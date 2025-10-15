„Dacă primim OK-ul, vom avea zeci de sponsori” Legendele Stelei, gata să ajute clubul: „Discutăm cu asociați”

Adrian Bumbescu (65 de ani) și Marius Lăcătuș (61 de ani), foștii mari fotbaliști ai Stelei, au vorbit despre viitorul trupei din Ghencea.

Legendele Stelei intenționează să solicite o audiență atât primului ministru, Ilie Bolojan, cât și Ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, cu scopul de a găsi soluții pentru ca CSA Steaua să poată promova în Liga 1.

Adrian Bumbescu: „Dacă vom primi OK-ul , vom avea zeci de sponsori”

„O să facem câțiva dintre câștigătorii Cupei Campionilor o comisie să mergem să vorbim, dacă vom fi primiți de domnul ministru sau de prim-ministru. Facem asta cu acordul clubului, cu acordul comandantului. Vrem să discutăm despre situația legată de promovare.

Noi dorim să se găsească un sponsor, să se schimbe forma de organizare. Deocamdată sunt doar discuții, dar în momentul în care vom primi OK-ul vom avea zeci de sponsori potenți.

Cred că marca Steaua nu ar trebui să fie scoasă la licitație. Este un brand care nu poate fi scos la vânzare. Deocamdată discutăm cu asociați, mai multe despre asta vă poate spune Pițurcă, el se ocupă de asta.

Acum doi ani, Pițurcă a venit cu un american care voia să investească 200 de milioane de dolari, iar Ciucă, prim-ministrul de atunci, a spus că nu-i momentul”, a declarat Adrian Bumbescu, la Digi Sport.

Bumbescu, despre relația cu Gigi Becali: „ Ne-a plătit «la negru»! După ce și-a văzut interesul, ne-a îndepărtat pe toți”

„Becali să nu uite că mă suna toată ziua să fim contra lui Păunescu, numai asta era în mintea lui la acel moment. Să nu uite că am fost plătiți «la negru» de el, ne dădea banii din buzunar, asta a făcut în acea perioadă.

El s-a folosit foarte mult de Pițurcă și de mulți alții, iar apoi ușor, ușor, ne-a îndepărtat pe toți. La început ne chema la întruniri, apoi ne-a îndepărtat, ăsta e caracterul lui”, a mai adăugat Bumbescu.

Marius Lăcătuș: „Poate că Armata are alte priorități”

Întrebat despre situația de la Steaua, Lăcătuș a vorbit despre conducerea clubului, acolo unde consideră că nu există stabilitate.

„În primul rând, aș vrea să văd și eu că este numit un comandant câte 2,3 ani. În ultima perioadă au fost numiți numai interimari, câte șase luni. Ce poate face un om în șase luni?

Poate dacă ar fi un ministru care să vină din Armată implicarea ar fi mai mare. Atâta timp cât miniștrii sunt numiți politic nu au același atașament pentru club. Dacă ar fi cineva din branșă probabil s-ar ocupa mai mult de problemele de la Steaua.

Poate că sunt și alte priorități acum și pe bună dreptate, ținând cont de ce se întâmplă în preajma noastră. Probabil acum prioritățile constă în ceea ce înseamnă armata iar sportul a fost lăsat în plan secundar ”, a spus Marius Lăcătuș.

FOTO. Imagini de la CS Dinamo - Steaua 0-0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport