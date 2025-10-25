„Toți zic că e sifonul lui Gigi” Detalii din vestiar despre tensiunile de la FCSB: „Culegea mai multe informații de la el decât de la MM”

Giovanni Becali (73 de ani) a vorbit despre tensiunile din vestiarul FCSB și a dezvăluit cum l-au poreclit colegii pe Florin Tănase (30 de ani).

Tănase e unul dintre liderii FCSB, dar și omul de legătură între echipă și Gigi Becali. Relația apropiată cu patronul ar fi fost însă taxată de colegii din vestiar.

Giovanni Becali, despre Florin Tănase: „Toată lumea îi zice sifonul lui Gigi”

„Eu cred că sunt niște șoapte care ajung la urechile lui Gigi și nu știu dacă sunt adevărate. Eu zic că Olaru e prieten cu Tănase. Au fost, au crescut împreună. Bine, Tănase a avut și legătura asta mai… cu Gigi.

Toată lumea îi zice sifonul lui Gigi. Așa îi zic probabil colegii. Și Gigi culegea informații importante de la el. Culegea mai multe de la el decât de la MM! ”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.

„Olaru și când nu joacă se dăruiește total”

Giovanni Becali a vorbit și despre celălalt lider de la FCSB, căpitanul Darius Olaru, care încă încearcă să-și regăsească forma din sezonul trecut.

„Olaru s-a sacrificat în atâtea contre, în atâtea discuții cu arbitrul, nu știu, parcă era… nu știu ce era cu el, parcă luase cocaină, parcă luase ceva care-l irita. Avea o energie, nu se mai stăpânea.

Au fost și câteva faulturi care nu le-a dat. Arbitru nu știu dacă a fost părtinitor, dar a fost un arbitru slab. Au fost multe clinciuri în care au fost faulturi adevărate. La Olaru, când i-a spart arcada, putea să dea al doilea galben.

Olaru a alergat peste tot, a recuperat, nu a pasat ca în vremurile lui bune, n-a tras pe poartă, dar el, și când nu joacă, el își face treaba, se dăruiește total! ”, a mai spus Giovanni Becali.

