Defectele și pericolul contra FCSB GOLAZO.ro decodifică jocul lui Go Ahead Eagles. Unde sunt fisurile și care e omul de anihilat

FCSB joacă joi seară primul meci în faza principală de Europa League. O înfruntă pe Go Ahead Eagles în Țările de Jos.

Cum e echipa olandeză, care sunt minusurile și plusurile sale. Galben-roșii au o fisură la cei doi stoperi, dar și un jucător de calitate în linia mediană.

Go Ahead Eagles, club creat în 1902, a fost marea surpriză a sezonului trecut în Țările de Jos, cucerind pentru prima dată în istorie Cupa Olandei.

1-1, 4-2 la penaltyuri în finala cu AZ Alkmaar.

Dar galben-roșii au pierdut cel mai important om în vară, pe antrenorul Paul Simonis (40 de ani), plecat în Bundesliga, la Wolfsburg.

Tehnicianul a fost înlocuit de Melvin Boel (38), propulsat la echipa din Deventer (oraș situat în estul țării, cu puțin peste 100.000 de locuitori) chiar dacă a ratat promovarea în Eredivisie la Dordrecht (D2).

29,85 milioane de euro valorează întreg lotul lui Go Ahead Eagles (Transfermarkt). FCSB are o cotă totală de 48,43 milioane

Trei meciuri ale lui Go Ahead Eagles analizate: egal, eșec, victorie

Locul 7 în 2024-2025, „vulturii” sunt acum pe 9 în campionat, la jumătatea clasamentului după șase etape.

Două victorii, trei egaluri, o înfrângere, 9 puncte, golaveraj 11-9.

GOLAZO.ro a analizat trei meciuri jucate de Go Ahead, o remiză, un eșec și un succes, pentru a descoperi pe cine va înfrunta FCSB joi seară, în prima confruntare din faza principală de Europa League.

Toate cele trei partide au fost disputate acasă, pe „De Adelaarshorst”, un stadion mic, cu 10.400 de locuri.

17 august, 2-2 cu Ajax Amsterdam.

23 august, 0-3 cu Sparta Rotterdam.

13 septembrie, 3-0 cu Volendam.

FCSB poate profita dacă pune presiune pe cei doi stoperi. Acolo e fisura lui Go Ahead

Ce minusuri au viitorii adversari ai roș-albaștrilor.

Fundașii centrali, germanul Gerrit Nauber (33 de ani, stoper dreapta, 1,86 m, numărul 3) și olandezul Joris Kramer (29, stoper stânga, 1,87 m, nr. 4), sunt înalți și puternici, dar ambii au dificultăți mari la jocul pe jos și se întorc greu la duelurile unu contra unu.

Nauber a gafat cu Ajax. A vrut să degajeze, însă a lovit mingea greșit, trimițând-o în spatele lui, de unde Klaassen a deschis scorul.

400.000 de euro valorează Nauber. Kramer e de cinci ori mai scump: două milioane

Pus sub presiune, Kramer greșește pase simple.

Au probleme la fazele fixe defensive, chiar dacă stoperii sunt înalți. Marcajul nu funcționează mereu.

Nauber (stânga), duel cu Weghorst la 2-2 cu Ajax

Unul dintre „închizătorii” Melle Meulensteen (26 de ani) și Evert Linthorst (25) coboară în fața propriului careu pentru a ajuta echipa să construiască. După ce primește balonul de la portar, Linthorst riscă, încearcă să dribleze cu om pe el foarte aproape de poartă.

De Breum trebuie să se ferească FCSB. Playmakerul danez caută pasa filtrantă

Care sunt calitățile lui Go Ahead Eagles.

Marele pericol e playmakerul danez Jakob Breum, 21 de ani, transferat de la Odense în vara lui 2023. Un mijlocaș de 1,78 m cu excelent control al mingii. Îi plac pasele filtrante, vrea deseori să trimită baloane decisive, în adâncime, la firul ierbii. Apare surprinzător la centrări, infiltrându-se din linia a doua, și finalizează. Așa a înscris, cu capul, la 3-0 cu Volendam.

Breum (dreapta), numărul 7 care conduce jocul lui Go Ahead Foto: Imago

5 milioane de euro este cota lui Jakob Breum, cea mai mare la Go Ahead Eagles

Dacă pierd mingea în terenul advers, rămân sus în presing, acolo caută să recupereze posesia rapid. După o asemenea recuperare avansată au marcat cu Ajax (Linthorst) și cu Volendam (Edvardsen).

Buni la fazele fixe ofensive. Meulensteen a punctat împotriva lui Ajax. După o primă centrare, Edvardsen a retrimis elegant în careu pentru Meulensteen.

După o primă centrare, Edvardsen a retrimis elegant în careu pentru Meulensteen. Vârful Victor Edvardsen, suedez, 29 de ani, 1,3 milioane de euro cotă, execută periculos, în forță, loviturile libere de la marginea careului. Scandinavul e și un bun pasator, participând la combinații.

Scandinavul e și un bun pasator, participând la combinații. Mijlocașul stânga Mathis Surray, belgian, 24 de ani (estimat de Transfermarkt la 1,5 milioane), nu e prea înalt (1,73 m), dar are viteză și accelerează pentru a se desprinde de adversari. Trage constant de la distanță.

