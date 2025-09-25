„Nu sunt d-ăla, extremist” Gestul pe care Gigi Becali îl face des: „Opresc pe unde îi văd și le dau bani. Să ducă și ei acasă, la familia lor”

Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a vorbit despre gestul pe care îl face de fiecare dată pentru imigranții care lucrează în România.

Acuzat de multe ori că e naționalist și îi discriminează pe străinii care vin să lucreze în România, Gigi Becali a ținut să arate că nu face discriminări.

Gigi Becali, viral pe TikTok, după ce le-a dat bani unor imigranți

Patronul echipei campioane a declarat că le dă bani imigranților de fiecare dată când se întâlnește cu ei. Becali consideră că aceștia au nevoie de un ajutor în plus.

„ Eu opresc, dau câte 100-200 de euro. Ăla, săracul, vine și el din țara lui… Opresc unde îi văd. Sunt vai de mama lor, mor de foame.

Și când mă duc la magazin sau la restaurante le zic «Ia 100 de euro!». Să ducă și ei acasă la familia lor. Și nu mă interesează ce religie au. E treaba lor. Eu nu sunt d-ăla extremist.

Eu când îi văd filipinezi sau pe cei din Africa, de unde sunt, le dau 100 sau 200 de euro. Și nu sunt ortodocși. Eu iubesc toți oamenii”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

