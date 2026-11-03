Răsturnare de situație Era considerat ca și plecat de la FCSB, dar Gigi Becali îi va prelungi contractul: „Mi-a plăcut foarte mult”

Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a anunțat prelungirea contractului unui titular care era considerat ca și plecat în iarnă.

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FCSB a pierdut, luni, meciul cu U Cluj, scor 0-1, și a ieșit din zona locurilor de play-off.

Cu toate acestea, Becali a fost mulțumit de jocul echipei și a dat o veste bună în privința unui jucător revitalizat de Laurențiu Reghecampf.

Risto Radunovic va mai rămâne la FCSB încă un an

Contractul lui Radunovic urma să expire la finalul acestui an și inițial era puțin probabil să mai continue la FCSB în a doua parte a sezonului regulat. În aceeași situație se mai află și Valentin Crețu și Arnold Garita.'era puțin probabil să mai continue la FCSB în a doua parte a sezonului regulat. În aceeași situație se mai află și Valentin Crețu și Arnold Garita.

În ciuda faptului că muntenegreanul a avut un început slab de sezon, Radunovic a fost remarcat de Laurențiu Reghecampf și a revenit în primul „11” al celor de la FCSB.

Tehnicianul roș-albaștrilor a încercat să-l convingă pe Becali să-i prelungească contractul lui Radunovic, lucru care s-a și întâmplat.

Anunțul a fost făcut de patronul FCSB imediat după meciul cu U Cluj.

„Radunovic mi-a plăcut foarte mult. Nu știu, nu discutăm acum de contracte. Are încă o lună, prelungim încă un an, care e problema? Un an am spus! ”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

De la sosirea lui Reghecampf la echipă, Risto Radunovic evoluează pe postul de mijlocaș defensiv, alături de Karlo Muhar.

Pe flancul stâng al apărării, acolo unde juca de obicei muntenegreanul, a apărut tânărul Ricardo Pădurariu, care a devenit titular incontestabil.

10 meciuri a jucat Risto Radunovic în acest sezon pentru FCSB. A marcat un singur gol și a oferit 2 pase decisive

Ajuns la FCSB în ianuarie 2021, de la Astra Giurgiu, în schimbul sumei de 400.000 de euro, Radunovic a adunat 242 de apariții în tricoul echipei, reușind 9 goluri și 32 de pase decisive.

Alături de FCSB, acesta a cucerit două titluri și două Supercupe ale României.

Risto Radunovic a stârnit interesul și celor de la FC Argeș în ultima vreme. Dani Coman, președintele piteștenilor, a precizat că și-ar dori să colaboreze din nou cu acesta.

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