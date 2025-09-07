Imagine-șoc. Genunchiul desfăcut! Poza extremă din operație și gestul care îi arată ceva lui Drăgușin. Atenție, imagine care vă poate afecta!
Dejan Kulusevski, după accidentarea gravă suferită la Tottenham, pe 11 mai, la 0-2 cu Crystal Palace Foto: Imago
Campionate

Imagine-șoc. Genunchiul desfăcut! Poza extremă din operație și gestul care îi arată ceva lui Drăgușin. Atenție, imagine care vă poate afecta!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 07.09.2025, ora 15:15
alt-text Actualizat: 07.09.2025, ora 15:15
  • Dejan Kulusevski, 25 de ani, colegul lui Radu Drăgușin la Tottenham, a postat o fotografie cu interiorul genunchiului, surprinsă în timpul operației. 
  • Chiar și nerefăcut după o accidentare gravă, internaționalul suedez a luat o decizie care ar putea fi exemplu pentru colegii săi. 

Nu doar Radu Drăgușin s-a accidentat grav la Tottenham.

James Maddison a suferit o leziune similară la genunchi, ruptură a ligamentului încrucișat anterior.

Critici pentru Lucescu Selecționerul României, luat la rost după ce a plecat în timpul interviului: „Nu suportă niciun fel de întrebare”
Citește și
Critici pentru Lucescu Selecționerul României, luat la rost după ce a plecat în timpul interviului: „Nu suportă niciun fel de întrebare”
Citește mai mult
Critici pentru Lucescu Selecționerul României, luat la rost după ce a plecat în timpul interviului: „Nu suportă niciun fel de întrebare”

Dejan Kulusevski a avut și el nevoie de intervenție chirurgicală pentru a repara rotula lovită.

Poza lui Kulusevski, din interiorul genunchiului: „Pot să văd clar”

Suedezul în vârstă de 25 de ani, care va reveni probabil spre sfârșitul lui 2025, a postat în weekend o imagine înfiorătoare. O fotografie făcută în timpul operației, cu genunchiul desfăcut.

Imaginea blurată cu genunchiul lui Kulusevski. El nu a blurat-o pe Instagram Foto: Instagram Imaginea blurată cu genunchiul lui Kulusevski. El nu a blurat-o pe Instagram Foto: Instagram
Imaginea blurată cu genunchiul lui Kulusevski. El nu a blurat-o pe Instagram Foto: Instagram

„Mulțumesc, Doamne, că s-a întâmplat și pot să văd clar”, a comentat extrema.

A avut grijă să avertizeze înainte urmăritorii de pe Instagram că e o poză care i-ar putea afecta emoțional.

Exemplu pentru Drăgușin. Kulusevski e parte din lotul Suediei și accidentat

Kulusevski a făcut un gest-exemplu pentru toți colegii, inclusiv pentru Radu Drăgușin.

Deși mai are încă de așteptat, recuperarea e lungă, Dejan a insistat să facă parte din lotul naționalei Suediei în acest început de toamnă, să participe în fiecare clipă la reunire, în cantonament, mergând și cu echipa în cele două deplasări. Ambele în preliminariile CM 2026.

Kulusevski (stânga), în cantonamentul Suediei Foto: Imago Kulusevski (stânga), în cantonamentul Suediei Foto: Imago
Kulusevski (stânga), în cantonamentul Suediei Foto: Imago
  • 5 septembrie, 2-2 cu Slovenia, la Ljubljana. 
  • 8 septembrie, cu Kosovo, la Priștina. 

„Kulusevski e parte din lot, chiar dacă nu va putea juca”, a anunțat selecționerul Jon Dahl Tomasson.

50 de milioane de euro
este cota lui Dejan Kulusevski, potrivit Transfermarkt. Are 45 de selecții, 5 goluri și 12 assisturi la naționala Suediei

Kulusevski: „Pe zi ce trece, sunt mai înfometat”

Într-un dialog la postul de radio Viaplay, jucătorul a vorbit și despre perioada de refacere.

Kulusevski și Drăgușin, la Tottenham, în sezonul trecut Foto: Imago Kulusevski și Drăgușin, la Tottenham, în sezonul trecut Foto: Imago
Kulusevski și Drăgușin, la Tottenham, în sezonul trecut Foto: Imago

„Reabilitarea merge bine. În fiecare dimineață mă trezesc cu foame de fotbal și, pe zi ce trece, sunt mai înfometat”, a declarat scandinavul.

Dacă totul va fi așa cum trebuie, ca până acum, cred că voi fi înapoi pe teren în două-trei luni Dejan Kulusevski, extremă Tottenham

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

Nu-l mai așteaptă pe Drăgușin Excluderea stoperului din lotul pentru Ligă arată când speră Tottenham să revină la capacitate maximă
Stranieri
16:42
Nu-l mai așteaptă pe Drăgușin Excluderea stoperului din lotul pentru Ligă arată când speră Tottenham să revină la capacitate maximă
Citește mai mult
Nu-l mai așteaptă pe Drăgușin Excluderea stoperului din lotul pentru Ligă arată când speră Tottenham să revină la capacitate maximă
Mărturia lui Drăgușin Internaționalul român, dezvăluiri despre cel mai greu moment din carieră : „A trebuit să învăț din nou să merg”
Stranieri
17:09
Mărturia lui Drăgușin Internaționalul român, dezvăluiri despre cel mai greu moment din carieră: „A trebuit să învăț din nou să merg”
Citește mai mult
Mărturia lui Drăgușin Internaționalul român, dezvăluiri despre cel mai greu moment din carieră : „A trebuit să învăț din nou să merg”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Forțele ucrainene au lovit un obiectiv strategic important în Rusia, anunță armata de la Kiev
Forțele ucrainene au lovit un obiectiv strategic important în Rusia, anunță armata de la Kiev
Forțele ucrainene au lovit un obiectiv strategic important în Rusia, anunță armata de la Kiev
Premier League tottenham suedia radu dragusin Dejan Kulusevski
Știrile zilei din sport
Primire ostilă VIDEO. Donald Trump, huiduit de spectatori la finala US Open » De ce a întârziat startul partidei
Tenis
07.09
Primire ostilă VIDEO. Donald Trump, huiduit de spectatori la finala US Open » De ce a întârziat startul partidei
Citește mai mult
Primire ostilă VIDEO. Donald Trump, huiduit de spectatori la finala US Open » De ce a întârziat startul partidei
„Îl plăteam degeaba” MM Stoica, despre transferul neașteptat de la FCSB: „Plecarea lui ne-a ajutat foarte mult”
Superliga
07.09
„Îl plăteam degeaba” MM Stoica, despre transferul neașteptat de la FCSB: „Plecarea lui ne-a ajutat foarte mult”
Citește mai mult
„Îl plăteam degeaba” MM Stoica, despre transferul neașteptat de la FCSB: „Plecarea lui ne-a ajutat foarte mult”
Negocieri dure Dinamo forțează o lovitură în ultima zi de mercato, dar nu vrea să arunce cu banii: „Acesta e plafonul maxim”
Superliga
07.09
Negocieri dure Dinamo forțează o lovitură în ultima zi de mercato, dar nu vrea să arunce cu banii: „Acesta e plafonul maxim”
Citește mai mult
Negocieri dure Dinamo forțează o lovitură în ultima zi de mercato, dar nu vrea să arunce cu banii: „Acesta e plafonul maxim”
Demolați de Spania Turcii, umiliți acasă! Au luat gol după gol în fața a 40.000 de fani
Campionatul Mondial
00:06
Demolați de Spania Turcii, umiliți acasă! Au luat gol după gol în fața a 40.000 de fani
Citește mai mult
Demolați de Spania Turcii, umiliți acasă! Au luat gol după gol în fața a 40.000 de fani
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:11
Are loc Fică la Rapid? Cum vede un fost internațional posibila mutare a mijlocașului de la CFR Cluj: „Nu cred că e atât de bun”
Are loc Fică la Rapid? Cum vede un fost internațional posibila mutare a mijlocașului de la CFR Cluj: „Nu cred că e atât de bun”
09:04
Ce se întâmplă cu arbitrii la pauză? Dezvăluiri incredibile din interior: „Fără excepție, toți își verifică telefoanele. Primesc mesaje”
Ce se întâmplă cu arbitrii la pauză? Dezvăluiri incredibile din interior: „Fără excepție, toți își verifică telefoanele. Primesc mesaje”
09:38
Alcaraz a câștigat US Open Spaniolul l-a învins pe Jannik Sinner în finala ultimului Grand Slam din 2025 și a devenit lider ATP. Cifre spectaculoase la doar 22 de ani!
Alcaraz a câștigat US Open Spaniolul l-a învins pe Jannik Sinner în finala ultimului Grand Slam din 2025 și a devenit lider ATP. Cifre spectaculoase la doar 22 de ani!
10:06
Au sărit scântei între Yamal și Guler Jucătorul lui Real Madrid l-a îmbrâncit pe cel al Barcelonei. La final, turcul a plâns
Au sărit scântei între Yamal și Guler Jucătorul lui Real Madrid l-a îmbrâncit pe cel al Barcelonei. La final, turcul a plâns
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Top stiri din sport
Mama lui Bölöni a împlinit 101 ani  Dramele prin care a trecut: tatăl ei a fost executat, apoi a rămas văduvă » „Hemoragie cerebrală în timpul meciului”
Special
07.09
Mama lui Bölöni a împlinit 101 ani Dramele prin care a trecut: tatăl ei a fost executat, apoi a rămas văduvă » „Hemoragie cerebrală în timpul meciului”
Citește mai mult
Mama lui Bölöni a împlinit 101 ani  Dramele prin care a trecut: tatăl ei a fost executat, apoi a rămas văduvă » „Hemoragie cerebrală în timpul meciului”
„Cât i-ați da lui Hitler?” Dialog aiuritor între fostul premier britanic și un patron faimos din fotbal: „Rusia să păstreze o parte din Ucraina”
Diverse
07.09
„Cât i-ați da lui Hitler?” Dialog aiuritor între fostul premier britanic și un patron faimos din fotbal: „Rusia să păstreze o parte din Ucraina”
Citește mai mult
„Cât i-ați da lui Hitler?” Dialog aiuritor între fostul premier britanic și un patron faimos din fotbal: „Rusia să păstreze o parte din Ucraina”
Imagini înfiorătoare VIDEO+FOTO. Locuința vedetei Ucrainei, bombardată de ruși » Mama, soția și copilul se aflau în casă!
Diverse
07.09
Imagini înfiorătoare VIDEO+FOTO. Locuința vedetei Ucrainei, bombardată de ruși » Mama, soția și copilul se aflau în casă!
Citește mai mult
Imagini înfiorătoare VIDEO+FOTO. Locuința vedetei Ucrainei, bombardată de ruși » Mama, soția și copilul se aflau în casă!
Îl atacă pe Lucescu Revoltat că selecționerul refuză să-l titularizeze pe Târnovanu: „I se face o măgărie!”
Nationala
07.09
Îl atacă pe Lucescu Revoltat că selecționerul refuză să-l titularizeze pe Târnovanu: „I se face o măgărie!”
Citește mai mult
Îl atacă pe Lucescu Revoltat că selecționerul refuză să-l titularizeze pe Târnovanu: „I se face o măgărie!”

Echipe/Competiții

fcsb 51 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 14 rapid 12 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
08.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share