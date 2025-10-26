Becali i-a dat 400.000€ lui CFR Patronul FCSB, afacere fabuloasă pentru un superjucător: „Ei mi-au propus tranzacția, eu am plătit”

Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul FCSB, a dezvăluit clauzele fabuloase pe care CFR Cluj le avea ca urmare a transferului lui Daniel Bîrligea (25 de ani), din vara anului trecut.

FCSB a plătit 2 milioane de euro pentru transferul lui Daniel Bîrligea, în 2024.

Ulterior, „roș-albaștrii” au fost nevoiți să plătească în plus deoarece „feroviarii” aveau stipulate în contract mai multe bonusuri legate de evoluțiile lui Bîrligea.

Gigi Becali: „Bîrligea m-a costat până acum 3 milioane”

„Am plătit și am răscumpărat procentele lui Bîrligea. Știți cât m-a costat Bîrligea până acum? 3 milioane. CFR a luat până acum din clauze câteva sute de mii.

Dacă dă gol, dacă ne calificam în Europa, dacă dă 5 pase de gol, multe clauze pe care eu le-am acceptat atunci, că voia să-l ia Șucu.

Era clauză de 500.000 dacă ne calificăm în Champions League. Am zis că dau și un milion, numai să ne calificăm. Eu am respectat tot. Acum vreo săptămână am răscumpărat toate clauzele.

CFR mi-a propus o tranzacție, eu am negociat și am ajuns la această concluzie. Am dat 400.000 și am răscumpărat tot. Ei mai au doar 10 la sută din diferența de la 10 milioane în sus, în cazul unui viitor transfer”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

VIDEO Reușite din acțiune în FCSB - UTA 4-0 : golurile marcate de Bîrligea și Thiam

