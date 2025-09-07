Imagine-șoc. Genunchiul desfăcut! Poza extremă din operație și gestul care îi arată ceva lui Drăgușin. Atenție, imagine care vă poate afecta!

Dejan Kulusevski, 25 de ani, colegul lui Radu Drăgușin la Tottenham, a postat o fotografie cu interiorul genunchiului, surprinsă în timpul operației.

Chiar și nerefăcut după o accidentare gravă, internaționalul suedez a luat o decizie care ar putea fi exemplu pentru colegii săi.

Nu doar Radu Drăgușin s-a accidentat grav la Tottenham.

James Maddison a suferit o leziune similară la genunchi, ruptură a ligamentului încrucișat anterior.

Dejan Kulusevski a avut și el nevoie de intervenție chirurgicală pentru a repara rotula lovită.

Poza lui Kulusevski, din interiorul genunchiului: „Pot să văd clar”

Suedezul în vârstă de 25 de ani, care va reveni probabil spre sfârșitul lui 2025, a postat în weekend o imagine înfiorătoare. O fotografie făcută în timpul operației, cu genunchiul desfăcut.

Imaginea blurată cu genunchiul lui Kulusevski. El nu a blurat-o pe Instagram Foto: Instagram

„Mulțumesc, Doamne, că s-a întâmplat și pot să văd clar”, a comentat extrema.

A avut grijă să avertizeze înainte urmăritorii de pe Instagram că e o poză care i-ar putea afecta emoțional.

Exemplu pentru Drăgușin. Kulusevski e parte din lotul Suediei și accidentat

Kulusevski a făcut un gest-exemplu pentru toți colegii, inclusiv pentru Radu Drăgușin.

Deși mai are încă de așteptat, recuperarea e lungă, Dejan a insistat să facă parte din lotul naționalei Suediei în acest început de toamnă, să participe în fiecare clipă la reunire, în cantonament, mergând și cu echipa în cele două deplasări. Ambele în preliminariile CM 2026.

Kulusevski (stânga), în cantonamentul Suediei Foto: Imago

5 septembrie, 2-2 cu Slovenia, la Ljubljana.

8 septembrie, cu Kosovo, la Priștina.

„Kulusevski e parte din lot, chiar dacă nu va putea juca”, a anunțat selecționerul Jon Dahl Tomasson.

50 de milioane de euro este cota lui Dejan Kulusevski, potrivit Transfermarkt. Are 45 de selecții, 5 goluri și 12 assisturi la naționala Suediei

Kulusevski: „Pe zi ce trece, sunt mai înfometat”

Într-un dialog la postul de radio Viaplay, jucătorul a vorbit și despre perioada de refacere.

Kulusevski și Drăgușin, la Tottenham, în sezonul trecut Foto: Imago

„Reabilitarea merge bine. În fiecare dimineață mă trezesc cu foame de fotbal și, pe zi ce trece, sunt mai înfometat”, a declarat scandinavul.

Dacă totul va fi așa cum trebuie, ca până acum, cred că voi fi înapoi pe teren în două-trei luni Dejan Kulusevski, extremă Tottenham

