Cine arbitrează El Clasico „Centralul” care va conduce Real Madrid - Barcelona le-a anulat un gol catalanilor în derby-ul din urmă cu două sezoane

Cesar Soto (45 de ani) este arbitrul delegat pentru primul El Clasico din acest sezon.

Real Madrid și Barcelona se pregătesc pentru prima întâlnire din noua stagiune, iar o victorie în derby ar însemna poziția de lider pentru oricare dintre cele două formații.

Cesar Soto Grado va arbitra meciul Real Madrid - Barcelona

Pentru primul Clasico din acest sezon, Cesar Soto Grado a fost delegat drept „central” al partidei, potrivit mundodeportivo.com.

Va fi a doua oară în cariera sa când arbitrează o confruntare dintre Real și Barcelona, după cea din returul sezonului 2023-2024, pe 21 aprilie. Atunci, tot pe „Bernabeu”, Real Madrid a câștigat cu 3-2, bifând ultimul succes al „galaticilor” în fața marilor rivali.

Însă, meciul a fost marcat de controverse după ce Soto a anulat un gol al lui Lamine Yamal, la scorul de 1-1 în prima repriză, iar reluările nu au putut confirma cu certitudine dacă mingea a intrat în poartă. Jose Maria Sanchez Martinez era arbitrul aflat în camera VAR.

Golul anulat al lui Lamine Yamal, în Real Madrid - Barcelona 3-2, aprilie 2024. Foto: captură Youtube/La Liga

Cesar Soto a mai arbitrat până acum Real Madrid de 22 de ori în toate competițiile, „los blancos” bifând 14 victorii, 6 egaluri și doar două înfrângeri.

În ceea ce-i privește pe catalani, i-a arbitrat de 14 ori, aceștia obținând doar 6 victorii, 3 egaluri și 5 înfrângeri.

