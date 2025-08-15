Campionul din snooker, judecat Acuzat de pedofilie, nu s-a prezentat în fața instanței: „Invenții! Nu există niciun adevăr!”
Graeme Dott (Foto: IMAGO)
Snooker

Campionul din snooker, judecat Acuzat de pedofilie, nu s-a prezentat în fața instanței: „Invenții! Nu există niciun adevăr!”

Silviu Dumitru
Publicat: 15.08.2025, ora 17:55
Actualizat: 15.08.2025, ora 18:17
  • Graeme Dott (48 de ani) va fi judecat sub acuzația de abuz sexual asupra copiilor.
  • Campion mondial în 2006, scoțianul este acuzat de pedofilie, după ce ar fi agresat doi copii între 1993 și 2010.

Dott a fost suspendat pe termen nelimitat de federația internațională la începutul acestui an, când acuzațiile au fost făcute publice. Nu a putut participa la Mondialul de Snooker.

Graeme Dott, acuzat de pedofilie, nu s-a prezentat în fața instanței

Parchetul susține că victimele, o fată și un băiat, aveau 10 ani când s-au întâmplat faptele.

  • Dott ar fi molestat fata în perioada 1993-1996, în zona Glasgow. „I-a cerut să se dezbrace și i-a arătat penisul înainte de a agresa copilul”, au dezvăluit procurorii, potrivit postului de radio britanic talkSPORT. 
  • Al doilea caz ar fi avut loc între 2006 și 2010: „S-a dezbrăcat și a intrat la duș, în timp ce băiatul era prezent”. 

Presupusele incidente ar fi avut loc în „diverse ocazii”, la adrese din partea de est a orașului Glasgow și într-o mașină.

Dott nu a fost prezent la audierea care a avut loc joi la Înalta Curte din Glasgow, fiind scutit, scrie bbc.com.

În apărarea sa, avocatul Euan Dow a declarat: „El pledează nevinovat la două acuzații din rechizitoriu. Poziția acuzatului este că acuzațiile sunt inventate și nu există niciun adevăr în niciuna dintre ele”.

Avocatul a afirmat că clientul său nu este în prezent pregătit pentru proces, iar judecătorul a confirmat că un proces de cinci zile va începe pe 17 august 2026.

Dott rămâne eliberat pe cauțiune.

61
e locul pe care îl ocupă acum Graeme Dott în clasamentul mondial la snooker

Dott a cucerit titlul mondial în 2006

Dott, de 31 de ani jucător profesionist, a atins maximum în carieră pe 2 mai 2006, când a cucerit titlul mondial.

În acea zi, l-a învins în finală pe englezul Peter Ebdon cu 18-14, după ce trecuse de Ronnie O’Sullivan în semifinale (17-11).

Graeme Dott și trofeul mondial, în 2006 Foto: Imago Graeme Dott și trofeul mondial, în 2006 Foto: Imago
Graeme Dott și trofeul mondial, în 2006 Foto: Imago

A mai jucat de două ori finala CM:

  • 2004: 8-18 cu Ronnie O’Sullivan (Anglia). 
  • 2010: 13-18 cu Neil Robertson (Australia). 

Cel mai bun loc în ierarhia snookerului a fost 2, în 2007, an în care a câștigat Openul Chinei.

200.000 de lire sterline
a fost premiul câștigat de Graeme Dott pentru performanța din 2006

Afectat de depresie

Tată a doi copii, Dott a suferit mult din cauza depresiei.

Cel care i-a fost mentor și manager în sport, Alex Lambie, devenind și socrul său, a decedat în 2006 după o luptă cu cancerul.

Soția sa, Elaine, a fost suspectă de cancer și a pierdut o sarcină, în 2007.

Graeme Dott suspendare snooker pedofilie ACUZATII
