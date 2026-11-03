Răsturnare de situație   Era considerat ca și plecat de la FCSB, dar Gigi Becali îi va prelungi contractul: „Mi-a plăcut foarte mult” +8 foto
U Cluj - FCSB. Foto: Sport Pictures
Superliga

Răsturnare de situație Era considerat ca și plecat de la FCSB, dar Gigi Becali îi va prelungi contractul: „Mi-a plăcut foarte mult”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.11.2026, ora 12:40
alt-text Actualizat: 03.11.2026, ora 12:40
  • Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a anunțat prelungirea contractului unui titular care era considerat ca și plecat în iarnă.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

FCSB a pierdut, luni, meciul cu U Cluj, scor 0-1, și a ieșit din zona locurilor de play-off.

Cu toate acestea, Becali a fost mulțumit de jocul echipei și a dat o veste bună în privința unui jucător revitalizat de Laurențiu Reghecampf.

L-au numit „criminal”! Portarul Jesus Owono, devastat după moartea lui Jesus de Miguel. Ce voia să facă + ce pedeapsă riscă
Citește și
L-au numit „criminal”! Portarul Jesus Owono, devastat după moartea lui Jesus de Miguel. Ce voia să facă + ce pedeapsă riscă
Citește mai mult
L-au numit „criminal”! Portarul Jesus Owono, devastat după moartea lui Jesus de Miguel. Ce voia să facă + ce pedeapsă riscă

Risto Radunovic va mai rămâne la FCSB încă un an

Contractul lui Radunovic urma să expire la finalul acestui an și inițial era puțin probabil să mai continue la FCSB în a doua parte a sezonului regulat. În aceeași situație se mai află și Valentin Crețu și Arnold Garita.'era puțin probabil să mai continue la FCSB în a doua parte a sezonului regulat. În aceeași situație se mai află și Valentin Crețu și Arnold Garita.

În ciuda faptului că muntenegreanul a avut un început slab de sezon, Radunovic a fost remarcat de Laurențiu Reghecampf și a revenit în primul „11” al celor de la FCSB.

Tehnicianul roș-albaștrilor a încercat să-l convingă pe Becali să-i prelungească contractul lui Radunovic, lucru care s-a și întâmplat.

Anunțul a fost făcut de patronul FCSB imediat după meciul cu U Cluj.

„Radunovic mi-a plăcut foarte mult. Nu știu, nu discutăm acum de contracte. Are încă o lună, prelungim încă un an, care e problema? Un an am spus!”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

U Cluj - FCSB FOTO Sport Pictures
U Cluj - FCSB FOTO Sport Pictures

Galerie foto (8 imagini)

U Cluj - FCSB FOTO Sport Pictures U Cluj - FCSB FOTO Sport Pictures U Cluj - FCSB FOTO Sport Pictures U Cluj - FCSB FOTO Sport Pictures U Cluj - FCSB FOTO Sport Pictures
+8 Foto
labels.photo-gallery

De la sosirea lui Reghecampf la echipă, Risto Radunovic evoluează pe postul de mijlocaș defensiv, alături de Karlo Muhar.

Pe flancul stâng al apărării, acolo unde juca de obicei muntenegreanul, a apărut tânărul Ricardo Pădurariu, care a devenit titular incontestabil.

10 meciuri
a jucat Risto Radunovic în acest sezon pentru FCSB. A marcat un singur gol și a oferit 2 pase decisive

Ajuns la FCSB în ianuarie 2021, de la Astra Giurgiu, în schimbul sumei de 400.000 de euro, Radunovic a adunat 242 de apariții în tricoul echipei, reușind 9 goluri și 32 de pase decisive.

Alături de FCSB, acesta a cucerit două titluri și două Supercupe ale României.

Risto Radunovic a stârnit interesul și celor de la FC Argeș în ultima vreme. Dani Coman, președintele piteștenilor, a precizat că și-ar dori să colaboreze din nou cu acesta.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU Care e miza ca România să aibă un om la vârful unei organizații de zeci de state, deși în unele nu avem nici ambasade. Dacian Cioloș explică de ce nu se consideră nici „omul Franței”, nici „al Europei”
INTERVIU Care e miza ca România să aibă un om la vârful unei organizații de zeci de state, deși în unele nu avem nici ambasade. Dacian Cioloș explică de ce nu se consideră nici „omul Franței”, nici „al Europei”
INTERVIU Care e miza ca România să aibă un om la vârful unei organizații de zeci de state, deși în unele nu avem nici ambasade. Dacian Cioloș explică de ce nu se consideră nici „omul Franței”, nici „al Europei”
gigi becali liga 1 CONTRACT fcsb risto radunovic
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:29
A ezitat la golul decisiv FOTO. Surprinzător rezervă la AEK, Răzvan Marin a greșit la șutul victoriei Realului. Ce s-a întâmplat
A ezitat la golul decisiv FOTO. Surprinzător rezervă la AEK,  Răzvan Marin a greșit la șutul victoriei Realului. Ce s-a întâmplat
12:07
„Are nevoie să fie pusă la punct” Cuvinte grele spuse de Jessica Pegula despre o jucătoare din TOP 3 WTA! N-a scăpat nici antrenoarea! Microfoanele au înregistrat tot!
„Are nevoie să fie pusă la punct” Cuvinte grele spuse de Jessica Pegula despre o jucătoare din TOP 3 WTA! N-a scăpat nici antrenoarea! Microfoanele au înregistrat tot!
12:18
Harry Kane a semnat Englezul a devenit cel mai bine plătit fotbalist din Europa! Ce sumă va încasa
Harry Kane a semnat Englezul a devenit cel mai bine plătit fotbalist din Europa! Ce sumă va încasa
12:01
Pleacă de la Dinamo Andrei Nicolescu a anunțat despărțirea de un jucător esențial pentru „câini” sezonul trecut
Pleacă de la Dinamo Andrei Nicolescu a anunțat despărțirea de un jucător esențial pentru „câini” sezonul trecut
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare
Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze
Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege
Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe
De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu
Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!
Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei
Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”
Top stiri
Ultimele rămășițe Imagini spectaculoase din aer cu șantierul din Ștefan cel Mare! Ce a mai rămas din fosta arenă Dinamo + când va începe noua construcție
Superliga
04.11
Ultimele rămășițe Imagini spectaculoase din aer cu șantierul din Ștefan cel Mare! Ce a mai rămas din fosta arenă Dinamo + când va începe noua construcție
Citește mai mult
Ultimele rămășițe Imagini spectaculoase din aer cu șantierul din Ștefan cel Mare! Ce a mai rămas din fosta arenă Dinamo + când va începe noua construcție
„Da, Șucu e cu Zelenski, ești nebun?” Răzvan Raț a răbufnit după  acuzațiile lui Gigi Becali: „Câtă cretinătate”
Campionate
03.11
„Da, Șucu e cu Zelenski, ești nebun?” Răzvan Raț a răbufnit după acuzațiile lui Gigi Becali: „Câtă cretinătate”
Citește mai mult
„Da, Șucu e cu Zelenski, ești nebun?” Răzvan Raț a răbufnit după  acuzațiile lui Gigi Becali: „Câtă cretinătate”
Liga Campionilor Interul lui Chivu a făcut spectacol cu Feyenoord + PSG a demolat-o pe Villarreal
Liga Campionilor
04.11
Liga Campionilor Interul lui Chivu a făcut spectacol cu Feyenoord + PSG a demolat-o pe Villarreal
Citește mai mult
Liga Campionilor Interul lui Chivu a făcut spectacol cu Feyenoord + PSG a demolat-o pe Villarreal
Traseul interzis de care aproape c-am uitat. Pe unde n-avea voie nici picior de om când se făcea Magistrala de metrou M2, cu toit cu fanteziile cuplului Ceuașescu
B365
04.11
Traseul interzis de care aproape c-am uitat. Pe unde n-avea voie nici picior de om când se făcea Magistrala de metrou M2, cu toit cu fanteziile cuplului Ceuașescu
Citește mai mult
Traseul interzis de care aproape c-am uitat. Pe unde n-avea voie nici picior de om când se făcea Magistrala de metrou M2, cu toit cu fanteziile cuplului Ceuașescu

Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 21 rapid 22 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 9 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share