Campionul din snooker, judecat Acuzat de pedofilie, nu s-a prezentat în fața instanței: „Invenții! Nu există niciun adevăr!”

Graeme Dott (48 de ani) va fi judecat sub acuzația de abuz sexual asupra copiilor.

Campion mondial în 2006, scoțianul este acuzat de pedofilie, după ce ar fi agresat doi copii între 1993 și 2010.

Dott a fost suspendat pe termen nelimitat de federația internațională la începutul acestui an, când acuzațiile au fost făcute publice. Nu a putut participa la Mondialul de Snooker.

Graeme Dott, acuzat de pedofilie, nu s-a prezentat în fața instanței

Parchetul susține că victimele, o fată și un băiat, aveau 10 ani când s-au întâmplat faptele.

Dott ar fi molestat fata în perioada 1993-1996, în zona Glasgow. „I-a cerut să se dezbrace și i-a arătat penisul înainte de a agresa copilul” , au dezvăluit procurorii, potrivit postului de radio britanic talkSPORT.

, au dezvăluit procurorii, potrivit postului de radio britanic talkSPORT. Al doilea caz ar fi avut loc între 2006 și 2010: „S-a dezbrăcat și a intrat la duș, în timp ce băiatul era prezent”.

Presupusele incidente ar fi avut loc în „diverse ocazii”, la adrese din partea de est a orașului Glasgow și într-o mașină.

Dott nu a fost prezent la audierea care a avut loc joi la Înalta Curte din Glasgow, fiind scutit, scrie bbc.com.

În apărarea sa, avocatul Euan Dow a declarat: „El pledează nevinovat la două acuzații din rechizitoriu. Poziția acuzatului este că acuzațiile sunt inventate și nu există niciun adevăr în niciuna dintre ele”.

Avocatul a afirmat că clientul său nu este în prezent pregătit pentru proces, iar judecătorul a confirmat că un proces de cinci zile va începe pe 17 august 2026.

Dott rămâne eliberat pe cauțiune.

61 e locul pe care îl ocupă acum Graeme Dott în clasamentul mondial la snooker

Dott a cucerit titlul mondial în 2006

Dott, de 31 de ani jucător profesionist, a atins maximum în carieră pe 2 mai 2006, când a cucerit titlul mondial.

În acea zi, l-a învins în finală pe englezul Peter Ebdon cu 18-14, după ce trecuse de Ronnie O’Sullivan în semifinale (17-11).

Graeme Dott și trofeul mondial, în 2006 Foto: Imago

A mai jucat de două ori finala CM:

2004: 8-18 cu Ronnie O’Sullivan (Anglia).

2010: 13-18 cu Neil Robertson (Australia).

Cel mai bun loc în ierarhia snookerului a fost 2, în 2007, an în care a câștigat Openul Chinei.

200.000 de lire sterline a fost premiul câștigat de Graeme Dott pentru performanța din 2006

Afectat de depresie

Tată a doi copii, Dott a suferit mult din cauza depresiei.

Cel care i-a fost mentor și manager în sport, Alex Lambie, devenind și socrul său, a decedat în 2006 după o luptă cu cancerul.

Soția sa, Elaine, a fost suspectă de cancer și a pierdut o sarcină, în 2007.

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport