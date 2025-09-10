 I-a cerut demisia lui Lucescu în direct  Mesaj la finalul meciului cu Cipru: „Gică Hagi, te așteptăm!”

Emil Grădinescu (65 de ani), unul dintre comentatorii partidei Cipru - România, scor 2-2, a avut un discurs extrem de dur la adresa naționalei.

După încheierea partidei, în direct, Grădinescu l-a cerut pe Gheorghe Hagi pe banca echipei naționale, în locul lui Mircea Lucescu!

Emil Grădinescu, la finalul meciului Cipru - România: „Gică Hagi, te așteptăm!

Vizibil dezamăgit de rezultatul înregistrat de națională la Nicosia, Emil Grădinescu a avut un discurs dur la adresa echipei, după fluierul de final. El a punctat că remiza cu Cipru, scor 2-2, este un rezultat jenant, după ce și colegul său de comentariu, Costi Mocanu, catalogase remiza drept “rușinoasă”.

Grădinescu a încheiat transmisia partidei spunând: „Terminăm aici și spunem: Gică Hagi, te așteptăm!”.

Gheorghe Hagi este în prezent liber de contract, după ce i-a cedat locul de antrenor la Farul Constanța lui Ianis Zicu, la finalul sezonului trecut.

„Regele” a mai antrenat echipa națională în anul 2001, imediat după ce renunțase la cariera de fotbalist. La prima sa experiență ca antrenor, Hagi a ratat calificarea la Mondialul din 2002, după o “dublă” agonizantă cu Slovenia.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – (21:45) Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 5 (11-3) 12 2. Austria 4 (9-2) 12 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 5 (5-7) 4 5. San Marino 5 (1-18) 0

