Se retrage căpitanul! Amicalul Georgia - România va fi ultimul în tricoul naționalei » Federația a anunțat cine preia banderola

Căpitanul naționalei Georgiei, Guram Kashia (38 de ani), a anunțat oficial că își va încheia cariera internațională odată cu meciul amical împotriva României, programat marți, 2 iunie, la Tbilisi, pe stadionul „Mikheil Meskhi”.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Amicalul împotriva naționalei României va fi meciul de retragere pentru Guram Kashia, unul dintre cei mai reprezentativi fotbaliști georgieni din ultima perioadă.

Amicalul Georgia - România, meci de retragere pentru Guram Kashia, căpitanul gazdelor

Fundașul central în vârstă de 38 de ani își încheie astfel cariera internațională după 17 ani petrecuți la echipa națională a Georgiei, perioadă în care a fost o prezență constantă în lot și unul dintre liderii echipei.

Partida cu România va consemna a 129-a apariție a lui Kashia în tricoul naționalei.

„La vârsta de 38 de ani a venit momentul să vă mulțumesc și să vă anunț încheierea carierei mele de 17 ani la echipa națională.

În mod normal, această frază răspunde tuturor întrebărilor legate de decizia mea. A fost într-adevăr o aventură fotbalistică lungă, interesantă și plină de amintiri.

În meciul amical cu România, voi juca pentru ultima dată pentru echipa națională a Georgiei, purtând cu mândrie acest tricou.

Ne vom revedea la al 129-lea meu meci internațional, ultimul și cel mai de neuitat”, a declarat Guram Kashia, potrivit site-ului Federației Georgiene de Fotbal.

Noul căpitan al Georgiei va fi Kvaratskhelia

Debutul lui Guram Kashia la echipa națională a avut loc în 2009, la Tbilisi, într-un meci cu Muntenegru.

Punctul culminant al carierei sale internaționale a fost participarea la EURO 2024, unde Georgia a reușit o performanță istorică, calificându-se în optimile de finală, cu el purtând pe braț banderola de căpitan.

Pe 2 iunie, în meciul amical Georgia–România, Kashia va juca al 129-lea său meci la echipa națională, partidă care se va disputa la Tbilisi, pe Stadionul „Mikheil Meskhi”.

Federația a anunțat că, după retragerea lui Guram Kashia, banderola de căpitan a naționalei Georgiei va fi preluată de starul lui PSG, Khvicha Kvaratskhelia (25 de ani).

3 goluri a marcat Guram Kashia în cele 128 de meciuri jucate pentru naționala Georgiei

A jucat de două ori împotriva României

Guram Kashia a mai evoluat de două ori împotriva României, de fiecare dată în meciuri amicale disputate în deplasare.

Prima confruntare a avut loc în 2016, pe Arena Națională, când România s-a impus cu 5-1 într-o partidă jucată înainte de EURO din Franța, sub comanda lui Anghel Iordănescu. A doua a fost în 2021, la Ploiești, unde Georgia a câștigat cu 2-1.

De-a lungul carierei, Guram Kashia a jucat pentru Dinamo Tbilisi, Vitesse Arnhem, San Jose Earthquakes, FC Locomotive Tbilisi și Slovan Bratislava.

Guram Kashia este o figură monumentală pentru fotbalul georgian. În general, alegerea unui nou căpitan nu este o decizie ușoară, dar după plecarea lui Jaba Kankava, pentru mine a fost foarte simplu să decid cine va deveni noul căpitan al echipei naționale. Am avut întotdeauna o relație specială cu Guram Willy Sagnol, selecționerul Georgiei

Georgia - România, primul meci din mandatul 2 al lui Gică Hagi

Meciul Georgia - România are o semnificație importantă și pentru noi, fiind prima partidă din cel de-al doilea mandat al lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer.

În primul său mandat, Gheorghe Hagi a întâlnit Georgia la București, în preliminariile Cupei Mondiale din 2002, partida încheindu-se la egalitate, scor 1-1.

Georgia - România se joacă pe 2 iunie, cu începere de la ora 20:00 și se va vedea în direct pe Antena 1 și liveTEXT pe GOLAZO.ro

România - Țara Galilor se joacă pe 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua. Duelul se vede în direct pe Prima TV, dar și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Lotul convocat de Gică Hagi pentru meciurile amicale cu Georgia și Țara Galiilor

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova 22/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

MIJLOCAȘI

Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).

(PSV | Țările de Jos, 45/11), (FC Rapid 1923, 17/1), (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), (Universitatea Craiova, 4/1), (FC Rapid 1923, 6/0), (DC United | SUA, 4/2), (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), (Gaziantep FK | Turcia, 27/7). Lotul va fi întregit cu jucătorii care urmează să joace barajul pentru Conference League, Dinamo - FCSB.

Programul României în 2026

2 iunie: Georgia - România (Tbilisi, amical), ora 20:00

6 iunie: România - Țara Galilor (Stadionul Steaua, amical), ora 20:45

25 septembrie: Suedia - România (Nations League)

28 septembrie: România - Bosnia (Nations League)

2 octombrie: Polonia - România (Nations League)

5 octombrie: România - Suedia (Nations League)

14 noiembrie: România - Polonia (Nations League)

17 noiembrie: Bosnia - România (Nations League)

VIDEO: cele mai noi imagini din sport