Gloria Bistrița, 10 milioane de euro! Cheltuieli-record din bani publici. Directorul clubului: „Știți câți sportivi avem?" + Bugetul echipei de handbal
Gloria Bistrița, 10 milioane de euro! Cheltuieli-record din bani publici. Directorul clubului: „Știți câți sportivi avem?” + Bugetul echipei de handbal

Publicat: 29.04.2026, ora 16:42
  • Eugen Cosma, cel care conduce clubul, spune că nici măcar „n-au executat toți banii alocați de Consiliul Județean și Local”.

Un deputat cu nume important, din Partidul Național Liberal, Robert Sighiartău, a acuzat în urmă cu o lună modalitatea prin care se face finanțarea Clubului Sportiv Gloria Bistrița din banii cetățenilor județului.

Politicianul a susținut inclusiv că la echipa de handbal feminin s-ar încălca legea în vigoare, care prevede ca plafonul maxim al unui salariu pentru jucătoare, care să fie suportat din bani publici, să nu treacă de 6.000 de euro.

Cheltuieli în 2025 cu 25% peste 2024

Raportul financiar al întregului club sportiv, pe anul 2025, a fost public, iar bugetul de cheltuieli a crescut față de 2024. Pe parcursul anului trecut, suma care apare în documentul oficial se apropie de 10 milioane de euro! Mai precis: 48.484.000 lei. Un salt de peste 25% față de 2024.

Cât din veniturile clubului provin din partea autorităților locale? Totalul veniturilor, conform actelor, a fost aproape de 9 milioane de euro (44 milioane lei).

GOLAZO.ro l-a întrebat pe Eugen Cosma, directorul Gloriei Bistrița, despre aceste sume, dar mai ales cât reprezintă din veniturile totale banii publici.

„Consiliul Județean și Consiliul Local au votat să aloce către Clubul Sportiv fiecare câte 18,5 milioane de lei. Am executat din această sumă câte 17 milioane de lei din partea fiecărui Consiliu, deci 34 de milioane de lei”, a declarat Cosma.

Practic, circa 77% dintre venituri au fost asigurate de autoritățile locale. Restul de 10 milioane de lei (circa 2.000.000 euro) au fost produși de club din alte surse proprii: sponsorizări, publicitate. Ceea ce reprezintă un nivel foarte mare, pe care nici un alt club de drept public din România nu-l atinge!

„Știți câți sportivi legitimați avem? 1.600”

Cum pe anul 2024 a existat un excedent de peste 500.000 de euro, s-a apelat și la acei bani pentru a se completa deficitul dintre veniturile și cheltuielile pe 2025, care a fost de 900.000 de euro.

Nu e prea mult 10 milioane de euro cheltuieli pentru un Club Sportiv? La această întrebare răspunde directorul Gloriei Bistrița. „Știți câte ramuri sportive avem? Nu mai puțin de 20! Știți câți sportivi avem? În jur de 1.600.

În aceste cheltuieli intră inclusiv administrarea unui Complex Sportiv, a unei Baze Sportive, dar și a stadionului de fotbal. Personalul administrativ e format doar din 13 persoane, atât”, a declarat Cosma.

Cât cheltuie echipa de handbal?

Gloria Bistrița, formația de handbal feminin, are o prestație foarte bună în acest sezon: e pe primul loc în campionatul intern, cu 3 etape înainte de final, iar în Champions League a ajuns până în sferturile de finală, unde a fost eliminată de Brest.

În spațiul public au apărut informații că bugetul ar fi unul faraonic, care ar ajunge chiar la 3,5 milioane euro, peste cel de la CSM București.

Eugen Cosma n-a oferit suma exactă, s-a rezumat să susțină că „din bugetul total al Clubului Sportiv pe care îl conduc, echipa de handbal fete reprezintă cam 20 la sută”. Ceea ce înseamnă spre 2.000.000 de euro.

Președintele CJ Bistrița vizat de procurorii DNA

Săptămâna trecută, Radu Moldovan, președintele Consiliului Județean Bistrița a fost vizat, alături de alte persoane, de descinderi ale procurorilor în 3 cauze penale privind infracțiuni de corupție și spălare de bani.

Reședința lui Moldovan a fost și ea percheziționată, dar el a susținut, într-o declarație pentru Pro TV, că nu a fost audiat, ci procurorii doar au ridicat mai multe probe.

