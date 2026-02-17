„Cu pistolul și cuțitul la gât”  Momentul în care Ilie Dumitrescu a fost atacat de o grupare interlopă + Cine l-a salvat

Marian Tudor, fost șef la Arestul Central al Poliţiei Capitalei, a povestit momentul în care Ilie Dumitrescu (57 de ani) a fost atacat de membrii unei grupări interlope, chiar în centrul istoric al Bucureștiului.

Tudor a relatat în amănunt momentele teribile trăite de fostul internațional și cum a reușit să obțină probe importante împotriva atacatorilor, chiar în timpul conflictului.

Ilie Dumitrescu, atacat de o grupare interlopă chiar în centrul Capitalei: „Cu cuțitul și pistolul la gât”

Despre incidentul în care a fost implicat fostul fotbalist cu 62 de meciuri jucate pentru echipa națională, Marian Tudor a declarat:

„A existat o situație urâtă, atunci când Ilie Dumitrescu a fost atacat de o grupare care a venit cu cuțit și pistol să îl omoare, iar întâmplarea a făcut că eu și un coleg eram la birou.

A fost un caz mediatizat, s-a întâmplat prin 2008 sau 2009. Totul s-a petrecut în centrul istoric. Noi am spus că suntem doi agenți de poliție, nu am vrut să spunem că suntem ofițeri, nu voiam să se audă și să se ajungă la altele... dar am fost martori în dosar.

În momentul în care au venit să ne atace, am luat telefonul, am pornit înregistrarea, iar toate amenințările au fost înregistrate și telefonul a devenit probă.

Deși ei ne amenințau, eu încercam prin cuvinte să-i conving să stea liniștiți, dar în același timp să-mi aduc argumente, pentru ca ei să poată fi arestați ulterior”, a declarat Marian Tudor, la podcastul „Pur și simplu altfel”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport