performanţa”, a declarat Eugen Voicu, pentru zf.ro.

Eugen Voicu: „Asta trebuie să se întâmple și la Dinamo”

Finanțatorul de la Dinamo a explicat și cum va deveni stadionul profitabil și a oferit un exemplu din afara României:

„Vă spuneam cei de la de LASK Linz, care şi-au crescut veniturile. De ce? Pentru că s-au împrumutat, au făcut un stadion cu 40 de loji.

În aceste 40 de loji sunt, să zicem, treizeci de sponsori care au închiriat câte una pe termen lung şi au făcut un fel de a doua casă acolo: au evenimente de business, traininguri pe care le ţin la stadion.

Stadionul respectiv are peste 200 de evenimente pe an, care nu includ zona de fotbal. Asta trebuie să se întâmple şi la Dinamo, mai ales că avem o locaţie excelentă şi sperăm să avem şi stadionul”.

Când ar putea începe lucrările la noul stadion

Pentru a putea începe lucrările la noul stadion, trebuie finalizat procesul de documentație tehnico-economică și stabilirea sumei totale care va trebui alocată pentru întreaga investiție.

În acel moment, Consiliul Local al Sectorului 2 va putea aloca 25% din valoarea totală a proiectului, iar lucrările vor putea fi demarate.

Ce facilități va avea noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1 - și va avea 25.000 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv.

Stadionul va fi dotat cu:

  • spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
  • o boxă generoasă pentru presă
  • spații pentru spectatorii cu dizabilități
  • spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
  • propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri
  • tribune acoperite integral.
Noul stadion Dinamo - macheta
Noul stadion Dinamo - macheta

Noul stadion Dinamo - macheta Noul stadion Dinamo - macheta Noul stadion Dinamo - macheta Noul stadion Dinamo - macheta Noul stadion Dinamo - macheta
Ultimul meci disputat la nivelul Ligii 1 pe arena din „Ștefan cel Mare” a fost returul barajului de menținere/promovare dintre Dinamo și Universitatea Cluj, scor 1-1 (0-2 în tur), „dublă” care i-a trimis pe „câini” în Liga 2 pentru prima dată în istorie. Meciul s-a jucat pe 29 mai 2022.

Cartonașul mov în Liga 1 Ce reprezintă:  „E primul cartonaș care sancționează asta. Să devină parte din schimbare!"
Cartonașul mov în Liga 1 Ce reprezintă: „E primul cartonaș care sancționează asta. Să devină parte din schimbare!"
Cartonașul mov în Liga 1 Ce reprezintă:  „E primul cartonaș care sancționează asta. Să devină parte din schimbare!”
Dat afară din primul 11!  Staff-ul tehnic al campioanei FCSB cere acceptul lui Becali pentru  o măsură radicală
Dat afară din primul 11! Staff-ul tehnic al campioanei FCSB cere acceptul lui Becali pentru o măsură radicală
Dat afară din primul 11!  Staff-ul tehnic al campioanei FCSB cere acceptul lui Becali pentru  o măsură radicală

O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
FRF, mișcare decisivă Hotărârea din Adunarea Generală cu scandal a ajuns la tribunal » Reacția lui Adrian Mititelu: „Cazul e la DNA"
FRF, mișcare decisivă Hotărârea din Adunarea Generală cu scandal a ajuns la tribunal » Reacția lui Adrian Mititelu: „Cazul e la DNA"
FRF, mișcare decisivă Hotărârea din Adunarea Generală cu scandal a ajuns la tribunal » Reacția lui Adrian Mititelu: „Cazul e la DNA”
Arena Națională se dezintegrează! VIDEO. O bucată din tavan s-a desprins înainte de meciul Dinamo - Oțelul
Arena Națională se dezintegrează! VIDEO. O bucată din tavan s-a desprins înainte de meciul Dinamo - Oțelul
Arena Națională se dezintegrează! VIDEO. O bucată din tavan s-a desprins înainte de meciul Dinamo - Oțelul
România, calificare! „Tricolorele" au învins Japonia și vor juca în grupele principale ale CM de handbal feminin!
România, calificare! „Tricolorele" au învins Japonia și vor juca în grupele principale ale CM de handbal feminin!
România, calificare! „Tricolorele” au învins Japonia și vor juca în grupele principale ale CM de handbal feminin!
