DINAMO - FC ARGEȘ 0-1. Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele „câinilor”, a oferit o primă reacție după al doilea eșec consecutiv al formației antrenate de Zeljko Kopic (48 de ani).

În săptămâna premergătoare partidei, în rândul fanilor dinamoviști a apărut un scenariu potrivit căruia favoriții ar trebui să piardă intenționat meciul cu FC Argeș pentru a lăsa FCSB în afara play-off-ului.

DINAMO - FC ARGEȘ 0-1 . Andrei Nicolescu: „Mă frustrează foarte tare asta”

Președintele „câinilor” susține că trupa lui Kopic și-a apărat corect șansele și nu s-a pus niciodată problema unei înțelegeri între cele două cluburi.

„Nu avem de ce să zâmbim și mă frustrează foarte tare că am alimentat niște discuții proaste și era ultimul lucru pe care voiam să-l fac.

Exact de asta voiam să mă feresc și din păcate am alimentat niște teorii ale conspirației.

Nu mai avem două înfrângeri la rând din play-off-ul anului trecut. E o perioadă lungă de când n-am mai întâmpinat astfel de probleme și trebuie să ne scuturăm un pic”, a declarat Nicolescu, potrivit fanatik.ro.

Andrei Nicolescu: „Noi eram montați să câștigăm și toată lumea să uite discuțiile astea”

Nicolescu a precizat că Dinamo nu va fi implicată vreodată într-un meci aranjat, după ce la finalul meciului de pe Arena Națională a apărut o altă teorie.

Mai multe voci acuză formația lui Zeljko Kopic că ar fi făcut blat, iar clubul din Trivale să le ofere alb-roșiilor șase puncte în play-off.

„Mă deranjează că am alimentat discuția despre blat. Noi eram montați să câștigăm și toată lumea să uite discuțiile astea și în viitor, de fiecare dată când Dinamo va fi pusă într-o astfel de situația conjuncturală, să nu mai existe astfel de discuții.

Asta mă deranjează cel mai mult, intern, că n-am reușit să facem ce trebuia să facem. În rest lumea e liberă să discute, fiecare cu teoria lui.

Nu știu cum s-ar putea gândi cineva. Eu ca eu, dar cum s-ar gândi cineva la Kopic măcar să discute așa ceva. Chiar nu știu.

E aberant și mă frustrează foarte tare și mă enervează că prin rezultatul de aseară am alimentat astfel de discuții.

A fost o zi care a început prost. Mărginean a făcut o apendicită acută, Karamoko s-a accidentat, iar seara s-a terminat cum s-a terminat. Acum trebuie să luăm mai multe puncte că am pierdut multe puncte în lupta asta și ne îndepărtăm de locul 1.

Am avut mai mult ghinion decât trebuia ia. L-am pierdut pe Mărgi, l-am pierdut pe Karamoko”, a concluzionat Nicolescu.

Înaintea ultimei etape din sezonul regulat, Dinamo ocupă locul 3, cu 52 de puncte, la 7 de liderul Universitatea Craiova.

VIDEO. Golul marcat de Ricardo Matos în Dinamo - FC Argeș 0-1

