FCSB - UTA ARAD 4-0. Denis Alibec (34 de ani) a plecat furios la vestiare, după victoria categorică a campioanei.

Alibec a fost introdus în minutul 85 al partidei, în locul lui Daniel Bîrligea.

FCSB - UTA ARAD. Denis Alibec a plecat furios la vestiare

Din informațiile GOLAZO.ro, Alibec nu a mers cu colegii la galerie. A plecat nervos, direct la vestiare, după ce a șutat puternic într-o minge.

Elias Charalambous a încercat să-l consoleze, dar fără succes.

Denis Alibec, nervos în drum spre vestiare/ Foto: captura Prima Sport

Gigi Becali: „Ce să-i facem lui Alibec?”

Întrebat despre gestul lui Alibec, patronul celor de la FCSB, a oferit o primă reacție.

Becali a menționat că atacantul își va primi șansa ca titular la meciul din Cupa României, cu Gloria Bistrița.

„Ce să-i facem lui Alibec? El vrea să dea el gol, dar când l-am băgat… o să-l băgăm acum, de exemplu. Fac și eu ca Mirel, care are dreptate, sunt 25 de jucători, de ce să nu se supere și ăia?

El e supărat că de ce n-a jucat, de ce n-a marcat. Ce să fac, mă tată?

O să te bag, măcar cu Bistrița să dai gol. El e un om foarte bun, dar are mâniile lui. Se supără precum copiii. Își revine. La fotbal trebuie să demonstrezi”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

Miercuri, 29 octombrie, de la ora 21:00, se dispută CS Gloria Bistrița (L2) - FCSB

Denis Alibec, conflict cu Peluza Nord

La finalul meciului pierdut cu Metaloglobus, 1-2, de la Clinceni, jucătorii celor de la FCSB s-au dus spre propriii suporteri pentru a-i saluta, însă au fost huiduiți de fani.

Atacantul „roș-albaștrilor”, Denis Alibec, nu a suportat tratamentul dur al Peluzei Nord și a intrat în conflict cu suporterii.

Fotbalistul a fost îndepărtat cu greu din fața galeriei de către Siyabonga Ngezana și Mihai Lixandru.

La partida cu Bologna, 1-2, din Europa League, Denis Alibec le-a cerut scuze fanilor pentru gesturile sale.

FOTO. Imagini de la FCSB - UTA Arad 4-0

VIDEO Reușite din acțiune în FCSB - UTA 4-0 : golurile marcate de Bîrligea și Thiam

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport