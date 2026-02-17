Barcelona, pe #2 în La Liga Nervos, Hansi Flick a plecat în mijlocul interviului, după eșecul de la Girona. Ce l-a nemulțumit
Lamine Yamal FOTO: IMAGO
Campionate

Barcelona, pe #2 în La Liga Nervos, Hansi Flick a plecat în mijlocul interviului, după eșecul de la Girona. Ce l-a nemulțumit

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 17.02.2026, ora 11:48
alt-text Actualizat: 17.02.2026, ora 12:22
  • GIRONA - BARCELONA 2-1. Catalanii au pierdut meciul din etapa #24 din La Liga, după un gol încasat în ultimele minute, la o faza contestată dur de Hansi Flick (60 de ani).

Ca urmare a înfrângerii cu Girona, Barcelona a pierdut primul loc în La Liga, fiind în acest moment la două puncte în spatele rivalei Real Madrid, formație care în această etapă s-a impus cu 4-1 în fața lui Real Sociedad.

Teroare la un meci între licee Un bărbat a ucis două persoane și a rănit alte 3! » Mărturia unui jucător: „Am fugit la vestiar și ne-am baricadat acolo!”
Citește și
Teroare la un meci între licee Un bărbat a ucis două persoane și a rănit alte 3! » Mărturia unui jucător: „Am fugit la vestiar și ne-am baricadat acolo!”
Citește mai mult
Teroare la un meci între licee Un bărbat a ucis două persoane și a rănit alte 3! » Mărturia unui jucător: „Am fugit la vestiar și ne-am baricadat acolo!”

Barcelona a picat pe locul 2 în La Liga, după eșecul cu Girona

Catalanii au început bine partida de pe Montilivi, dominând categoric prima parte. Raphinha a ratat două ocazii mari de gol, prima în minutul 17, atunci când a trimis pe lângă poartă dintr-o poziție ideală, iar a doua în minutul 43, când balonul a lovit bara.

În cel de-al treilea minut al prelungirilor primei reprize, Barcelona a beneficiat de o lovitură de la 11 metri, după ce Dani Olmo a fost faultat în careu de Daley Blind. Lamine Yamal a executat, însă a trimis în bara porții apărate de Gazzaniga.

După meci, s-a constatat că penalty-ul ar fi trebuit să se repete, deoarece la momentul executării, Bryan Gil și De Jong erau intrați în suprafața de pedeapsă, înainte ca Yamal să atingă balonul.

Momentul în care Lamine Yamal execută lovitura de la 11 metri FOTO: Captură DAZN / Mundo Deportivo Momentul în care Lamine Yamal execută lovitura de la 11 metri FOTO: Captură DAZN / Mundo Deportivo
Momentul în care Lamine Yamal execută lovitura de la 11 metri FOTO: Captură DAZN / Mundo Deportivo

În repriza secundă, Barcelona a reușit să deschidă scorul grație golului lui Pau Cubarsi, din minutul 59. Jules Kounde a centrat în careu, fundașul a reluat perfect cu capul și l-a învins pe portarul Gironei.

Catalanii au fost în avantaj doar două minute, Thomas Lemar reușind să restabilească imediat egalitatea pe tabelă. Francezul a fost lăsat complet liber în fața porții și l-a învins pe Garcia, după o pasă primită de la Vanat.

Girona a dat lovitura în minutul 86 prin Fran Beltran, după o fază contestată dur de catalani pentru că Jules Kounde a fost călcat de Echeverri chiar înainte ca Beltran să marcheze.

Faultul comis de Claudio Echeverri asupra lui Jules Kounde FOTO: Captură Instagram Faultul comis de Claudio Echeverri asupra lui Jules Kounde FOTO: Captură Instagram
Faultul comis de Claudio Echeverri asupra lui Jules Kounde FOTO: Captură Instagram

Golul a fost validat totuși de „centralul” Cesar Soto Grado, fapt care i-a nemulțumit profund pe oficialii catalani.

După meci, în fața camerelor TV, Echeverri recunoscut zâmbind că l-a faultat pe Kounde:

„Da, l-am călcat. Problema este că veneam cu viteză și nu a fost intenționat. Dacă s-ar fi fluierat fault, aș fi înțeles”.

Potrivit as.com, Comitetul Tehnic al Arbitrilor (CTA) a recunoscut că s-ar fi putut fluiera fault al lui Echeverri asupra lui Kounde și, prin urmare, s-ar fi putut anula golul.

Conform Mundo Deportivo, Barça este echipa cu cele mai multe erori VAR împotriva sa, potrivit statisticilor „Archivo VAR”: zece în total, dublu față de Real Madrid și Real Sociedad (fiecare câte 5).

În plus, trei dintre aceste zece erori se referă la ofsaidul semiautomat. Adică jumătate din erorile tehnologice înregistrate în întreaga competiție, șase în total, au afectat aceeași echipă.

Nervos, Hansi Flick a plecat în mijlocul interviului

La finalul partidei, tehnicianul Barcelonei nu și-a ascuns nemulțumirea și a criticat dur deciziile de arbitraj. El a avut chiar și un schimb de replici cu un jurnalist, în momentul în care a fost întrebat despre faza la care echipa sa a primit cel de-al doilea gol.

„Nu vreau să vorbesc despre asta, toată lumea a văzut ce s-a întâmplat la al doilea gol. Nu am jucat bine, iar arbitrajul a fost la același nivel cu jocul nostru în această seară. Girona a meritat victoria”, a declarat Hansi Flick.

În momentul în care a fost întrebat de mai multe ori despre faultul asupra lui Jules Kounde, tehnicianul german a avut un scurt dialog cu reporterul, apoi a părăsit brusc interviul.

Hansi Flick: Ați văzut cu toții acea fază. A fost fault sau nu?

Reporter: Eu sunt aici să vă pun întrebări...

Hansi Flick: Nu ai nicio opinie? OK, nu am nici eu.

Lupta la titlu rămâne în continuare extrem de palpitantă în Spania, cu atât mai mult că cele două rivale se vor întâlni în „El Clasico” pe 10 mai, pe Camp Nou.

VIDEO. Rezumatul partidei Girona - Barcelona 2-1

Citește și

Îngrijorare la Dinamo VIDEO: Georgi Milanov nu s-a putut ridica de pe gazon. A avut nevoie de ajutor pentru a ajunge la vestiar
Superliga
10:39
Îngrijorare la Dinamo VIDEO: Georgi Milanov nu s-a putut ridica de pe gazon. A avut nevoie de ajutor pentru a ajunge la vestiar
Citește mai mult
Îngrijorare la Dinamo VIDEO: Georgi Milanov nu s-a putut ridica de pe gazon. A avut nevoie de ajutor pentru a ajunge la vestiar
„Cu pistolul și cuțitul la gât”  Momentul în care Ilie Dumitrescu a fost atacat de o grupare interlopă + Cine l-a salvat
Diverse
10:00
„Cu pistolul și cuțitul la gât” Momentul în care Ilie Dumitrescu a fost atacat de o grupare interlopă + Cine l-a salvat
Citește mai mult
„Cu pistolul și cuțitul la gât”  Momentul în care Ilie Dumitrescu a fost atacat de o grupare interlopă + Cine l-a salvat

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Piloți americani și olandezi de F-16 sunt în Ucraina, deasupra Kievului, susține o publicație franceză de investigații. Care este rolul acestora
Piloți americani și olandezi de F-16 sunt în Ucraina, deasupra Kievului, susține o publicație franceză de investigații. Care este rolul acestora
Piloți americani și olandezi de F-16 sunt în Ucraina, deasupra Kievului, susține o publicație franceză de investigații. Care este rolul acestora
arbitraj fc barcelona la liga girona hansi flick
Știrile zilei din sport
Performanță istorică Tentea și Iordache, cel mai bun rezultat al României de peste 3 decenii la Jocurile Olimpice de iarnă
Jocurile Olimpice
17.02
Performanță istorică Tentea și Iordache, cel mai bun rezultat al României de peste 3 decenii la Jocurile Olimpice de iarnă
Citește mai mult
Performanță istorică Tentea și Iordache, cel mai bun rezultat al României de peste 3 decenii la Jocurile Olimpice de iarnă
Vinicius reclamă rasismul! Meciul Benfica - Real Madrid a fost întrerupt 10 minute: scene incredibile pe Da Luz!
Liga Campionilor
17.02
Vinicius reclamă rasismul! Meciul Benfica - Real Madrid a fost întrerupt 10 minute: scene incredibile pe Da Luz!
Citește mai mult
Vinicius reclamă rasismul! Meciul Benfica - Real Madrid a fost întrerupt 10 minute: scene incredibile pe Da Luz!
Probleme cu demolarea Detaliul care oprește temporar lucrările la Stadionul Dinamo: „Trebuie să întrebăm creditorii”
Superliga
17.02
Probleme cu demolarea Detaliul care oprește temporar lucrările la Stadionul Dinamo: „Trebuie să întrebăm creditorii”
Citește mai mult
Probleme cu demolarea Detaliul care oprește temporar lucrările la Stadionul Dinamo: „Trebuie să întrebăm creditorii”
FCSB tremură Și un parcurs perfect ar putea fi insuficient pentru play-off! De ajutorul cui depinde campioana
Superliga
17.02
FCSB tremură Și un parcurs perfect ar putea fi insuficient pentru play-off! De ajutorul cui depinde campioana
Citește mai mult
FCSB tremură Și un parcurs perfect ar putea fi insuficient pentru play-off! De ajutorul cui depinde campioana
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
08:58
„I-a spus de cinci ori «maimuță»” Mbappe confirmă acuzația de rasism făcută de Vinicius împotriva lui Prestianni. Reacția brazilianului
„I-a spus de cinci ori «maimuță»” Mbappe confirmă acuzația de rasism făcută de Vinicius împotriva lui Prestianni. Reacția brazilianului 
09:30
Și locul 5 e premiat de COSR Câți bani vor primi Tentea și Iordache pentru rezultatul istoric de la Jocurile Olimpice + Suma ar putea fi dublată
Și locul 5 e premiat de COSR Câți bani vor primi Tentea și Iordache pentru rezultatul istoric de la Jocurile Olimpice + Suma ar putea fi dublată
09:50
„De ce să-i pară rău lui Prestianni?” Jose Mourinho, după incidentul rasist de la Benfica - Real: „Am vorbit cu Vinicius” » Arbeloa: „Nu putem tolera!”
„De ce să-i pară rău lui Prestianni?” Jose Mourinho, după incidentul rasist de la Benfica - Real: „Am vorbit cu Vinicius” » Arbeloa: „Nu putem tolera!”
23:56
Probleme cu demolarea Detaliul care oprește temporar lucrările la Stadionul Dinamo: „Trebuie să întrebăm creditorii”
Probleme cu demolarea Detaliul care oprește temporar lucrările la Stadionul Dinamo: „Trebuie să întrebăm creditorii”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Top stiri din sport
Superliga pletoșilor 😅 FOTO. Cum ar arăta vedetele din Liga 1 dacă nu s-ar mai fi tuns de când echipa lor a avut 5 victorii consecutive
Superliga
17.02
Superliga pletoșilor 😅 FOTO. Cum ar arăta vedetele din Liga 1 dacă nu s-ar mai fi tuns de când echipa lor a avut 5 victorii consecutive
Citește mai mult
Superliga pletoșilor 😅 FOTO. Cum ar arăta vedetele din Liga 1 dacă nu s-ar mai fi tuns de când echipa lor a avut 5 victorii consecutive
Se pregătește pentru Dinamo  FOTO. George Pușcaș muncește din greu înainte să ajungă în tabăra „câinilor”
Superliga
17.02
Se pregătește pentru Dinamo FOTO. George Pușcaș muncește din greu înainte să ajungă în tabăra „câinilor”
Citește mai mult
Se pregătește pentru Dinamo  FOTO. George Pușcaș muncește din greu înainte să ajungă în tabăra „câinilor”
„Datoria nu contează” Mesajul lui Iuliu Mureșan despre situația financiară de la CFR Cluj: „M-aș ruga să fie 80 de milioane!”
Superliga
17.02
„Datoria nu contează” Mesajul lui Iuliu Mureșan despre situația financiară de la CFR Cluj: „M-aș ruga să fie 80 de milioane!”
Citește mai mult
„Datoria nu contează” Mesajul lui Iuliu Mureșan despre situația financiară de la CFR Cluj: „M-aș ruga să fie 80 de milioane!”
Îngrijorare la Dinamo VIDEO: Georgi Milanov nu s-a putut ridica de pe gazon. A avut nevoie de ajutor pentru a ajunge la vestiar
Superliga
17.02
Îngrijorare la Dinamo VIDEO: Georgi Milanov nu s-a putut ridica de pe gazon. A avut nevoie de ajutor pentru a ajunge la vestiar
Citește mai mult
Îngrijorare la Dinamo VIDEO: Georgi Milanov nu s-a putut ridica de pe gazon. A avut nevoie de ajutor pentru a ajunge la vestiar

Echipe/Competiții

fcsb 78 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 32 rapid 10 Universitatea Craiova 63 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
18.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share