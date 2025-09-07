Imagini înfiorătoare VIDEO+FOTO. Locuința vedetei Ucrainei, bombardată de ruși » Mama, soția și copilul se aflau în casă!

Imagini înfiorătoare din Kiev, unde locuința lui Giorgiy Sudakov (23 de ani), mijlocașul ucrainean al Benficăi, a fost distrusă în asediul rusesc din această săptămână.

Giorgiy Sudakov a fost transferat, la începutul acestei luni, de Benfica, de la Shakhtar Donetsk.

Imagini înfiorătoare. Locuința vedetei Ucrainei, bombardată de ruși

Casa lui Sudakov a fost distrusă de bombardamentele rusești asupra Kievului, din noaptea de 6 spre 7 septembrie.

Deși mijlocașul a plecat în Portugalia, în locuința sa din Kiev încă locuia familia sa.

„Așa arată casa mea după noaptea asta. Sosirea shaheed-ului. Soția mea, copilul și mama erau acasă în acel moment.

«Orcii» (n.r. - rușii) vor spune că la mine în casă era depozitat echipament militar”, a scris Giorgi Sudakov, pe contul personal de Instragram.

A postat și imagini șocante cu starea în care arată locuința după ce a fost atacată de ruși.

În noaptea atacului care a distrus casa lui Sudakov, Kievul și alte regiuni din preajmă au fost lovite de bombardamente: Dnipro, Krivii Rih, Zaporijia, Kremenciuk, Odesa sau Harkov.

Giorgiy Sudakov se afla în cantonamentul naționalei Ucrainei

În timp ce familia sa era atacată, Giorgi Sudakov se afla în cantonamentul echipei naționale a Ucrainei, pentru meciurile programate din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

Evoluase 83 de minute cu o seară înainte împotriva Franței, 0-2

Noul „decar” de la Benfica

Sudakov a fost împrumutat în această vară de Benfica pentru 6,75 milioane de euro, cu obligația de a-l cumpăra definitiv anul viitor.

Shaktar Donetsk se va alege în 2026 cu încă 20,25 milioane de euro pentru transfer. În plus, ar mai putea primi încă 5 milioane de euro în funcție de evoluția mijlocașului.

35 de goluri și 26 de pase decisive a reușit Giorgi Sudakov, în 148 de meciuri disputate în tricoul celor de la Șahtior Donețk.

Sudakov va purta numărul 10 la Benfica Lisabona și așteaptă debutul. Acesta ar putea evolua vineri, 12 septembrie, în prima ligă portugheză, împotriva celor de la Santa Clara.

