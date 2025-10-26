Alibec n-a mai suportat Ce a făcut atacantul de la FCSB imediat după fluierul final +  Reacția patronului +34 foto
Alibec/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Alibec n-a mai suportat Ce a făcut atacantul de la FCSB imediat după fluierul final + Reacția patronului

alt-text Vlad Nedelea , Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 26.10.2025, ora 23:31
alt-text Actualizat: 26.10.2025, ora 23:33
  • FCSB - UTA ARAD 4-0. Denis Alibec (34 de ani) a plecat furios la vestiare, după victoria categorică a campioanei.

Alibec a fost introdus în minutul 85 al partidei, în locul lui Daniel Bîrligea.

„E umilitor” Adrian Mihalcea,  resemnat, după eșecul drastic cu FCSB: „A fost doar un joc-școală”
Citește și
„E umilitor” Adrian Mihalcea, resemnat, după eșecul drastic cu FCSB: „A fost doar un joc-școală”
Citește mai mult
„E umilitor” Adrian Mihalcea,  resemnat, după eșecul drastic cu FCSB: „A fost doar un joc-școală”

FCSB - UTA ARAD. Denis Alibec a plecat furios la vestiare

Din informațiile GOLAZO.ro, Alibec nu a mers cu colegii la galerie. A plecat nervos, direct la vestiare, după ce a șutat puternic într-o minge.

Elias Charalambous a încercat să-l consoleze, dar fără succes.

Denis Alibec, nervos în drum spre vestiare/ Foto: captura Prima Sport Denis Alibec, nervos în drum spre vestiare/ Foto: captura Prima Sport
Denis Alibec, nervos în drum spre vestiare/ Foto: captura Prima Sport

Gigi Becali: „Ce să-i facem lui Alibec?”

Întrebat despre gestul lui Alibec, patronul celor de la FCSB, a oferit o primă reacție.

Becali a menționat că atacantul își va primi șansa ca titular la meciul din Cupa României, cu Gloria Bistrița.

„Ce să-i facem lui Alibec? El vrea să dea el gol, dar când l-am băgat… o să-l băgăm acum, de exemplu. Fac și eu ca Mirel, care are dreptate, sunt 25 de jucători, de ce să nu se supere și ăia?

El e supărat că de ce n-a jucat, de ce n-a marcat. Ce să fac, mă tată?

O să te bag, măcar cu Bistrița să dai gol. El e un om foarte bun, dar are mâniile lui. Se supără precum copiii. Își revine. La fotbal trebuie să demonstrezi”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

  • Miercuri, 29 octombrie, de la ora 21:00, se dispută CS Gloria Bistrița (L2) - FCSB 

Denis Alibec, conflict cu Peluza Nord

La finalul meciului pierdut cu Metaloglobus, 1-2, de la Clinceni, jucătorii celor de la FCSB s-au dus spre propriii suporteri pentru a-i saluta, însă au fost huiduiți de fani.

Atacantul „roș-albaștrilor”, Denis Alibec, nu a suportat tratamentul dur al Peluzei Nord și a intrat în conflict cu suporterii.

Fotbalistul a fost îndepărtat cu greu din fața galeriei de către Siyabonga Ngezana și Mihai Lixandru.

La partida cu Bologna, 1-2, din Europa League, Denis Alibec le-a cerut scuze fanilor pentru gesturile sale.

FOTO. Imagini de la FCSB - UTA Arad 4-0

FCSB - UTA. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpg
FCSB - UTA. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpg

Galerie foto (34 imagini)

FCSB - UTA, meci FOTO Iosif Popescu GOLAZO (1).jpg FCSB - UTA, meci FOTO Iosif Popescu GOLAZO (2).jpg FCSB - UTA, meci FOTO Iosif Popescu GOLAZO (3).jpg FCSB - UTA, meci FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpg FCSB - UTA, meci FOTO Iosif Popescu GOLAZO (5).jpg
+34 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO Reușite din acțiune în FCSB - UTA 4-0: golurile marcate de Bîrligea și Thiam

Citește și

 „Din play-off ies Dinamo și Botoșani” Gigi Becali, euforic după victoria cu UTA Arad: „În 10 etape  vom fi pe podium”
Superliga
23:20
„Din play-off ies Dinamo și Botoșani” Gigi Becali, euforic după victoria cu UTA Arad: „În 10 etape vom fi pe podium”
Citește mai mult
 „Din play-off ies Dinamo și Botoșani” Gigi Becali, euforic după victoria cu UTA Arad: „În 10 etape  vom fi pe podium”
Dialog amuzant  Ce au postat FC Dinamo și CS Dinamo înaintea duelului inedit din Cupă: „Peter Parker va marca!”
Cupa Romaniei
21:51
Dialog amuzant Ce au postat FC Dinamo și CS Dinamo înaintea duelului inedit din Cupă: „Peter Parker va marca!”
Citește mai mult
Dialog amuzant  Ce au postat FC Dinamo și CS Dinamo înaintea duelului inedit din Cupă: „Peter Parker va marca!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
gigi becali liga 1 uta arad Denis Alibec fcsb nervos
Știrile zilei din sport
El Clasico versus Liga 1  Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
Superliga
14:20
El Clasico versus Liga 1 Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
Citește mai mult
El Clasico versus Liga 1  Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare
Special
12:10
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare
Citește mai mult
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare
Ce a pățit Cisotti  Italianul a ieșit accidentat cu UTA și azi va face RMN. Care e primul diagnostic, pus după meci
Superliga
12:44
Ce a pățit Cisotti Italianul a ieșit accidentat cu UTA și azi va face RMN. Care e primul diagnostic, pus după meci
Citește mai mult
Ce a pățit Cisotti  Italianul a ieșit accidentat cu UTA și azi va face RMN. Care e primul diagnostic, pus după meci
El Clasico, ediția de meme-uri  FOTO . Microbiștii n-au avut milă de Barcelona, după eșecul în fața lui Real Madrid
Campionate
12:14
El Clasico, ediția de meme-uri FOTO . Microbiștii n-au avut milă de Barcelona, după eșecul în fața lui Real Madrid
Citește mai mult
El Clasico, ediția de meme-uri  FOTO . Microbiștii n-au avut milă de Barcelona, după eșecul în fața lui Real Madrid
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:47
Rapid caută mijlocaș Victor Angelescu recunoaște că soluția poate fi un fotbalist din Superliga
Rapid caută mijlocaș Victor Angelescu recunoaște că soluția poate fi un fotbalist din Superliga
15:50
Anchetă uriașă în Turcia Federația Turcă de Fotbal anunță sancțiuni după descoperirea a peste 100 de arbitri care ar fi pariat activ pe meciuri
Anchetă uriașă în Turcia Federația Turcă de Fotbal anunță sancțiuni după descoperirea a peste 100 de arbitri care ar fi pariat activ pe meciuri
15:10
Incredibila transformare a lui Dani Alves De la închisoare pentru viol la predicator în biserică
Incredibila transformare a lui Dani Alves De la închisoare pentru viol la  predicator în biserică
14:20
El Clasico versus Liga 1 Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
El Clasico versus Liga 1  Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Top stiri din sport
FCSB a găsit fundaș Plecarea lui Mihai Stoica în Portugalia dă roade. Gigi Becali: „Am o veste extraordinară”
Superliga
09:39
FCSB a găsit fundaș Plecarea lui Mihai Stoica în Portugalia dă roade. Gigi Becali: „Am o veste extraordinară”
Citește mai mult
FCSB a găsit fundaș Plecarea lui Mihai Stoica în Portugalia dă roade. Gigi Becali: „Am o veste extraordinară”
Cupa României Câte bilete s-au vândut pentru duelul CS Dinamo - FC Dinamo, de pe „Arcul de Triumf”
Cupa Romaniei
09:16
Cupa României Câte bilete s-au vândut pentru duelul CS Dinamo - FC Dinamo, de pe „Arcul de Triumf”
Citește mai mult
Cupa României Câte bilete s-au vândut pentru duelul CS Dinamo - FC Dinamo, de pe „Arcul de Triumf”
„Nu-i place să muncească” Patronul FCSB, despre Politic:  „Nu vrea să sufere. Dinamo a ieșit în câștig 100%”. Ce spune jucătorul
Superliga
09:44
„Nu-i place să muncească” Patronul FCSB, despre Politic: „Nu vrea să sufere. Dinamo a ieșit în câștig 100%”. Ce spune jucătorul
Citește mai mult
„Nu-i place să muncească” Patronul FCSB, despre Politic:  „Nu vrea să sufere. Dinamo a ieșit în câștig 100%”. Ce spune jucătorul
„Au încercat să mă facă să cedez psihic” Denisa Golgotă acuză:   „A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează”
Gimnastica
11:41
„Au încercat să mă facă să cedez psihic” Denisa Golgotă acuză: „A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează”
Citește mai mult
„Au încercat să mă facă să cedez psihic” Denisa Golgotă acuză:   „A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează”

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 20 rapid 13 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi uta arad 13 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
27.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share