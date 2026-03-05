Clipe de groază în buncăr Fabian Schar, fundașul lui Newcastle, a povestit ce a trăit în Orientul Mijlociu: „Cele mai înfricoșătoare din viața mea”
Fabian Schar FOTO: IMAGO
Clipe de groază în buncăr Fabian Schar, fundașul lui Newcastle, a povestit ce a trăit în Orientul Mijlociu: „Cele mai înfricoșătoare din viața mea”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 05.03.2026, ora 13:43
alt-text Actualizat: 05.03.2026, ora 13:45
  • Fabian Schar (34 de ani), fundașul central al celor de la Newcastle, a povestit clipele de groază prin care a trecut în Orientul Mijlociu, odată cu începerea războiului.

Ca urmare a atacului lansat de SUA și Israel asupra Iranului, liderii de la Teheran au decis să riposteze, ținta fiind mai multe baze militare americane din țările vecine.

Fabian Schar, clipe de groază în Orientul Mijlociu: „Cele mai înfricoșătoare zile din viața mea”

Accidentat încă de la începutul lunii ianuarie, Fabian Schar a cerut permisiunea staff-ului de la Newcastle de a se recupera în Golf, pentru a evita frigul din Anglia.

Cum această cerere i-a fost aprobată, fotbalistul elvețian a plecat în zona arabă, iar la câteva zile a început conflictul armat.

Ajuns înapoi în Anglia, Schar a povestit pe pagina personală de Instagram experiența terifiantă prin care a trecut.

În postarea sa se poate observa o încăpere cu saltele împrăștiate pe podea, într-un buncăr.

Postarea lui Fabian Schar FOTO: Captură Instagram Postarea lui Fabian Schar FOTO: Captură Instagram
Postarea lui Fabian Schar FOTO: Captură Instagram

„Tocmai am trecut prin unele dintre cele mai înfricoșătoare zile din viața mea, fiind martor direct, din păcate, la ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu.

Am fost acolo ca parte a programului meu de refacere și mă bucur că am găsit o cale să ajung acasă în siguranță. Ceea ce am trăit acolo și ceea ce se întâmplă acum este cu adevărat înfricoșător.

Sper ca ajutorul să ajungă la toți oamenii care au nevoie în zonele afectate”, a scris Fabian Schar pe Instagram, conform sport.es.

