Noi detalii despre starea lui Lucescu Ce le-a transmis selecţionerul colaboratorilor săi

Publicat: 06.01.2026, ora 17:48
Actualizat: 06.01.2026, ora 17:48
  • Mircea Lucescu (80 de ani) se confruntă cu noi probleme de sănătate, motiv pentru care a fost nevoit să-și anuleze deplasarea în Turcia.

Mircea Lucescu își dorea să plece în Turcia încă de pe 4 ianuarie, pentru a urmări echipele românești la lucru în cantonamentul din Antalya.

Așa cum GOLAZO.ro anunța luni, selecționerul a fost nevoit să-și anuleze deplasarea, după ce a intrat pe mâna cardiologilor la revenirea în țară. Lucescu se afla în Turcia, în momentul în care i s-a făcut rău.

Mircea Lucescu vrea să meargă la amicalul FCSB - Beșiktaș

Potrivit fanatik.ro, Il Luce le-a transmis colaboratorilor săi de la națională, Ionel Gane, Florin Constantinovici și Marius Niculae, că starea i s-a îmbunătățit, motiv pentru care ar putea fi prezent la amicalul de lux FCSB - Beșiktaș.

Selecționerul nu ar vrea să rateze amicalul campioanei, dar nici întâlnirea cu fosta sa echipă.

FCSB, cantonament în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
FCSB, cantonament în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Lucescu a antrenat-o pe Beşiktaş în perioada 2002-2004, iar în primul său sezon pe banca turcilor a reușit să cucerească și titlul.

Un alt motiv pentru care selecționerul și-ar dori să meargă în Turcia este legat de faptul că barajul pentru CM 2026 bate la ușă.

  • Meciul Turcia - România se va juca pe 26 martie , de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.
  • Se va juca pe arena lui Beșiktaș, la Istanbul.

