Cine arbitrează El Clasico „Centralul” care va conduce Real Madrid - Barcelona le-a anulat un gol catalanilor în derby-ul din urmă cu două sezoane
Cesar Soto foto: IMAGO
Cine arbitrează El Clasico „Centralul” care va conduce Real Madrid - Barcelona le-a anulat un gol catalanilor în derby-ul din urmă cu două sezoane

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 25.10.2025, ora 16:57
  • Cesar Soto (45 de ani) este arbitrul delegat pentru primul El Clasico din acest sezon.
  • Real Madrid - Barcelona se joacă duminică, de la 17:15, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 ș Prima Sport 1.

Real Madrid și Barcelona se pregătesc pentru prima întâlnire din noua stagiune, iar o victorie în derby ar însemna poziția de lider pentru oricare dintre cele două formații.

Cesar Soto Grado va arbitra meciul Real Madrid - Barcelona

Pentru primul Clasico din acest sezon, Cesar Soto Grado a fost delegat drept „central” al partidei, potrivit mundodeportivo.com.

Va fi a doua oară în cariera sa când arbitrează o confruntare dintre Real și Barcelona, după cea din returul sezonului 2023-2024, pe 21 aprilie. Atunci, tot pe „Bernabeu”, Real Madrid a câștigat cu 3-2, bifând ultimul succes al „galaticilor” în fața marilor rivali.

Însă, meciul a fost marcat de controverse după ce Soto a anulat un gol al lui Lamine Yamal, la scorul de 1-1 în prima repriză, iar reluările nu au putut confirma cu certitudine dacă mingea a intrat în poartă. Jose Maria Sanchez Martinez era arbitrul aflat în camera VAR.

Golul anulat al lui Lamine Yamal, în Real Madrid - Barcelona 3-2, aprilie 2024. Foto: captură Youtube/La Liga Golul anulat al lui Lamine Yamal, în Real Madrid - Barcelona 3-2, aprilie 2024. Foto: captură Youtube/La Liga
Golul anulat al lui Lamine Yamal, în Real Madrid - Barcelona 3-2, aprilie 2024. Foto: captură Youtube/La Liga

Cesar Soto a mai arbitrat până acum Real Madrid de 22 de ori în toate competițiile, „los blancos” bifând 14 victorii, 6 egaluri și doar două înfrângeri.

În ceea ce-i privește pe catalani, i-a arbitrat de 14 ori, aceștia obținând doar 6 victorii, 3 egaluri și 5 înfrângeri.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

