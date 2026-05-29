Se retrage căpitanul! Amicalul Georgia - România va fi ultimul în tricoul naționalei » Federația a anunțat cine preia banderola

- Căpitanul naționalei Georgiei, Guram Kashia (38 de ani), a anunțat oficial că își va încheia cariera internațională odată cu meciul amical împotriva României, programat marți, 2 iunie, la Tbilisi, pe stadionul „Mikheil Meskhi”.
Fundașul central în vârstă de 38 de ani își încheie astfel cariera internațională după 17 ani petrecuți la echipa națională a Georgiei, perioadă în care a fost o prezență constantă în lot și unul dintre liderii echipei.
Partida cu România va consemna a 129-a apariție a lui Kashia în tricoul naționalei.
„La vârsta de 38 de ani a venit momentul să vă mulțumesc și să vă anunț încheierea carierei mele de 17 ani la echipa națională.
În mod normal, această frază răspunde tuturor întrebărilor legate de decizia mea. A fost într-adevăr o aventură fotbalistică lungă, interesantă și plină de amintiri.
În meciul amical cu România, voi juca pentru ultima dată pentru echipa națională a Georgiei, purtând cu mândrie acest tricou.
Ne vom revedea la al 129-lea meu meci internațional, ultimul și cel mai de neuitat”, a declarat Guram Kashia, potrivit site-ului Federației Georgiene de Fotbal.
Noul căpitan al Georgiei va fi Kvaratskhelia
Debutul lui Guram Kashia la echipa națională a avut loc în 2009, la Tbilisi, într-un meci cu Muntenegru.
Punctul culminant al carierei sale internaționale a fost participarea la EURO 2024, unde Georgia a reușit o performanță istorică, calificându-se în optimile de finală, cu el purtând pe braț banderola de căpitan.
Federația a anunțat că, după retragerea lui Guram Kashia, banderola de căpitan a naționalei Georgiei va fi preluată de starul lui PSG, Khvicha Kvaratskhelia (25 de ani).
A jucat de două ori împotriva României
Guram Kashia a mai evoluat de două ori împotriva României, de fiecare dată în meciuri amicale disputate în deplasare.
Prima confruntare a avut loc în 2016, pe Arena Națională, când România s-a impus cu 5-1 într-o partidă jucată înainte de EURO din Franța, sub comanda lui Anghel Iordănescu. A doua a fost în 2021, la Ploiești, unde Georgia a câștigat cu 2-1.
De-a lungul carierei, Guram Kashia a jucat pentru Dinamo Tbilisi, Vitesse Arnhem, San Jose Earthquakes, FC Locomotive Tbilisi și Slovan Bratislava.
Guram Kashia este o figură monumentală pentru fotbalul georgian. În general, alegerea unui nou căpitan nu este o decizie ușoară, dar după plecarea lui Jaba Kankava, pentru mine a fost foarte simplu să decid cine va deveni noul căpitan al echipei naționale. Am avut întotdeauna o relație specială cu Guram Willy Sagnol, selecționerul Georgiei
Georgia - România, primul meci din mandatul 2 al lui Gică Hagi
Meciul Georgia - România are o semnificație importantă și pentru noi, fiind prima partidă din cel de-al doilea mandat al lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer.
În primul său mandat, Gheorghe Hagi a întâlnit Georgia la București, în preliminariile Cupei Mondiale din 2002, partida încheindu-se la egalitate, scor 1-1.
- Georgia - România se joacă pe 2 iunie, cu începere de la ora 20:00 și se va vedea în direct pe Antena 1 și liveTEXT pe GOLAZO.ro
- România - Țara Galilor se joacă pe 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua. Duelul se vede în direct pe Prima TV, dar și liveTEXT pe GOLAZO.ro.
Lotul convocat de Gică Hagi pentru meciurile amicale cu Georgia și Țara Galiilor
PORTARI
- Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);
FUNDAȘI
- Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova 22/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);
MIJLOCAȘI
- Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);
ATACANȚI
- Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).
- Lotul va fi întregit cu jucătorii care urmează să joace barajul pentru Conference League, Dinamo - FCSB.
Programul României în 2026
- 2 iunie: Georgia - România (Tbilisi, amical), ora 20:00
- 6 iunie: România - Țara Galilor (Stadionul Steaua, amical), ora 20:45
- 25 septembrie: Suedia - România (Nations League)
- 28 septembrie: România - Bosnia (Nations League)
- 2 octombrie: Polonia - România (Nations League)
- 5 octombrie: România - Suedia (Nations League)
- 14 noiembrie: România - Polonia (Nations League)
- 17 noiembrie: Bosnia - România (Nations League)