Gigi Becali (68 de ani), patronul de la FCSB, s-a pronunțat în scandalul izbucnit la Rapid după titularizarea lui Andrei Șucu (17 ani) în partida cu Csikszereda, câștigată de giuleșteni cu 2-0.

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Daniel Pancu l-a înlocuit la pauză, după o primă repriză în care tânărul jucător nu a reușit să se impună. Ulterior, la finalul partidei, antrenorul Rapidului a avut un discurs dur la adresa fiului patronului.

Gigi Becali: „Îl dădeam afară imediat pe Pancu”

Patronul de la FCSB a fost întrebat ce ar fi făcut în locul lui Dan Șucu, dacă s-ar fi aflat în această situație. Răspunsul său a fost unul tranșant.

„Eu îl dădeam afară imediat pe Pancu și spun și de ce. Eu nu insistam pe copilul meu. Adică prima dată ziceam: «Vreau să-l văd, e băiatul meu».

Vedeam că nu face față, iar el, Pancu, trebuia să vină să spună: «Băi, domnul Șucu. E echipa ta, ești patron, sunt banii tăi. Dacă vrei să-l bagi pe băiatul tău, atunci ori eu, ori el. Eu nu-l mai bag, dacă nu, la revedere, îmi dau demisia». Adică trebuie cu demnitate, cu bărbăție.

Dar dacă l-a băgat și după să vorbească așa, eu îl dădeam afară. Eu accept de toate, dar când ai ajuns la familia mea, la revedere, s-a terminat. Când ajungi la fată, la ai mei, nu mai e împăcare.

Chiar dacă au dreptate, chiar dacă n-au, eu merg tot pe mâna lor și trebuia să ai grijă. Ca atare, eu îl dădeam afară imediat. A criticat și public”, a declarat Gigi Becali, citat de fanatik.ro.

Eu poate nu făceam bine, dar exact așa făceam. Când e vorba de copii sunt nebun, mă știți. În trei secunde afară, nu mai intra în vestiar. La revedere, pleacă! Gigi Becali, patron FCSB

Ce a declarat Daniel Pancu după ce l-a titularizat pe Andrei Șucu

„Rămân la vorbele mele, la impresia mea, puteți lua declarația de după jocul cu FC Argeș, când a debutat aici în Giulești cu gol. Are nevoie de multe jocuri pentru a putea fi pregătit să joace la o echipă cum e Rapid, cu obiective.

El se străduiește în continuu, dar a avut o evoluție normală, adică exact cum mă așteptam. La un moment dat, în prima repriză, se sufocase, era... lucruri normale, cum mă așteptam”, a spus Daniel Pancu la Prima Sport.

Întrebat dacă se referea la patron sau la fiul acestuia când a zis că există nemulțumiri legate de numărul minutelor lui Șucu jr, tehnicianul a susținut că este vorba de fotbalist:

„Din partea lui, da, din partea lui. Din partea lui o mare stare de nemulțumire, nu poate să înțeleagă.

Nici eu nu înțelegeam la aproape 18 ani ce înseamnă fotbalul adevărat. Eu tot caut de vreo trei etape să intre. I-am spus și părintelui, știți foarte bine că nu e ușoară nici situația mea, e chiar foarte complicată din punctul ăsta de vedere.

I-am spus și părintelui că nu fac decât să-l protejez, pentru că el, dacă are nevoie de minute, de a simți ce înseamnă fotbalul profesionist, trebuie să intre pe fond bun.

Ori dacă jocul nu ne permite, dacă suntem conduși sau dacă situația e una strânsă pe tabelă, prefer să nu joace un astfel de jucător, pentru că îi fac mult mai mult bine, așa i-aș face mult mai mult rău”.

Pancu n-a respins însă ideea că presiunile vin și din partea patronului și a folosit cuvinte mai dure la adresa tânărului jucător:

„Dorință au toți părinții, și eu, dacă aș fi, ar fi la fel, aceeași dorință, dar nu. Din partea lui Andrei a fost. Din partea lui, pur și simplu pentru că nu înțelege niște lucruri și nu are cum să-l ducă mintea acum.

Pentru că nici pe mine nu mă ducea. Până nu le simți, n-ai cum. Crezi că ești Mihai Viteazul și Superman la un loc, dar nu”.

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