„Cine a greșit va plăti”  Președintele FR Gimnastică intervine după dezvăluirile Denisei Golgotă: „Sunt multe nereguli semnalate”

Ioan Suciu (47 de ani), președintele Federației Române de Gimnastică, a comentat scandalul imens apărut după ce Denisa Golgotă (23 de ani) a anunțat că a depus o plângere oficială pentru hărțuire fizică și psihică.

Conform surselor GOLAZO.ro, persoana care a hărțuit-o pe sportiva de 23 de ani este chiar Sabrina Voinea, cea alături de care a participat la Mondialele de gimnastică artistică din Indonezia.

Ioan Suciu, după discuția cu Denisa Golgotă: „A fost o încărcătură căpătată în ultima perioadă”

Ioan Suciu a discutat cu Denisa Golgotă pentru a afla exact ce s-a întâmplat.

„Miercuri am avut o discuţie directă cu Denisa, tocmai pentru a înţelege în totalitate ieşirea ei în spaţiul public şi am înţeles că a fost o încărcătură căpătată în ultima perioadă, post Campionatele Europene, în care au fost anumite episoade în sală, semnalate de Denisa.

Noi am luat act de acele nereguli, dar pentru liniştea – şi subliniez acest cuvânt – pentru liniştea în procesul de pregătire pentru Campionatele Mondiale am considerat că nu este nevoie de a strica lucrurile şi de a le lăsa într-o oarecare desfăşurare firească a pregătirii.

Orice interferenţă ar fi fracturat pregătirea. Şi asta nu a fost o decizie personală, ci în urma discuţiilor din board-ul restrâns al federaţiei, ulterior şi în Comitetul Executiv, am ajuns la aceeaşi concluzie.

Până la Campionatul Mondial, lucrurile trebuiesc duse într-o oarecare direcţie. Nu ascundem şi faptul că poate am greşit, e adevărat. Dar cred că greşeala era mult mai mare dacă fracturam programul de pregătire, procesul”, a declarat Suciu, conform as.ro.

Pot spune că s-a întâmplat de foarte multe ori să vină fete la mine şi să-mi spună ce au auzit că a spus acea persoană, că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează şi am nevoie de operaţii estetice Denisa Golgotă

Suciu: „Cel care a greșit o să plătească”

Președintele Federației a anunțat că persoana care va fi găsită vinovată în acest caz va suferi consecințe.

„Mă bucură faptul că Denisa a descărcat toată povara pe care a acumulat-o în toată această perioadă de timp. Vreau să subliniez un singur lucru. Că trei finale la o ediţie de Campionat Mondial nu sunt de ici de colo.

Nu vreau să minimizăm acest rezultat fabulos. Să nu mai spun de locul 4 al Sabrinei de la sol, dar şi Denisa, locul 7, la prima finală mondială.

O concluzie, tot la cald, cred că va ajunge la Comisia de Disciplină acest caz, pentru că sunt multe nereguli semnalate. A venit momentul în care ar trebui să încheiem acest capitol.

Haideţi să nu ne pronunţăm înainte. Să îi lăsăm pe cei de la Comisia de Disciplină să îşi desfăşoare activitatea în condiţii normale şi fireşti. Am spus-o şi într-un cadru mai restrâns, o spun şi public. Cel care a greşit o să plătească” , a mai spus Ioan Suciu.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport