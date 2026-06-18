Un baron în defensiva Suediei Gustaf Lagerbielke, titular în victoria cu Tunisia, provine dintr-o familie nobilă

Gustaf Lagerbielke (26 de ani), fundașul central al Suediei, a atras atenția la Campionatul Mondial prin originile sale.

Jucătorul, integralist în victoria cu Tunisia, scor 5-1, este baron și provine dintr-o familie nobilă din Suedia. Tatăl și bunicul său sunt conți.

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Originea sa nobilă a ajuns și în presa britanică, unde s-a scris că Lagerbielke s-ar afla, foarte departe, în linia de succesiune la tronul Suediei.

Gustaf Lagerbielke, fundașul titular în victoria cu Tunisia, provine dintr-o familie nobilă

Lagerbielke a crescut în Djursholm, o suburbie bogată de lângă Stockholm.

Fundașul a povestit că, în copilărie, purta stema familiei pe apărătorile de tibie, imagine neobișnuită pentru un fotbalist care avea să ajungă la Campionatul Mondial.

După meciul cu Tunisia, disputat la Monterrey, el a vorbit despre sprijinul primit din partea familiei, conform apnews.com.

Ei m-au învățat să am obiective. Sunt foarte fericiți pentru mine și foarte mândri Gustaf Lagerbielke, internațional suedez

Povestea familiei sale a atras atenția și în presa britanică, unde s-a scris că fundașul ar fi al 254-lea în linia de succesiune la tronul Suediei.

„Nu știu dacă este adevărat. Dar cred că, pentru ca asta să se întâmple, ar trebui să dispară foarte mulți oameni. Și nu vreau ca asta să se întâmple”, a spus fundașul suedez.

Lagerbielke a trecut prin mai multe cluburi din Suedia, apoi a ajuns în Scoția, la Celtic. În 2025, fundașul s-a transferat la Braga, în Portugalia, unde evoluează în prezent.

Cifrele lui Gustaf Lagerbielke:

SC Braga – 53 de meciuri, 4 goluri

Sollentuna FK – 52 de meciuri, două goluri

FC Twente – 32 de meciuri, două goluri, 3 pase decisive

IF Elfsborg – 27 de meciuri, 3 goluri

Västerås SK – 19 meciuri, 4 goluri

Degerfors IF – 14 meciuri, 3 goluri

Celtic FC – 10 meciuri, un gol

La Campionatul Mondial, Lagerbielke a fost titular în primul meci al Suediei, o victorie categorică împotriva Tunisiei. Suedezii s-au impus cu 5-1, prin golurile marcate de Yasin Ayari, dublă, Alexander Isak, Viktor Gyokeres și Mattias Svanberg.

„Faptul că am obținut una dintre cele mai mari victorii din istoria Suediei la Cupa Mondială este extraordinar”, a spus Lagerbielke.

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