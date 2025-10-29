„Cine a greșit va plăti”  Președintele FR Gimnastică intervine după dezvăluirile Denisei Golgotă: „Sunt multe nereguli semnalate”
Ioan Suciu FOTO: Facebook
Gimnastica

„Cine a greșit va plăti” Președintele FR Gimnastică intervine după dezvăluirile Denisei Golgotă: „Sunt multe nereguli semnalate”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 29.10.2025, ora 23:16
alt-text Actualizat: 29.10.2025, ora 23:16
  • Ioan Suciu (47 de ani), președintele Federației Române de Gimnastică, a comentat scandalul imens apărut după ce Denisa Golgotă (23 de ani) a anunțat că a depus o plângere oficială pentru hărțuire fizică și psihică.

Conform surselor GOLAZO.ro, persoana care a hărțuit-o pe sportiva de 23 de ani este chiar Sabrina Voinea, cea alături de care a participat la Mondialele de gimnastică artistică din Indonezia.

Patrick Petre, din nou în alb și roșu Clubul a făcut anunțul oficial: „Bine ai venit!”
Citește și
Patrick Petre, din nou în alb și roșu Clubul a făcut anunțul oficial: „Bine ai venit!”
Citește mai mult
Patrick Petre, din nou în alb și roșu Clubul a făcut anunțul oficial: „Bine ai venit!”

Ioan Suciu, după discuția cu Denisa Golgotă: „A fost o încărcătură căpătată în ultima perioadă”

Ioan Suciu a discutat cu Denisa Golgotă pentru a afla exact ce s-a întâmplat.

„Miercuri am avut o discuţie directă cu Denisa, tocmai pentru a înţelege în totalitate ieşirea ei în spaţiul public şi am înţeles că a fost o încărcătură căpătată în ultima perioadă, post Campionatele Europene, în care au fost anumite episoade în sală, semnalate de Denisa.

Noi am luat act de acele nereguli, dar pentru liniştea – şi subliniez acest cuvânt – pentru liniştea în procesul de pregătire pentru Campionatele Mondiale am considerat că nu este nevoie de a strica lucrurile şi de a le lăsa într-o oarecare desfăşurare firească a pregătirii.

Orice interferenţă ar fi fracturat pregătirea. Şi asta nu a fost o decizie personală, ci în urma discuţiilor din board-ul restrâns al federaţiei, ulterior şi în Comitetul Executiv, am ajuns la aceeaşi concluzie.

Până la Campionatul Mondial, lucrurile trebuiesc duse într-o oarecare direcţie. Nu ascundem şi faptul că poate am greşit, e adevărat. Dar cred că greşeala era mult mai mare dacă fracturam programul de pregătire, procesul”, a declarat Suciu, conform as.ro.

Pot spune că s-a întâmplat de foarte multe ori să vină fete la mine şi să-mi spună ce au auzit că a spus acea persoană, că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează şi am nevoie de operaţii estetice Denisa Golgotă

Suciu: „Cel care a greșit o să plătească”

Președintele Federației a anunțat că persoana care va fi găsită vinovată în acest caz va suferi consecințe.

„Mă bucură faptul că Denisa a descărcat toată povara pe care a acumulat-o în toată această perioadă de timp. Vreau să subliniez un singur lucru. Că trei finale la o ediţie de Campionat Mondial nu sunt de ici de colo.

Nu vreau să minimizăm acest rezultat fabulos. Să nu mai spun de locul 4 al Sabrinei de la sol, dar şi Denisa, locul 7, la prima finală mondială.

O concluzie, tot la cald, cred că va ajunge la Comisia de Disciplină acest caz, pentru că sunt multe nereguli semnalate. A venit momentul în care ar trebui să încheiem acest capitol.

Haideţi să nu ne pronunţăm înainte. Să îi lăsăm pe cei de la Comisia de Disciplină să îşi desfăşoare activitatea în condiţii normale şi fireşti. Am spus-o şi într-un cadru mai restrâns, o spun şi public. Cel care a greşit o să plătească”, a mai spus Ioan Suciu.

Citește și

Ce se întâmplă cu Ianis Hagi   Nu a fost inclus în lot la meciul celor de la Alanyaspor: care este explicația
Stranieri
22:04
Ce se întâmplă cu Ianis Hagi Nu a fost inclus în lot la meciul celor de la Alanyaspor: care este explicația
Citește mai mult
Ce se întâmplă cu Ianis Hagi   Nu a fost inclus în lot la meciul celor de la Alanyaspor: care este explicația
„Eu așa am luat aplauzele” Mirel Rădoi a comentat gestul făcut de fani după autogolul lui Stevanovic + a vrut să plece din Bănie?
Cupa Romaniei
21:54
„Eu așa am luat aplauzele” Mirel Rădoi a comentat gestul făcut de fani după autogolul lui Stevanovic + a vrut să plece din Bănie?
Citește mai mult
„Eu așa am luat aplauzele” Mirel Rădoi a comentat gestul făcut de fani după autogolul lui Stevanovic + a vrut să plece din Bănie?

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Facturile electricitate cresc din nou de la 1 noiembrie. Este a patra scumpire din ultimele luni / Cât vom plăti în plus și unde se duc banii
Facturile electricitate cresc din nou de la 1 noiembrie. Este a patra scumpire din ultimele luni / Cât vom plăti în plus și unde se duc banii
Facturile electricitate cresc din nou de la 1 noiembrie. Este a patra scumpire din ultimele luni / Cât vom plăti în plus și unde se duc banii
gimnastica Ioan Suciu denisa golgota sabrina voinea
Știrile zilei din sport
Galeria a cântat pentru Chivu Inter și-a revenit după înfrângerea cu Napoli » Gest important al fanilor + jucătorii au vorbit despre antrenorul român
Campionate
00:18
Galeria a cântat pentru Chivu Inter și-a revenit după înfrângerea cu Napoli » Gest important al fanilor + jucătorii au vorbit despre antrenorul român
Citește mai mult
Galeria a cântat pentru Chivu Inter și-a revenit după înfrângerea cu Napoli » Gest important al fanilor + jucătorii au vorbit despre antrenorul român
Burleanu a mers la Miercurea Ciuc  Șeful FRF „a cultivat relații maghiare”: „Suntem mândri că Csikszereda e în Superliga”
Superliga
00:04
Burleanu a mers la Miercurea Ciuc Șeful FRF „a cultivat relații maghiare”: „Suntem mândri că Csikszereda e în Superliga”
Citește mai mult
Burleanu a mers la Miercurea Ciuc  Șeful FRF „a cultivat relații maghiare”: „Suntem mândri că Csikszereda e în Superliga”
Bistrița acuză arbitrajul  Nicolae Grigore, după înfrângerea cu FCSB: „Nu cred că aveau nevoie de ajutor” » Cum răspunde Mihai Stoica
Cupa Romaniei
00:24
Bistrița acuză arbitrajul Nicolae Grigore, după înfrângerea cu FCSB: „Nu cred că aveau nevoie de ajutor” » Cum răspunde Mihai Stoica
Citește mai mult
Bistrița acuză arbitrajul  Nicolae Grigore, după înfrângerea cu FCSB: „Nu cred că aveau nevoie de ajutor” » Cum răspunde Mihai Stoica
Stevanovic, ce gafă! FOTO. Cine e femeia care  a izbucnit în lacrimi când a văzut ce a făcut fundașul de la U Craiova în meciul cu Sănătatea Cluj
Cupa Romaniei
29.10
Stevanovic, ce gafă! FOTO. Cine e femeia care a izbucnit în lacrimi când a văzut ce a făcut fundașul de la U Craiova în meciul cu Sănătatea Cluj
Citește mai mult
Stevanovic, ce gafă! FOTO. Cine e femeia care  a izbucnit în lacrimi când a văzut ce a făcut fundașul de la U Craiova în meciul cu Sănătatea Cluj
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:18
Galeria a cântat pentru Chivu Inter și-a revenit după înfrângerea cu Napoli » Gest important al fanilor + jucătorii au vorbit despre antrenorul român
Galeria a cântat pentru Chivu Inter și-a revenit după înfrângerea cu Napoli » Gest important al fanilor + jucătorii au vorbit despre antrenorul român
00:24
Bistrița acuză arbitrajul Nicolae Grigore, după înfrângerea cu FCSB: „Nu cred că aveau nevoie de ajutor” » Cum răspunde Mihai Stoica
Bistrița acuză arbitrajul  Nicolae Grigore, după înfrângerea cu FCSB: „Nu cred că aveau nevoie de ajutor” » Cum răspunde Mihai Stoica
00:04
Burleanu a mers la Miercurea Ciuc Șeful FRF „a cultivat relații maghiare”: „Suntem mândri că Csikszereda e în Superliga”
Burleanu a mers la Miercurea Ciuc  Șeful FRF „a cultivat relații maghiare”: „Suntem mândri că Csikszereda e în Superliga”
23:54
„Trebuia să facem asta mai repede” Ce le-a reproșat Charalambous jucătorilor de la FCSB după victoria cu Gloria Bistrița » A avut un remarcat
„Trebuia să facem asta mai repede” Ce le-a reproșat Charalambous jucătorilor de la FCSB după victoria cu Gloria Bistrița » A avut un remarcat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Top stiri din sport
Costul a sărit în aer  La ce sumă uriașă a ajuns construcția noului stadion din România, care ar putea fi inaugurat în 2026
Diverse
29.10
Costul a sărit în aer La ce sumă uriașă a ajuns construcția noului stadion din România, care ar putea fi inaugurat în 2026
Citește mai mult
Costul a sărit în aer  La ce sumă uriașă a ajuns construcția noului stadion din România, care ar putea fi inaugurat în 2026
„Să fie monitorizat!”  Dinamo a mutat un jucător la Săftica, din cauza problemelor de adaptare: „Bucureștiul i-a schimbat modul de viață”
Superliga
29.10
„Să fie monitorizat!” Dinamo a mutat un jucător la Săftica, din cauza problemelor de adaptare: „Bucureștiul i-a schimbat modul de viață”
Citește mai mult
„Să fie monitorizat!”  Dinamo a mutat un jucător la Săftica, din cauza problemelor de adaptare: „Bucureștiul i-a schimbat modul de viață”
„Prețul e mult prea mare” Bază de antrenament a fostei echipe din Liga 1, scoasă la licitație » Administrația locală nu va încerca să o cumpere
Diverse
29.10
„Prețul e mult prea mare” Bază de antrenament a fostei echipe din Liga 1, scoasă la licitație » Administrația locală nu va încerca să o cumpere
Citește mai mult
„Prețul e mult prea mare” Bază de antrenament a fostei echipe din Liga 1, scoasă la licitație » Administrația locală nu va încerca să o cumpere
FRF reacționează Forul condus de Burleanu spune că nu a făcut nicio informare către UEFA în cazul FCSB - Steaua. Cum își argumentează poziția
Superliga
29.10
FRF reacționează Forul condus de Burleanu spune că nu a făcut nicio informare către UEFA în cazul FCSB - Steaua. Cum își argumentează poziția
Citește mai mult
FRF reacționează Forul condus de Burleanu spune că nu a făcut nicio informare către UEFA în cazul FCSB - Steaua. Cum își argumentează poziția

Echipe/Competiții

fcsb 71 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 29 rapid 12 Universitatea Craiova 30 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 14 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
30.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share