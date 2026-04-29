Nu îl înțelege pe Becali Gabi Balint contestă varianta Charalambous la FCSB: „De ce nu încearcă altceva? Un antrenor cu mai multă autoritate”

Gabi Balint (63 de ani), fost mare internațional, nu este convins că o eventuală revenire a lui Elias Charalambous (45 de ani) pe banca FCSB-ului ar fi cea mai bună soluție.

Charalambous a plecat de la FCSB în martie, după eșecul cu U Cluj, scor 1-3. Ulterior, roș-albaștrii l-au adus pe banca tehnică pe Mirel Rădoi.

Înaintea partidei cu Petrolul, câștigată cu 3-1, FCSB a rămas fără antrenor pentru a doua oară în acest sezon, după plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep.

Gabi Balint contestă varianta Charalambous la FCSB: „Nu înțeleg de ce nu încearcă altceva. Un antrenor cu mai multă autoritate”

FCSB caută soluții pentru banca tehnică, iar primul nume luat în calcul este Elias Charalambous.

„Asta e problema, că el (n.r. - Elias Charalambous) a plecat pentru că echipa nu mai mergea! Practic, nu mai avea autoritate în vestiar.

Nu înțeleg de ce nu încearcă cu altcineva, cu un antrenor cu mai multă autoritate, un antrenor superior, care să aibă aspirații.

Ei încearcă să ajungă în cupele europene, nu?”, a spus Balint, conform digisport.ro.

FCSB, campioana sezonului 2024-2025, cu Charalambous pe bancă

Elias Charalambous a avut un mandat important la FCSB. Cipriotul a câștigat două titluri în Superliga, în 2024 și 2025, și două Supercupe ale României.

Tot cu el pe bancă, roș-albaștrii au ajuns de două ori în faza principală a Europa League și au bifat o prezență în optimile competiției, în sezonul 2024-2025.

170 de meciuri a adunat Elias Charalambous pe banca FCSB. Tehnicianul cipriot le-a mai antrenat pe Doxa Katokopias și Ethnikos și a fost secund la Hatta Club

Gigi Becali a explicat ce criterii are pentru alegerea noului antrenor.

„Nu am una, am multe variante. Mă consult zilnic cu Mihai Stoica. Hotărârea va fi a mea.

Trebuie să stau față în față cu omul care va fi antrenor, să văd dacă gândirea lui corespunde cerințelor FCSB-ului.

Prima variantă e Charalambous. Dacă e să aleg, aleg ortodox”, a spus finanțatorul campioanei, conform sursei citate.

