„Toți zic că e sifonul lui Gigi”  Detalii din vestiar despre tensiunile de la FCSB: „Culegea mai multe informații de la el decât de la MM” +18 foto
Florin Tănase FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Superliga

„Toți zic că e sifonul lui Gigi” Detalii din vestiar despre tensiunile de la FCSB: „Culegea mai multe informații de la el decât de la MM”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 25.10.2025, ora 17:55
alt-text Actualizat: 25.10.2025, ora 17:55
  • Giovanni Becali (73 de ani) a vorbit despre tensiunile din vestiarul FCSB și a dezvăluit cum l-au poreclit colegii pe Florin Tănase (30 de ani).

Tănase e unul dintre liderii FCSB, dar și omul de legătură între echipă și Gigi Becali. Relația apropiată cu patronul ar fi fost însă taxată de colegii din vestiar.

Charalambous, determinat VIDEO. Mesajul antrenorului de la FCSB, înaintea partidei cu UTA: „Putem lupta în continuare pentru titlu!”
Citește și
Charalambous, determinat VIDEO. Mesajul antrenorului de la FCSB, înaintea partidei cu UTA: „Putem lupta în continuare pentru titlu!”
Citește mai mult
Charalambous, determinat VIDEO. Mesajul antrenorului de la FCSB, înaintea partidei cu UTA: „Putem lupta în continuare pentru titlu!”

Giovanni Becali, despre Florin Tănase: „Toată lumea îi zice sifonul lui Gigi”

„Eu cred că sunt niște șoapte care ajung la urechile lui Gigi și nu știu dacă sunt adevărate. Eu zic că Olaru e prieten cu Tănase. Au fost, au crescut împreună. Bine, Tănase a avut și legătura asta mai… cu Gigi.

Toată lumea îi zice sifonul lui Gigi. Așa îi zic probabil colegii. Și Gigi culegea informații importante de la el. Culegea mai multe de la el decât de la MM!”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.

„Olaru și când nu joacă se dăruiește total”

Giovanni Becali a vorbit și despre celălalt lider de la FCSB, căpitanul Darius Olaru, care încă încearcă să-și regăsească forma din sezonul trecut.

„Olaru s-a sacrificat în atâtea contre, în atâtea discuții cu arbitrul, nu știu, parcă era… nu știu ce era cu el, parcă luase cocaină, parcă luase ceva care-l irita. Avea o energie, nu se mai stăpânea.

Au fost și câteva faulturi care nu le-a dat. Arbitru nu știu dacă a fost părtinitor, dar a fost un arbitru slab. Au fost multe clinciuri în care au fost faulturi adevărate. La Olaru, când i-a spart arcada, putea să dea al doilea galben.

Olaru a alergat peste tot, a recuperat, nu a pasat ca în vremurile lui bune, n-a tras pe poartă, dar el, și când nu joacă, el își face treaba, se dăruiește total!”, a mai spus Giovanni Becali.

FOTO. Imagini de la FCSB - Bologna 1-2

FCSB - Bologna, meci
FCSB - Bologna, meci

Galerie foto (18 imagini)

FCSB - Bologna, meci FCSB - Bologna, meci FCSB - Bologna, meci FCSB - Bologna, meci FCSB - Bologna, meci
+18 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Cine arbitrează El Clasico „Centralul” care va conduce Real Madrid - Barcelona le-a anulat un gol catalanilor în derby-ul din urmă cu două sezoane
Superliga
16:57
Cine arbitrează El Clasico „Centralul” care va conduce Real Madrid - Barcelona le-a anulat un gol catalanilor în derby-ul din urmă cu două sezoane
Citește mai mult
Cine arbitrează El Clasico „Centralul” care va conduce Real Madrid - Barcelona le-a anulat un gol catalanilor în derby-ul din urmă cu două sezoane
„Una dintre cele mai ciudate din lume” Sistemul competițional din Superliga, criticat de o publicație celebră : „Competiție bizară”
Superliga
16:11
„Una dintre cele mai ciudate din lume” Sistemul competițional din Superliga, criticat de o publicație celebră: „Competiție bizară”
Citește mai mult
„Una dintre cele mai ciudate din lume” Sistemul competițional din Superliga, criticat de o publicație celebră : „Competiție bizară”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Catedrala Mântuirii Neamului văzută de arhitecți: „Un proiect dorit de pe vremea lui Eminescu și a regilor României. Nimeni nu s-a plâns de ce se face Arena Națională. Trebuie să trăim împreună”
Catedrala Mântuirii Neamului văzută de arhitecți: „Un proiect dorit de pe vremea lui Eminescu și a regilor României. Nimeni nu s-a plâns de ce se face Arena Națională. Trebuie să trăim împreună”
Catedrala Mântuirii Neamului văzută de arhitecți: „Un proiect dorit de pe vremea lui Eminescu și a regilor României. Nimeni nu s-a plâns de ce se face Arena Națională. Trebuie să trăim împreună”
gigi becali Florin Tanase fcsb giovanni becali
Știrile zilei din sport
Momentul care a creat haos Șeful lui Chivu, furios după 1-3 cu Napoli: „A fost influențat!”. Cum a reacționat românul +  a fost luat tare de Conte
Stranieri
00:20
Momentul care a creat haos Șeful lui Chivu, furios după 1-3 cu Napoli: „A fost influențat!”. Cum a reacționat românul + a fost luat tare de Conte
Citește mai mult
Momentul care a creat haos Șeful lui Chivu, furios după 1-3 cu Napoli: „A fost influențat!”. Cum a reacționat românul +  a fost luat tare de Conte
„Să ne fie rușine!”  Mario Camora, devastat după un nou eșec: „Dacă nu ne revenim, vom juca la 11 dimineața”
Superliga
25.10
„Să ne fie rușine!” Mario Camora, devastat după un nou eșec: „Dacă nu ne revenim, vom juca la 11 dimineața”
Citește mai mult
„Să ne fie rușine!”  Mario Camora, devastat după un nou eșec: „Dacă nu ne revenim, vom juca la 11 dimineața”
Scandal la Napoli - Inter  Lautaro, semne obscene spre antrenor + Aproape de bătaie!
Campionate
25.10
Scandal la Napoli - Inter Lautaro, semne obscene spre antrenor + Aproape de bătaie!
Citește mai mult
Scandal la Napoli - Inter  Lautaro, semne obscene spre antrenor + Aproape de bătaie!
Decimați înainte de Bosnia - România Vestea primită de Mircea Lucescu: trei titulari absenți, unul incert
Nationala
25.10
Decimați înainte de Bosnia - România Vestea primită de Mircea Lucescu: trei titulari absenți, unul incert
Citește mai mult
Decimați înainte de Bosnia - România Vestea primită de Mircea Lucescu: trei titulari absenți, unul incert
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:40
„Să ne fie rușine!” Mario Camora, devastat după un nou eșec: „Dacă nu ne revenim, vom juca la 11 dimineața”
„Să ne fie rușine!”  Mario Camora, devastat după un nou eșec: „Dacă nu ne revenim, vom juca la 11 dimineața”
00:20
Momentul care a creat haos Șeful lui Chivu, furios după 1-3 cu Napoli: „A fost influențat!”. Cum a reacționat românul + a fost luat tare de Conte
Momentul care a creat haos Șeful lui Chivu, furios după 1-3 cu Napoli: „A fost influențat!”. Cum a reacționat românul +  a fost luat tare de Conte
23:02
Ciocnire violentă FOTO. Portarul CFR-ului și vedeta Farului, plini de sânge! N-au putut încheia meciul
Ciocnire violentă FOTO. Portarul CFR-ului și vedeta Farului, plini de sânge!  N-au putut încheia meciul
00:22
„Dureros, rușinos!” Antrenorul CFR-ului, brutal de sincer: „Trebuie să ne adaptăm locului din clasament, Cupa e obiectivul principal”
„Dureros, rușinos!” Antrenorul CFR-ului,  brutal de sincer:  „Trebuie să ne adaptăm locului din clasament, Cupa e obiectivul principal”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Top stiri din sport
Scene nemaivăzute  VIDEO+FOTO  Ce a pățit De Bruyne în meciul lui Chivu de la Napoli: momente de confuzie totală
Campionate
25.10
Scene nemaivăzute VIDEO+FOTO Ce a pățit De Bruyne în meciul lui Chivu de la Napoli: momente de confuzie totală
Citește mai mult
Scene nemaivăzute  VIDEO+FOTO  Ce a pățit De Bruyne în meciul lui Chivu de la Napoli: momente de confuzie totală
Probleme majore cu VAR FOTO. Meciul din Liga 1 s-a încheiat după 116 minute din cauza sistemului! Ce au decis arbitrii la cele trei faze controversate
Superliga
25.10
Probleme majore cu VAR FOTO. Meciul din Liga 1 s-a încheiat după 116 minute din cauza sistemului! Ce au decis arbitrii la cele trei faze controversate
Citește mai mult
Probleme majore cu VAR FOTO. Meciul din Liga 1 s-a încheiat după 116 minute din cauza sistemului! Ce au decis arbitrii la cele trei faze controversate
„Sunt român și sunt mândru că sunt român!” VIDEO: Chivu, replică pentru un jurnalist, înainte de Napoli - Inter  » Ce s-a întâmplat
Stranieri
25.10
„Sunt român și sunt mândru că sunt român!” VIDEO: Chivu, replică pentru un jurnalist, înainte de Napoli - Inter » Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
„Sunt român și sunt mândru că sunt român!” VIDEO: Chivu, replică pentru un jurnalist, înainte de Napoli - Inter  » Ce s-a întâmplat
România, fără medalie  Sabrina Voinea a ratat, dramatic, bronzul la sol! Denisa Golgotă, evoluție neconvingătoare la Campionatele Mondiale de la Jakarta
Gimnastica
25.10
România, fără medalie Sabrina Voinea a ratat, dramatic, bronzul la sol! Denisa Golgotă, evoluție neconvingătoare la Campionatele Mondiale de la Jakarta
Citește mai mult
România, fără medalie  Sabrina Voinea a ratat, dramatic, bronzul la sol! Denisa Golgotă, evoluție neconvingătoare la Campionatele Mondiale de la Jakarta

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 33 rapid 26 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 1 uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
26.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share