„Am fost un hoț, am dat bani «la negru»” Gigi Becali, după acuzațiile lui Bumbescu: „M-a mustrat conștiința” + Conflict cu Lăcătuș

Gigi Becali (67 de ani) și Marius Lăcătuș (61 de ani) au avut un dialog aprins la TV, după ce patronul de la FCSB a fost acuzat de Adrian Bumbescu (65 de ani) că plătea fostele glorii ale Stelei „la negru”.

După acuzațiile care i-au fost aduse, finanțatorul celor de la FCSB a vorbit despre modul în care îi plătea pe angajați și a recunoscut că a comis o ilegalitate.

Contre în direct între Becali și Lăcătuș: „Am fost un prost că am crezut în tine”

Gigi Becali: (n.r. Este adevărat ce zice domnul Bumbescu, că i-ați plătit «la negru»?) Da, așa este! Aveau salariul mediu pe economie și eu le dădeam lor banii în mână. Lui Marius nu-i dădeam tot așa?

Marius Lăcătuș: Ce îmi dădeai tu mie tot așa? Eu semnam un stat de plată.

Gigi Becali: Păi, semnai un stat de plată pe 500 de euro, probabil.

Marius Lăcătuș: Nu, nu, în niciun caz pe 500 de euro. Nu e adevărat.

Gigi Becali: Băi Marius, le dăm pe față acum...

Marius Lăcătuș: Eu dau pe față, nu-i nicio problemă. Tocmai asta e, că am fost un prost că am crezut în tine când m-am întors la Steaua. Ai zis că o să facem contract, iar după două luni am plecat și am plecat fără bani , domnule Becali.

Gigi Becali: Tu știi, eu nu mai știu, Marius, Tu știi mai bine. Bumbescu zice «Domne, dădea banii la negru, e adevărat».

Marius Lăcătuș: Tu chiar nu-ți aduci aminte discuția dintre noi doi când am plecat? Când ți-am zis că îmi ești dator cu salariile pe două luni?

Gigi Becali: „Am fost un hoț, am dat bani «la negru»”

Finanțatorul celor de la FCSB a recunoscut că a făcut o ilegalitate și a povestit cum a încercat să rezolve această situație.

„În pușcărie fiind, eu i-am chemat pe Argăseală și pe contabilul Gheorghișor și le-am zis că am dat bani «la negru», ca atare am păcălit statul. Am făcut socoteala, erau vreo 3 milioane de euro.

Pe mine m-a mustrat conștiința și am zis «sunt hoț», pentru că dacă nu plătești taxa ești hoț. Atunci am zis că nu vreau să fiu hoț și oamenii de la finanțe să facă socotelile pe toți anii în urmă.

Mi-au zis cei de la finanțe că nu pot să ia banii. Le-am zis că nu există nicăieri că nu poate să ia cineva banii. Băgați-le banii în cont și dacă vor bine, dacă nu, să fie sănătoși!

Au găsit o soluție de regularizare și s-au dus în urmă cu 10, 12 ani și am dat statului român 3 milioane pe care puteam să nu-i mai dau, că se prescrisese. Am plătit că m-a mustrat conștiința, nu am vrut să fiu hoț.

Dacă nu e așa, să iasă Ministerul de Finanțe și să spună «Becali minte»”, a declarat finanțatorul de la FCSB.

