„Trebuia să facem asta mai repede” Ce le-a reproșat Charalambous jucătorilor de la FCSB după victoria cu Gloria Bistrița » A avut un remarcat

Gloria Bistrița - FCSB 1-3. Elias Charalambous (45 de ani) a vorbit despre victoria obținută în Cupa României.

Antrenorul cipriot a și remarcat un jucător de la campioana României.

FCSB a câștigat primul duel din Cupa României, 3-1 cu Gloria Bistrița. Pentru roș-albaștrii au marcat Alibec ('25, penalty), Thiam ('45) și Stoian ('90), în timp ce pentru gazde a punctat Mensah ('79, pen.)

Gloria Bistrița - FCSB 1-3 . Elias Charalambous: „Trebuia să închidem meciul mai devreme”

Charalambous e de părere că echipa sa trebuia să închidă meciul mai repede pentru a nu-i lăsa pe adversari să creadă într-o potențială revenire.

„A fost important că am câștigat. Am marcat două goluri în primă repriză. Am fi putut să fim mai concentrați.

Am primit golul și după aceea adversarul a început să creadă că poate să facă ceva, a crezut într-o egalare. Am reușit să ne asigurăm această victorie, o punem deoparte și trebuie să ne recuperăm pentru meciul următor.

Nu ne speriem niciodată. Cred că trebuia să închidem meciul mai repede. Când îi dai șansa adversarului să înscrie, atunci trebuie să suferi până la capăt ”, a declarat Elias Charalambous la Digi Sport.

Elias Charalambous: „Sunt fericit că am câștigat un tânăr jucător”

Antrenorul cipriot al celor de la FCSB s-a declarat mulțumit de Andrei Dăncuș, fundaș care a evoluat în toate cele 90 de minute ale partidei de la Bistrița.

„Sunt fericit că am câștigat un jucător tânăr astăzi, pe Dăncuș. A făcut o partidă foarte bună. Sunt foarte mulțumit de prestația lui”, a adăugat Elias Charalambous.

Mă bucur că am primit această oportunitate. Sper că am mulțumit lumea și sper să primesc cât mai multe minute de acum încolo Andrei Dăncuș, fundaș FCSB

