Barcelona, pe #2 în La Liga Nervos, Hansi Flick a plecat în mijlocul interviului, după eșecul de la Girona. Ce l-a nemulțumit

GIRONA - BARCELONA 2-1. Catalanii au pierdut meciul din etapa #24 din La Liga, după un gol încasat în ultimele minute, la o faza contestată dur de Hansi Flick (60 de ani).

Ca urmare a înfrângerii cu Girona, Barcelona a pierdut primul loc în La Liga, fiind în acest moment la două puncte în spatele rivalei Real Madrid, formație care în această etapă s-a impus cu 4-1 în fața lui Real Sociedad.

Barcelona a picat pe locul 2 în La Liga, după eșecul cu Girona

Catalanii au început bine partida de pe Montilivi, dominând categoric prima parte. Raphinha a ratat două ocazii mari de gol, prima în minutul 17, atunci când a trimis pe lângă poartă dintr-o poziție ideală, iar a doua în minutul 43, când balonul a lovit bara.

În cel de-al treilea minut al prelungirilor primei reprize, Barcelona a beneficiat de o lovitură de la 11 metri, după ce Dani Olmo a fost faultat în careu de Daley Blind. Lamine Yamal a executat, însă a trimis în bara porții apărate de Gazzaniga.

După meci, s-a constatat că penalty-ul ar fi trebuit să se repete, deoarece la momentul executării, Bryan Gil și De Jong erau intrați în suprafața de pedeapsă, înainte ca Yamal să atingă balonul.

Momentul în care Lamine Yamal execută lovitura de la 11 metri FOTO: Captură DAZN / Mundo Deportivo

În repriza secundă, Barcelona a reușit să deschidă scorul grație golului lui Pau Cubarsi, din minutul 59. Jules Kounde a centrat în careu, fundașul a reluat perfect cu capul și l-a învins pe portarul Gironei.

Catalanii au fost în avantaj doar două minute, Thomas Lemar reușind să restabilească imediat egalitatea pe tabelă. Francezul a fost lăsat complet liber în fața porții și l-a învins pe Garcia, după o pasă primită de la Vanat.

Girona a dat lovitura în minutul 86 prin Fran Beltran, după o fază contestată dur de catalani pentru că Jules Kounde a fost călcat de Echeverri chiar înainte ca Beltran să marcheze.

Faultul comis de Claudio Echeverri asupra lui Jules Kounde FOTO: Captură Instagram

Golul a fost validat totuși de „centralul” Cesar Soto Grado, fapt care i-a nemulțumit profund pe oficialii catalani.

După meci, în fața camerelor TV, Echeverri recunoscut zâmbind că l-a faultat pe Kounde:

„Da, l-am călcat. Problema este că veneam cu viteză și nu a fost intenționat. Dacă s-ar fi fluierat fault, aș fi înțeles”.

Potrivit as.com, Comitetul Tehnic al Arbitrilor (CTA) a recunoscut că s-ar fi putut fluiera fault al lui Echeverri asupra lui Kounde și, prin urmare, s-ar fi putut anula golul.

Conform Mundo Deportivo, Barça este echipa cu cele mai multe erori VAR împotriva sa, potrivit statisticilor „Archivo VAR”: zece în total, dublu față de Real Madrid și Real Sociedad (fiecare câte 5).

În plus, trei dintre aceste zece erori se referă la ofsaidul semiautomat. Adică jumătate din erorile tehnologice înregistrate în întreaga competiție, șase în total, au afectat aceeași echipă.

Nervos, Hansi Flick a plecat în mijlocul interviului

La finalul partidei, tehnicianul Barcelonei nu și-a ascuns nemulțumirea și a criticat dur deciziile de arbitraj. El a avut chiar și un schimb de replici cu un jurnalist, în momentul în care a fost întrebat despre faza la care echipa sa a primit cel de-al doilea gol.

„Nu vreau să vorbesc despre asta, toată lumea a văzut ce s-a întâmplat la al doilea gol. Nu am jucat bine, iar arbitrajul a fost la același nivel cu jocul nostru în această seară. Girona a meritat victoria”, a declarat Hansi Flick.

În momentul în care a fost întrebat de mai multe ori despre faultul asupra lui Jules Kounde, tehnicianul german a avut un scurt dialog cu reporterul, apoi a părăsit brusc interviul.

Hansi Flick: Ați văzut cu toții acea fază. A fost fault sau nu?

Reporter: Eu sunt aici să vă pun întrebări...

Hansi Flick: Nu ai nicio opinie? OK, nu am nici eu.

La tensión de hansi Flick al ser preguntado sobre la acción de la polémica#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/HKS8qgjPIP — DAZN España (@DAZN_ES) February 16, 2026

Lupta la titlu rămâne în continuare extrem de palpitantă în Spania, cu atât mai mult că cele două rivale se vor întâlni în „El Clasico” pe 10 mai, pe Camp Nou.

VIDEO. Rezumatul partidei Girona - Barcelona 2-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport