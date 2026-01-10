Kurt Zouma, out de la CFR Cluj!  Câștigătorul de Champions League a plecat din Gruia după doar 4 luni. Câte minute a bifat

Kurt Zouma (31 de ani) s-a despărțit în mod oficial de CFR Cluj.

Fundașul francez, fost campion al Europei cu Chelsea, nu a reușit să se impună la formația din Gruia.

Zouma a fost prezentat oficial de CFR Cluj la începutul lunii septembrie, iar mutarea a fost percepută ca fiind una dintre cele mai importante realizate de un club din România.

CFR Cluj a ajunțat oficial despărțirea de Kurt Zouma

După ce președintele clubului, Iuliu Mureșan, a transmis, la finalul lunii noiembrie, că Zouma are șanse de 99% să plece în iarnă, despărțirea s-a concretizat sâmbătă.

„Mulțumim, Kurt Zouma! Clubul CFR 1907 Cluj și fundașul Kurt Zouma au ajuns la un acord privind încetarea colaborării.

Pe această cale, îi urăm mult succes în carieră și îi mulțumim pentru efortul depus la echipa noastră!”, a transmis clubul pe pagina de Facebook.

Deși se anunța drept unul dintre cele mai spectaculoase transferuri din vara lui 2025, Zouma nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, din punct de vedere fizic, așa cum GOLAZO.ro a anticipat, într-o analiză a trecutului și a accidentărilor multiple suferite de fundașul francez.

278 de minute a bifat Zouma pentru CFR Cluj, în patru apariții: trei în Liga 1 și una în Cupa României

Cine e Kurt Zouma

Kurt Zouma e un fundaș central francez care s-a remarcat în tricoul lui Chelsea, unde a disputat cele mai multe meciuri pentru o echipă de club (151).

De-a lungul carierei sale, acesta a trecut pe la Chelsea, West Ham, Everton, Stoke City, Saint Etienne și Al Orobah. A jucat 425 de meciuri până acum și a înscris 24 de goluri.

Ce trofee a câștigat Kurt Zouma:

1X Liga Campionilor

1X Conference League

1X Supercupa Europei

2X Premier League

1X Nations League

1X Cupa Ligii Franței

1X Cupa Ligii Angliei

