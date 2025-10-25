Charalambous, determinat VIDEO. Mesajul antrenorului de la FCSB, înaintea partidei cu UTA: „Putem lupta în continuare pentru titlu!”

FCSB - UTA ARAD. Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul roș-albaștrilor, a susținut conferința de presă premergătoare partidei.

FCSB - UTA Arad se joacă duminică, de la ora 20:30, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Charalambous este conștient de situația grea prin care trece FCSB.

Campioana României se află pe locul 12, cu 13 puncte, după primele 13 etape, iar antrenorul cipriot a spus că o victorie i-ar ajuta moral pe elevii săi.

FCSB - UTA. Elias Charalambous: „Asta nu pot controla”

„E un meci important pe care trebuie să-l câștigăm. Ne putem îmbunătăți starea de spirit cu o victorie mâine.

Sunt antrenor și încerc să dau tot ce am mai bun în meseria asta, muncind.

Apoi, dacă rezultatele nu vin sau dacă se întâmplă ceva în timpul săptămânii, asta nu pot controla.

Dar cel mai important pentru noi este să ne simțim bine că am dat tot ce am putut. Uneori lucrurile nu merg bine.

Și asta se întâmplă în fotbal. Repet, când mă simt bine că am încercat totul, asta este cel mai important pentru mine.

Acum nu pot controla rezultatele sau alte lucruri”, a afirmat Elias Charalambous

Elias Charalambous: „Diferența nu e mare față de anul trecut”

Charalambous crede că FCSB încă mai are șanse la titlu. Elias a comparat situația echipei de acum cu cea de sezonul trecut, când în acest punct, roș-albaștrii aveau 18 puncte, cu 5 mai multe decât în prezent.

„Cu siguranță putem lupta în continuare pentru titlu. Sută la sută! Poate că toată lumea ne subestimează acum, dar dacă nu vom ceda și vom lupta, atunci se poate.

Nici în sezonul trecut, în aceeași perioadă, nu am avut cea mai bună perioadă.

Aveam cu cinci puncte mai mult sezonul trecut, dar trebuie să ne revenim și să arătăm asta pe teren”, a adăugat Charalambous.

Elias Charalambous, despre criticile lui Gigi Becali la adresa jucătorilor: „Vă dau exemplul Crețu”

Antrenorul cipriot a fost întrebat și despre cum gestionează anumiți jucători criticile patronului de la finalul partidelor.

„Patronul este foarte pasionat când vine vorba de echipă. De multe ori a spus că un jucător va pleca, dar respectivul a mai stat aici vreo doi ani.

Vă dau exemplul Crețu. Când am venit eu aici, patronul a anunțat că va pleca, dar a rămas și a fost unul dintre cei mai buni jucători ai noștri”, a concluzionat Elias.

FCSB a obținut două victorii în ultimele partide disputate pe teren propriu în Liga 1. Ambele cu același scor, 1-0, împotriva celor de la Oțelul Galați și Universitatea Craiova.

N-a mai pierdut acasă, pe plan intern, din 24 august, când era învinsă de FC Argeș, 0-2.

