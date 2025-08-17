Messi, show la revenire  Gol și assist de senzație, marcă înregistrată! A fost primul meci al argentinianului după 3 săptămâni de pauză, din cauza unei accidentări

Lionel Messi (38 de ani), superstarul celor de la Inter Miami, a făcut show în partida cu LA Galaxy, scor 3-1 pentru trupa argentinianului.

Leo Messi a absentat de la ultimele două partide ale celor de la Inter Miami, fiind accidentat.

Lionel Messi a făcut show la revenirea pe teren

După 3 săptămâni de recuperare, Lionel Messi a revenit pe teren la meciul din MLS cu LA Galaxy.

În prima repriză, argentinianul a fost păstrat pe banca de rezerve, de unde a văzut golul marcat de Jordi Alba în minutul 43.

La revenirea de la cabine, Messi a fost introdus pe teren, înlocuindu-l pe Telasco Segovia. Legendarul fotbalist a avut un impact major pentru echipa sa.

În minutul 84, Messi a înscris și a dus-o pe Inter Miami în avantaj. Acesta a șutat plasat din afara careului, lăsându-l fără reacție pe portarul echipei adverse.

EL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS 🐐😮‍💨 pic.twitter.com/4LR4I0m1DZ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 17, 2025

La doar 5 minute distanță, Messi a ieșit din nou în evidență, atunci când i-a pasat decisiv lui Luis Suarez. Uruguayanul a înscris fără probleme și a stabilit scorul final, 3-1 pentru echipa lui Messi.

În urma acestui rezultat, Inter Miami ocupa locul 5 în Conferința de Est a MLS, la 7 puncte de ocupanta primei poziții, FC Cincinnati.

Another day another #IconOfTheMatch for Leo Messi 🐐✨ pic.twitter.com/HOExmsLWim — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 17, 2025

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport