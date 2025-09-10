 I-a cerut demisia lui Lucescu în direct  Mesaj la finalul meciului cu Cipru: „Gică Hagi, te așteptăm!”

- Emil Grădinescu (65 de ani), unul dintre comentatorii partidei Cipru - România, scor 2-2, a avut un discurs extrem de dur la adresa naționalei.
După încheierea partidei, în direct, Grădinescu l-a cerut pe Gheorghe Hagi pe banca echipei naționale, în locul lui Mircea Lucescu!
Emil Grădinescu, la finalul meciului Cipru - România: „Gică Hagi, te așteptăm!
Vizibil dezamăgit de rezultatul înregistrat de națională la Nicosia, Emil Grădinescu a avut un discurs dur la adresa echipei, după fluierul de final. El a punctat că remiza cu Cipru, scor 2-2, este un rezultat jenant, după ce și colegul său de comentariu, Costi Mocanu, catalogase remiza drept “rușinoasă”.
Grădinescu a încheiat transmisia partidei spunând: „Terminăm aici și spunem: Gică Hagi, te așteptăm!”.
Gheorghe Hagi este în prezent liber de contract, după ce i-a cedat locul de antrenor la Farul Constanța lui Ianis Zicu, la finalul sezonului trecut.
„Regele” a mai antrenat echipa națională în anul 2001, imediat după ce renunțase la cariera de fotbalist. La prima sa experiență ca antrenor, Hagi a ratat calificarea la Mondialul din 2002, după o “dublă” agonizantă cu Slovenia.
Programul din grupa României în preliminariile CM 2026
- Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
- Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
- Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
- Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
- Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
- Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)
- Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
- Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
- Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
- Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).
Clasamentul Grupei H
|Poziție/Echipă
|Meciuri (Golaveraj)
|Punctaj
|1. Bosnia
|5 (11-3)
|12
|2. Austria
|4 (9-2)
|12
|3. România
|5 (10-6)
|7
|4. Cipru
|5 (5-7)
|4
|5. San Marino
|5 (1-18)
|0