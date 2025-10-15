„Revine, dar la altă echipă” Patronul de la FCSB, gata să ia o decizie drastică după accidentarea lui Mihai Popescu +4 foto
Mihai Popescu/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Superliga

„Revine, dar la altă echipă" Patronul de la FCSB, gata să ia o decizie drastică după accidentarea lui Mihai Popescu

Alexandru Smeu
Publicat: 15.10.2025, ora 21:11
alt-text Actualizat: 15.10.2025, ora 21:11
  • Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a vorbit despre situația lui Mihai Popescu (32 de ani), fundașul central al campioanei.
  • Convocat de Mircea Lucescu la echipa națională pentru meciul amical cu Moldova (2-1) și cel din preliminariile CM 2026, cu Austria (1-0), stoperul s-a accidentat în meciul de duminică.

Popescu a efectuat un RMN, iar diagnosticul a fost unul crunt: ruptură de ligament încrucișat anterior la genunchiul stâng.

În urma acestei accidentări, situația este delicată: fundașul va avea nevoie de o recuperare îndelungată și, cel mai probabil, va rata restul sezonului.

Gigi Becali, despre Mihai Popescu: „Revine la altă echipă”

Într-o intervenție telefonică la emisiunea „Fotbal Club” de la Digi Sport, Gigi Becali a anunțat că ia în calcul să nu-i mai prelungească contractul lui Popescu, scadent pe 30 iunie 2026.

„La Mihai Popescu o să dureze până revine. Cred că 5-6 luni. Revine la altă echipă. Îi expiră contractul. Păi, ce să mai fac cu el, dacă e accidenta?”.

Accidentare Mihai Popescu
Accidentare Mihai Popescu

Galerie foto (4 imagini)

Accidentare Mihai Popescu Accidentare Mihai Popescu Accidentare Mihai Popescu Accidentare Mihai Popescu
+4 Foto
labels.photo-gallery

Mihai Popescu, situație similară cu Dawa

La fel ca Mihai Popescu, Dawa s-a „rupt” în cel mai bun moment al carierei sale, în luna martie, în timp ce juca pentru naționala țării sale într-un meci cu Eswatini din preliminariile CM 2026.

Stoperul este în proces de recuperare, iar lui Becali i s-a amintit că a procedat altfel cu fundașul camerunez.

„Cu fundași central, de genul lui Dawa, Ngezana, adică de 1.90, puternici. Cu ei doi e altceva.

Nu are rost să vorbim acum de Mihai Popescu. Săracul... are și el belelele lui”, a concluzionat Becali.

Probleme pentru FCSB: Doar Ngezana este disponibil pe postul de fundaș

FCSB are mari probleme în compartimentul defensiv, deoarece doar Siyabonga Ngezana ar mai rămâne apt de joc.

Dawa încă e nerefăcut după operația din aprilie, când și-a rupt ligamentele.

Graovac e și el în recuperare după o ruptură musculară suferită la final de septembrie.

O variantă pentru postul de stoper va fi Alhassan, care a mai fost folosit în centrul defensivei.

accidentare gigi becali romania Mihai Popescu fcsb
