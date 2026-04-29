Fani ai Stelei, arestați  FOTO. Au urmărit și ar fi amenințat cu arma un fan al lui Dinamo, după un meci din play-off +8 foto
Fani ai Stelei, arestați FOTO. Au urmărit și ar fi amenințat cu arma un fan al lui Dinamo, după un meci din play-off

alt-text Publicat: 29.04.2026, ora 15:31
  • Mai mulți ultrași din cadrul Peluzei Sud Steaua ar fi fost arestați după ce au capturat steagul grupării Nuova Guardia, membră a Peluzei „Cătălin Hîldan”.
Pe 4 aprilie, Dinamo a făcut deplasarea la Mioveni pentru meciul cu FC Argeș, scor 1-1, din etapa #3 din play-off-ul Ligii 1.

4.561 de spectatori au fost prezenți pe stadionul orășenesc din Mioveni, printre care și mai mulți suporteri ai lui Dinamo.

Impresionat de Interul lui Chivu  Bogdan Lobonț,  laude pentru antrenorul „nerazzurrilor”: „Este mai bun decât a fost ca jucător”
Citește și
Impresionat de Interul lui Chivu Bogdan Lobonț, laude pentru antrenorul „nerazzurrilor”: „Este mai bun decât a fost ca jucător”
Citește mai mult
Impresionat de Interul lui Chivu  Bogdan Lobonț,  laude pentru antrenorul „nerazzurrilor”: „Este mai bun decât a fost ca jucător”

Mai mulți membri ai grupului Outlaws, arestați

După meciul din etapa #3 din play-off, mai mulți ultrași din cadrul Peluzei Sud Steaua au capturat steagul grupării Nuova Guardia din PCH.

Steagul a fost capturat în afara stadionului. Ultrașii de la Steaua au montat un dispozitiv de urmărire pe mașina unui suporter dinamovist pentru a fura steagul celor de la Nuova Guardia.

L-au urmărit cu mașina și, în apropierea unei treceri la nivel cu calea ferată, fanul lui Dinamo s-a oprit. Cei de la Steaua l-ar fi amenințat și cu o armă înainte să captureze steagul grupării din PCH.

Momentul când ultrașii de la Sud Steaua au capturat steagul brigăzii Nuova Guardia. Foto: captură Facebook
Momentul când ultrașii de la Sud Steaua au capturat steagul brigăzii Nuova Guardia. Foto: captură Facebook

Momentul când ultrașii de la Sud Steaua au capturat steagul brigăzii Nuova Guardia. Foto: captură Facebook Momentul când ultrașii de la Sud Steaua au capturat steagul brigăzii Nuova Guardia. Foto: captură Facebook Momentul când ultrașii de la Sud Steaua au capturat steagul brigăzii Nuova Guardia. Foto: captură Facebook Momentul când ultrașii de la Sud Steaua au capturat steagul brigăzii Nuova Guardia. Foto: captură Facebook Momentul când ultrașii de la Sud Steaua au capturat steagul brigăzii Nuova Guardia. Foto: captură Facebook
Miercuri, mai mulți membri ai grupului Outlaws din cadrul Peluzei Sud Steaua ar fi fost arestați, la aproape o lună de la incidentul de după FC Argeș - Dinamo, 1-1.

În lumea ultrașilor, se spune că atunci când steagul unei grupări este capturat de ultrașii unei alte echipe, atunci gruparea respectivă se desființează.

Mesajul celor de la Sud Dinamo

Tot miercuri, după aflarea veștii, Peluza Sud Dinamo a transmis un mesaj pe Instagram.

Outlaws liberi”, au scris fanii dinamoviști, făcând referire la ultrașii de la Steaua.

Foto: Instagram/@fcd.sud Foto: Instagram/@fcd.sud
Foto: Instagram/@fcd.sud

La rândul lor, și cei din gruparea Outlaws au reacționat. Aceștia au transmis un mesaj ofensator la adresa celor de la Dinamo.

Sunteți sifoane”, au scris ultrașii pe Instagram, textul fiind atașat unei imagini create cu ajutorul Inteligenței Artificiale, în care apare un câine care poartă tricoul lui Dinamo și care se afla în secția de poliție.

Foto: Instagram/@outlaws.2006 Foto: Instagram/@outlaws.2006
Foto: Instagram/@outlaws.2006

Citește și

Ce se întâmplă cu „Ordinul Novak”  Decizia luată de CCR privind legea care a fost atacată de președintele Nicușor Dan
Superliga
14:57
Ce se întâmplă cu „Ordinul Novak” Decizia luată de CCR privind legea care a fost atacată de președintele Nicușor Dan
Citește mai mult
Ce se întâmplă cu „Ordinul Novak”  Decizia luată de CCR privind legea care a fost atacată de președintele Nicușor Dan
Pierd 30 de milioane Suspendarea lui Mudryk o poate costa scump pe Șahtior: „Toată lumea așteaptă decizia tribunalului”
Campionate
14:31
Pierd 30 de milioane Suspendarea lui Mudryk o poate costa scump pe Șahtior: „Toată lumea așteaptă decizia tribunalului”
Citește mai mult
Pierd 30 de milioane Suspendarea lui Mudryk o poate costa scump pe Șahtior: „Toată lumea așteaptă decizia tribunalului”

În plină criză politică, leul s-a depreciat până la un nivel record față de euro. Cursul anunțat de Banca Națională
În plină criză politică, leul s-a depreciat până la un nivel record față de euro. Cursul anunțat de Banca Națională
În plină criză politică, leul s-a depreciat până la un nivel record față de euro. Cursul anunțat de Banca Națională
Știrile zilei din sport
PSG - Bayern, meci fabulos9 goluri marcate &icirc;n prima semifinală a Ligii Campionilor!
Campionatul Mondial
30.04
PSG - Bayern, meci fabulos 9 goluri marcate în prima semifinală a Ligii Campionilor!
Citește mai mult
PSG - Bayern, meci fabulos9 goluri marcate &icirc;n prima semifinală a Ligii Campionilor!
Destinație-surpriză pentru Ciobotariu  Fostul antrenor al Petrolului se află în negocieri cu o națională din Asia
Campionate
30.04
Destinație-surpriză pentru Ciobotariu Fostul antrenor al Petrolului se află în negocieri cu o națională din Asia
Citește mai mult
Destinație-surpriză pentru Ciobotariu  Fostul antrenor al Petrolului se află în negocieri cu o națională din Asia
Investitori privați pentru Steaua Ministrul Radu Miruță anunță  pași concreți spre Liga 1 pentru CSA. Negocieri decisive: „Sunt dispuși să plătească”
Superliga
30.04
Investitori privați pentru Steaua Ministrul Radu Miruță anunță pași concreți spre Liga 1 pentru CSA. Negocieri decisive: „Sunt dispuși să plătească”
Citește mai mult
Investitori privați pentru Steaua Ministrul Radu Miruță anunță  pași concreți spre Liga 1 pentru CSA. Negocieri decisive: „Sunt dispuși să plătească”
Theodor Jumătate Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Opinii
30.04
Theodor Jumătate Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Citește mai mult
Theodor Jumătate Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:45
„Mai ușor cu lezările!” Mihai Stoica iese la atac. Țintele: Dică și Pintilii. „Îmi datorează cam multe” / „Așa am aflat că a plecat de la FCSB!”
„Mai ușor cu lezările!” Mihai Stoica iese la atac. Țintele: Dică și Pintilii. „Îmi datorează cam multe” / „Așa am aflat că a plecat de la FCSB!”
23:47
FIFA a hotărât! Gianni Infantino a anunțat decizia finală în privința participării Iranului la CM 2026: „Confirm fără echivoc”
FIFA a hotărât! Gianni Infantino a anunțat decizia finală în privința participării Iranului la CM 2026: „Confirm fără echivoc”
23:59
Nu renunță la licența UEFA FC Argeș vrea să conteste decizia la TAS și la CJUE. Dani Coman: „Avocații ne-au spus că avem șanse foarte mari”
Nu renunță la licența UEFA FC Argeș vrea să conteste decizia la TAS și la CJUE. Dani Coman: „Avocații ne-au spus că avem șanse foarte mari”
23:01
Accidentarea lui Gîț l-a marcat VIDEO. Antrenorul celor de la FC Voluntari, cu un nod în gât după victoria cu Bihor: „Sacrificiul este prea mare”
Accidentarea lui Gîț l-a marcat VIDEO. Antrenorul celor de la  FC Voluntari, cu un nod în gât după victoria cu Bihor: „Sacrificiul este prea mare”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Top stiri
„Credeam că pot ajunge la Real Madrid!” Confesiunea unui fost internațional român despre greșelile care i-au frânt ascensiunea: „Deciziile n-au mai fost cele corecte”
Superliga
30.04
„Credeam că pot ajunge la Real Madrid!” Confesiunea unui fost internațional român despre greșelile care i-au frânt ascensiunea: „Deciziile n-au mai fost cele corecte”
Citește mai mult
„Credeam că pot ajunge la Real Madrid!” Confesiunea unui fost internațional român despre greșelile care i-au frânt ascensiunea: „Deciziile n-au mai fost cele corecte”
A depășit dezamăgirea din Top 4! Chivu câștigă titlul cu Inter deși a pierdut clar duelurile cu marii rivali. Ce spune Inzaghi despre urmașul său
Campionate
30.04
A depășit dezamăgirea din Top 4! Chivu câștigă titlul cu Inter deși a pierdut clar duelurile cu marii rivali. Ce spune Inzaghi despre urmașul său
Citește mai mult
A depășit dezamăgirea din Top 4! Chivu câștigă titlul cu Inter deși a pierdut clar duelurile cu marii rivali. Ce spune Inzaghi despre urmașul său
„Arsenal, furată!” Critici dure în Anglia, după semifinala cu Atletico Madrid + Simeone, „comportament atroce” + Arteta, furios: „Nu se poate mai clar”
Liga Campionilor
30.04
„Arsenal, furată!” Critici dure în Anglia, după semifinala cu Atletico Madrid + Simeone, „comportament atroce” + Arteta, furios: „Nu se poate mai clar”
Citește mai mult
„Arsenal, furată!” Critici dure în Anglia, după semifinala cu Atletico Madrid + Simeone, „comportament atroce” + Arteta, furios: „Nu se poate mai clar”
Urgență medicală la metrou, unde unui om i s-a făcut rău pe M2, Magistrala Corporatiștilor, în stația Aurel Vlaicu. Afectat, sensul spre Pipera
B365
30.04
Urgență medicală la metrou, unde unui om i s-a făcut rău pe M2, Magistrala Corporatiștilor, în stația Aurel Vlaicu. Afectat, sensul spre Pipera
Citește mai mult
Urgență medicală la metrou, unde unui om i s-a făcut rău pe M2, Magistrala Corporatiștilor, în stația Aurel Vlaicu. Afectat, sensul spre Pipera

