Și-a vândut golgheterul  Atacantul echipei din Liga 1 merge în  liga secundă din Polonia » Sumă surprinzătoare de transfer

Oțelul Galați l-a vândut pe Paulinho (26 de ani) la Wieczysta Cracovia, formație din liga a doua din Polonia.

Atacantul portughez o părăsește pe echipa antrenată de Laszlo Balint după doar 6 luni.

Paulinho a fost unul dintre oamenii de bază ai Oțelului în acest sezon, contribuind la 8 reușite în 20 de meciuri jucate în Liga 1.

Chiar dacă a sosit la Oțelul în vara anului trecut și a semnat un contract valabil până în 2027, evoluțiile lui Paulihno au atras atenția cluburilor și a fost cedat rapid de gălățeni.

„Tranzacția dintre cele două cluburi este una de natură financiară, iar detaliile acordului rămân confidențiale, conform înțelegerii dintre SC Oțelul Galați și Wieczysta Kraków”, se arată în comunicatul grupării din Liga 1.

Formația gălățeană ar fi obținut 200.000 de euro în schimbul atacantului portughez, potrivit fanatik.ro.

650.000 de euro este cota de piață a lui Paulinho, conform Transfermarkt

Viborg, fosta echipă a atacantului înainte să vină în România, a păstrat câteva procente din mutarea acestuia în Polonia, conform contractului stabilit cu Oțelul în 2025.

Și fundașul Vadik Murria a fost vândut de echipa antrenată de Laszlo Balint, la Unionistas de Salamanca, formație care ocupă locul 15 în Liga 3 din Spania. Joao Paolo și Joao Lameira sunt alți fotbaliști curtați din tabăra gălățenilor.

Cifrele lui Paulinho

În acest sezon, Paulinho a fost un om de bază în atacul Oțelului. Vârful a înscris 7 goluri în 22 de partide jucate în toate competițiile. A dat și 2 pase decisive.

Paulinho a încheiat anul 2025 cu un gol, în ultima etapă, 2-1 cu FC Argeș. Portughezul a înscris în minutul 60 și a ajutat Oțelul să ajungă la a treia victorie consecutivă în Liga 1 (3-0 cu Unirea Slobozia, 2-0 cu Rapid și 2-1 cu FC Argeș).

Cifrele lui Paulinho:

Estrela Amadora: 44 de meciuri, 19 goluri, 3 pase decisive

Bandirma Spor: 36 de meciuri, 8 goluri, 2 pase decisive

Oțelul Galați: 22 de meciuri, 7 goluri, 2 pase decisive

Uniao Torreense: 15 meciuri, 2 goluri

Viborg: 13 meciuri, un gol

Portimonense: 8 meciuri

AD Fafe: 4 meciuri, un gol

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 21 40 2 Rapid 21 39 3 Botoșani 21 38 4 Dinamo 21 38 5 Argeș 21 34 6 Oțelul 21 33 7 U Cluj 21 33 8 UTA 21 32 9 FCSB 21 31 10 Farul Constanța 21 27 11 CFR Cluj 21 26 12 Unirea Slobozia 21 21 13 Petrolul 21 20 14 Csikszereda 21 16 15 Hermannstadt 21 13 16 Metaloglobus 21 11

