„Nu există șanse să rămână” Zeljko Kopic, despre plecarea lui Kennedy Boateng: „Am fost foarte corecți cu el” + Ce spune despre Gnahore +31 foto
Kennedy Boateng
Superliga

„Nu există șanse să rămână” Zeljko Kopic, despre plecarea lui Kennedy Boateng: „Am fost foarte corecți cu el” + Ce spune despre Gnahore

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 24.02.2026, ora 14:57
alt-text Actualizat: 24.02.2026, ora 14:57
  • Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre potențiala plecare a lui Kennedy Boateng (29 de ani) în China.
  • Tehnicianul croat a precizat și ce se va întâmpla cu Eddy Gnahore (32 de ani), un alt jucător intrat în ultimele 6 luni de contract.

După ce a refuzat prelungirea contractului cu Dinamo, Kennedy Boateng ar fi semnat deja cu Shandong Taishan, una dintre cele mai bogate echipe din China.

Fundașul central togolez ar urma să se alăture formației chineze în vară, după ce contractul său cu Dinamo va expira.

Zeljko Kopic, despre Kennedy Boateng: „Nu cred că există șanse să rămână din vară la Dinamo

Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre potențiala plecare a lui Kennedy Boateng la Shandong Taishan.

„Nu știu care va fi decizia finală a lui Boateng. Nu știu dacă a semnat deja în China. E decizia lui personală. Pentru mine este important ca el să aibă focus maxim la echipă până la finalul sezonului și să fie o atitudine bună în vestiar și pe teren.

Boateng este unul dintre jucătorii care a evoluat foarte mult de când a ajuns la Dinamo și până acum. Dar nu putem discuta despre ce opțiuni are mai departe sau ce contract are pe masă.

Are 29 de ani acum, e momentul să își dorească să facă ceva pentru viitorul lui. Nu cred că există șanse să rămână din vară la Dinamo. Noi am fost foarte corecți cu el, i-am oferit maximul pe care puteam și nu ne-am înțeles”, a declarat Zeljko Kopic, conform fanatik.ro.

1,2 milioane de euro
este cota de piață a lui Kennedy Boateng, conform Transfermarkt

Boateng ar putea avea un salariu de peste 50.000 de euro pe lună la Shandong Taishan, conform prosport.ro.

Acesta a ajuns la Dinamo în ianuarie 2024 din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de Austria Lustenau, formație ce se află în liga a doua austriacă.

61 de meciuri
a strâns Kennedy Boateng, până acum, pentru Dinamo. A marcat 6 goluri și a oferit 2 pase decisive

VIDEO. Golul marcat de Boateng în Dinamo - Hermannstadt 2-0

Kopic, despre situația lui Eddy Gnahore: „El și domnul Nicolescu vor discuta în perioada următoare”

Zeljko Kopic a vorbit și despre situația mijlocașului Eddy Gnahore, un alt jucător de la Dinamo aflat în ultimele 6 luni de contract.

„Contractul său expiră de asemenea. Am avut niște discuții cu el, e foarte pozitiv și foarte fericit aici. El și domnul Nicolescu (n.r. - Andrei Nicolescu, președintele clubului) vor discuta în perioada următoare despre ce se poate modifica la contractul lui.

Pot să spun despre el că este un jucător foarte important în echipă și că a avut un rol foarte important în acești ani. Despre orice jucător am vorbi, există opțiuni de a rămâne sau de a pleca.

Dacă vrem o echipă puternică, avem nevoie de jucători de calitate. Noi ne dorim ca jucătorii de bază să rămână, dar trebuie să acceptăm ideea că jucătorii vin și pleacă”, a mai adăugat Kopic.

750.000 de euro
este cota de piață a lui Eddy Gnahore, conform Transfermarkt

Eddy Gnahore a sosit la Dinamo în ianuarie 2024 de la formația italiană Ascoli. De atunci, mijlocașul francez a îmbrăcat tricoul alb-roșu de 83 de ori, a marcat 5 goluri și a oferit tot atâtea pase decisive.

În acest moment, echipa antrenată de Zeljko Kopic se află pe locul secund în Liga 1, cu 52 de puncte acumulate după 28 de etape, la 4 puncte în spatele liderului Craiova.

În ultimele două etape rămase din sezonul regulat, Dinamo va juca cu:

  • FC Argeș, duminică, 1 martie, de la ora 18:00
  • CFR Cluj (data și ora nu sunt stabilite)
Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Galerie foto (31 imagini)

Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
+31 Foto
labels.photo-gallery

dinamo bucuresti liga 1 zeljko kopic eddy gnahore kennedy boateng
