Fani ai Stelei, arestați FOTO. Au urmărit și ar fi amenințat cu arma un fan al lui Dinamo, după un meci din play-off

Mai mulți ultrași din cadrul Peluzei Sud Steaua ar fi fost arestați după ce au capturat steagul grupării Nuova Guardia, membră a Peluzei „Cătălin Hîldan”.

Pe 4 aprilie, Dinamo a făcut deplasarea la Mioveni pentru meciul cu FC Argeș, scor 1-1, din etapa #3 din play-off-ul Ligii 1.

4.561 de spectatori au fost prezenți pe stadionul orășenesc din Mioveni, printre care și mai mulți suporteri ai lui Dinamo.

Mai mulți membri ai grupului Outlaws, arestați

După meciul din etapa #3 din play-off, mai mulți ultrași din cadrul Peluzei Sud Steaua au capturat steagul grupării Nuova Guardia din PCH.

Steagul a fost capturat în afara stadionului. Ultrașii de la Steaua au montat un dispozitiv de urmărire pe mașina unui suporter dinamovist pentru a fura steagul celor de la Nuova Guardia.

L-au urmărit cu mașina și, în apropierea unei treceri la nivel cu calea ferată, fanul lui Dinamo s-a oprit. Cei de la Steaua l-ar fi amenințat și cu o armă înainte să captureze steagul grupării din PCH.

Miercuri, mai mulți membri ai grupului Outlaws din cadrul Peluzei Sud Steaua ar fi fost arestați, la aproape o lună de la incidentul de după FC Argeș - Dinamo, 1-1.

În lumea ultrașilor, se spune că atunci când steagul unei grupări este capturat de ultrașii unei alte echipe, atunci gruparea respectivă se desființează.

Mesajul celor de la Sud Dinamo

Tot miercuri, după aflarea veștii, Peluza Sud Dinamo a transmis un mesaj pe Instagram.

„Outlaws liberi”, au scris fanii dinamoviști, făcând referire la ultrașii de la Steaua.

La rândul lor, și cei din gruparea Outlaws au reacționat. Aceștia au transmis un mesaj ofensator la adresa celor de la Dinamo.

„Sunteți sifoane”, au scris ultrașii pe Instagram, textul fiind atașat unei imagini create cu ajutorul Inteligenței Artificiale, în care apare un câine care poartă tricoul lui Dinamo și care se afla în secția de poliție.

