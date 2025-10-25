„Una dintre cele mai ciudate din lume” Sistemul competițional din Superliga, criticat de o publicație celebră : „Competiție bizară”
Trofeul Superliga/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Superliga

„Una dintre cele mai ciudate din lume” Sistemul competițional din Superliga, criticat de o publicație celebră: „Competiție bizară”

Alexandru Smeu
Publicat: 25.10.2025, ora 16:11
  • Jurnaliștii americani de la The Athletic au catalogat Superliga drept „una dintre cele mai ciudate din lume”, din cauza formatului.

Începând din sezonul 2015 - 2016, în România a fost implementat formatul cu play-off și play-out, împrumutat la acel moment din campionatul Belgiei.

Superliga, numită una dintre cele mai ciudate din lume

Într-un videoclip postat pe un cont de TikTok care aparține celebrei publicații The Athletic, este amintit modul „ciudat și bizar” în care se desfășoară campionatul românesc.

„Știai că prima ligă de fotbal din România este una dintre cele mai ciudate din lume?” așa sună introducerea făcută de jurnaliștii americani.

@tifofootball_ The Romanian league is one of the weirdest in the world 🇷🇴 #Football #Soccer #FYP #LearnOnTikTok ♬ original sound - Tifo Football by The Athletic

„Competiția reunește 16 echipe și începe într-un format aparent obișnuit: un sezon regulat tip tur-retur, în care fiecare echipă joacă acasă și în deplasare cu toate celelalte.

Dar după 30 de meciuri, primele șase și ultimele zece se împart în două ligi separate, iar punctele obținute în sezonul regulat sunt înjumătățite.

Criterii precum golaverajul și numărul de goluri marcate sunt complet eliminate.

Primele șase echipe joacă între ele, tot tur-retur, în ceea ce se numește grupa pentru campionat, care decide campioana și locurile europene.

Dar partea cu retrogradarea este și mai confuză. Cele zece echipe rămase joacă între ele o singură dată, într-o mini-competiție de nouă meciuri. La finalul acesteia, primele șase echipe sunt salvate.

Echipele de pe locurile 9 și 10 sunt retrogradate direct, în timp ce locurile 7 și 8 joacă un baraj tur-retur cu echipele de pe locurile 3 și 4 din liga a doua, pentru a decide cine va participa în această competiție bizară în sezonul următor”.

Sistemul competițional din Liga 1 a fost adesea criticat și de mai mulți oficiali, care sperau să se revină la formatul clasic cu 16 sau 18 echipe, fără play-off sau play-out.

Catedrala Mântuirii Neamului văzută de arhitecți: „Un proiect dorit de pe vremea lui Eminescu și a regilor României. Nimeni nu s-a plâns de ce se face Arena Națională. Trebuie să trăim împreună”
Catedrala Mântuirii Neamului văzută de arhitecți: „Un proiect dorit de pe vremea lui Eminescu și a regilor României. Nimeni nu s-a plâns de ce se face Arena Națională. Trebuie să trăim împreună”
Catedrala Mântuirii Neamului văzută de arhitecți: „Un proiect dorit de pe vremea lui Eminescu și a regilor României. Nimeni nu s-a plâns de ce se face Arena Națională. Trebuie să trăim împreună”
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share