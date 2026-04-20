Gică Hagi, prezentat ca selecționer Primele declarații ale „Regelui”: „Când te cheamă naționala nu mai ții cont de nimic”

Gheorghe Hagi (61 de ani) a fost prezentat oficial în funcția de selecționer al României.

Conferința de presă a avut loc la sediul Federației Române de Fotbal. La eveniment participă și președintele forului, Răzvan Burleanu (41 de ani), și Mihai Stoichiță (71 de ani), directorul tehnic al FRF.

Răzvan Burleanu a transmis, zilele trecute, că va începe negocierile cu Gică Hagi pentru preluarea băncii naționalei, iar prezentarea oficială a „Regelui” în funcția de selecționer a avut loc astăzi.

Gheorghe Hagi, noul selecționer al naționalei României

„Am un mesaj pentru cei mai bogați oameni din România: să vină să cumpere cluburile din România. Se întâmplă peste tot în lume, numai în România nu.

Sunt cluburi care pot face performanțe, fotbalul are nevoie de bani. Ca să vrei să faci performanțe, primul lucru trebuie să investești în academii și apoi să investești în cluburi foarte puternice ca să producă jucători, să avem jucători care să valoreze cât mai mult.

Nu uitați cât investește Turcia, de asta nu se vorbește, cât investește Turcia pe an ca să aibă un campionat puternic, jucători pe care îi vinde și joacă pe nu știu unde.

Totul e legat de cota de piață, e business, iar oamenii de business trebuie să vină, să cumpere cluburi, să investească și să se lupte care e mai bun.

Sunt oameni foarte mulți în România care au bani foarte mulți și, dacă investim bine în tineri și în copii, România poate să trăiască bine 100 de ani. Dacă facem asta, putem să jucăm jucători foarte buni, o să ne asigurăm viitorul. Dacă nu, nu au unde să crească, unde să se ducă.

Trebuie să ne calificăm în cupele europene, să avem echipe care să se califice în grupe, să avem patroni bogați cum sunt în toată lumea, numai la noi nu.

Peste tot se vând de toate, în România se vinde orice, dar nu fotbal și sport. De ce? Când toată lumea vede numai sport, mai ales fotbalul. De ce nu se bagă nimeni? Probabil liniște și pace prea multă”.

„Atâta timp cât nea Mircea a fost în rol (n.r. - nu au fost discuții)… După aceea am început să discutăm, atât vreme că a fost el… era vorba despre profesorul meu, nu puteam, nu avea sens să stăm să discutăm, să intrăm în detalii, să faci anumite lucruri. El și-a dorit, era acolo, din respectul pe care îl am… Deci după”.

Obiectivul e să câștigăm fiecare meci, să câștigăm Liga Națiunilor, să ne calificăm la Europene. Cred că am vorbit singur. Strategia asta e: să fii cel mai bun, să încerci să devii cel mai bun. Nu suntem cei mai buni, dar putem deveni. Eu am convingere, cred în lucrul ăsta. Gheorghe Hagi, selecționer România

Hagi spune că nu a vorbit cu premierul Ilie Bolojan despre sosirea sa la echipa națională.

„Nu, nu mă duceți în zona politică, sunt tot ăla pe care mă știți, îmi place pe bancă, în teren, tot ce e tehnic, o să mă vedeți numai acolo. Nu mă băgați în zona care sunt dificile pentru mine și să răspund și să mă gândesc, nu-mi place”.

Rugat să comenteze declarațiile lui Cornel Dinu, care a afirmat că „Hagi nu are capacitatea să fie selecționer”, noul antrenor al naționalei a afirmat:

„E opinia lui nea Cornel, îl stimez și apreciez, n-are rost să comentez, eu trebuie să dovedesc în continuare, cum am făcut-o până acum. Vor fi cât mai multe opinii, trebuie să le ascultăm, dar să nu plec de lângă munca pe care o fac, adică una singură: a câștiga”.

Întrebat despre care va fi implicarea sa la celelalte reprezentative ale României, Hagi a spus:

Sunt responsabil 100% numai la echipa mare, restul pot să colaborez cu toți ceilalți din Federație, să implementăm orice, dar nu e răspunderea mea, răspund numai de echipa mare. Gheorghe Hagi, selecționer România

„Ianis ce să zică, a văzut acum că am semnat. E un jucător care face parte din criteriul de selecție numărul 1, jucător experimentat, internațional, a jucat la toate categoriile de juniori la națională, la U21, la Campionatul European, sper să mă ajute și pe mine cum i-a ajutat pe ceilalți. E un jucător experimentat al echipei și unul dintre căpitani.

E un jucător ca toți ceilalți, trebuie să se comporte ca toți ceilalți, noi ca echipă să fim foarte buni. Azi va fi unul, mâine va fi altul, presiunea o vom avea tot timpul cu toții, când reprezinți România există presiune la nivelul cel mai mare și trebuie să faci față. Dacă vom câștiga, vă vom împăca, asta trebuie să facem”.

Liderii echipei vor fi căpitanii, care vor fi mai mulți. Așteptăm ca la fiecare meci unul dintre ei să facă diferența. Trebuie să arate în teren, sperăm să avem cât mai mulți, cu atât vom avea o echipă mai bună. O să vorbim și despre acest lucru (n.r. - căpitani), avem timp. Dacă tot am revenit la muncă, o să mă aveți, o să auziți și de acest lucru. Gheorghe Hagi, selecționer România

„E profesorul meu, omul care m-a inspirat în multe din lucrurile pe care le fac acum. El, în primul rând, a avut curaj. Să iei un puști de 17 ani la națională, care avea 5 meciuri în Divizia A, să nu joace nicio secundă sau să se antreneze la U21… El m-a inspirat, mi-a dat încredere. Am învățat multe de la el pe care trebuie să le fac acum.

Norocul meu a fost că am avut profesori foarte buni. La cluburi i-am avut pe toți cei mai buni antrenori din România, în afară am avut antrenori fabuloși, n-are cum să nu iasă ceva bun din toată treaba asta. Sper să am succese, eu și echipa să avem obligația să facem lumea fericită”.

„Ați spus că o să îi dau afară pe toți, mai aveați puțin să spuneți că o să-l dau afară pe domnul președinte (n.r. - râde). S-a exagerat puțin, dar asta e, vă înțeleg”.

„E un contract pe 4 ani de zile, obiectivul principal este calificarea la următorul turneu final de Campionat European.

În toamnă începe Liga Națiunilor, pe care ne dorim să o câștigăm, prin traseul din Liga Națiunilor am avut oportunitatea de a juca un baraj de calificare pentru un Campionat Mondial.

În ceea ce privește celelalte obiectivul intermediar, acesta este să câștigăm fiecare meci în parte”.

„Când te cheamă echipa națională, când poți să vii, că am avut și perioade când nu am putut, acum când s-a ivit, automat mi-am dorit și nu mai ții cont de nimic, vii doar cu gândul de a avea succes, a face performanțe.

Trebuie să facem lucrul acesta și nu cred că s-a pus problema să fie nevoie să fiu convins. E o mare provocare pentru mine ca antrenor să pot să fac lucrul acesta, să fac o țară fericită, suporterii să fie fericiți cu fotbalul pe care îl vom juca”.

„O onoare, o mare responsabilitate să reprezint încă o dată România, așa cum am făcut-o ca jucător, sper să o fac și ca antrenor. Ce contează este să performezi, să ai succes. Pentru acest lucru, aș vrea să vă prezint viziunea mea, tot ce am despre fotbal, conceptul tehnic.

Avem 4-5 puncte: primul punct este strategia pe care trebuie să o avem, vom încerca să devenim cei mai buni. Poate pare ceva prea mare, dar știți că mie îmi place să-mi fixez obiective destul de îndrăznețe, îmi place să câștig, să am victorii cât mai multe.

Ce te face cel mai fericit este să-i faci fericiți pe suporteri. Îi mulțumești când aduci succese, performanțe foarte mari. Sperăm să realizăm acest lucru în perioada în care am eu contractul cu Federația.

Punctul doi e legat de filosofia, de identitatea mea, modul de a juca fotbalul. Jucătorul trebuie să știe să atace, să știe să se apere. Posesia, pe partea ofensivă, și presiunea, pe partea defensivă, dacă ai jucători care fac lucrul acesta, cu siguranță că o să ai o echipă care știe să atace și să se apere. Între cele două există tranziție, vom pierde mingea, dar trebuie să o luăm înapoi, lucruri fundamentale pentru a câștiga.

La sisteme, din punctul meu de vedere și cred că m-ați cunoscut, în ultima perioadă am tot fost pe acasă și ați văzut, mă știți, îmi place să folosesc și sistemele cu 4 fundași, și cu 3 fundași, așa că vom fi destul de dinamici când vorbim de sisteme. Ofensiv vom încerca să fim noi, să atacăm, și defensiv să ne pliăm în funcție de adversar, să vedem cum ne apărăm.

Punctul patru, care cred eu că e foarte important pentru a obține succesul, lucru pe care l-am învățat când eram mai tânăr și am plecat în Olanda să-mi deschid academia, am învățat că cel mai important e să știi să selectezi.

Selecția face diferența și cred eu că criteriile de selecție sunt două: jucătorii să aibă experiență internațională, la juniori și la seniori, cupe europene, dar în special la nivel internațional, să aibă meciuri la națională. Ne luptăm cu cei mai buni, trebuie să ne putem lupta cu ei și să avem jucători care să fie europeni.

Criteriul doi: cei mai buni din România. Pe aceste două criterii vom încerca să construim succesul, să cultivăm personalitatea jucătorilor, trebuie să ne asumăm și să luăm decizii, jucătorul să aibă personalitate pe teren. Cu o mentalitate bună, care se poate construi în timp, să ia decizii foarte bune și să devină învingător.

Metodica de antrenament, când vorbim de națională nu mai vorbim de echipa de club, unde antrenezi în fiecare zi. Vom încerca să manageriem foarte bine toate relațiile cu jucătorii, să antrenăm relațiile de joc, jucătorii să se cunoască bine între ei și pe noi. Să ne cunoaștem, să vorbim și să avem un vocabular comun, un drum unic, de a încerca să câștigăm. De aceea am venit la echipa națională, sunt convins că putem realiza lucruri frumoase. Timpul ne va da răspuns, dar sunt foarte încrezător și sper să fac performanțe cu naționala ca atunci când eram jucător. Performanțe înseamnă calificări sau victorii la fiecare meci”.

După ce au fost prezentate imagini cu realizările lui Gheorghe Hagi în tricoul echipei naționale, Răzvan Burleanu a confirmat că „Regele” este noul selecționer al României.

„După mai multe încercări de-a lungul timpului de a încerca să-l avem pe domnul Gheorghe Hagi alături de noi, la cârma primei reprezentative, astăzi suntem fericiți să putem confirma acest lucru, și anume că Gică Hagi se întoarce la echipa națională.

Suntem foarte încrezători în ceea ce înseamnă această călătorie pe care o începem împreună, alături de cei mai buni jucători pe care îi avem în momentul de față la nivel național, astfel încât să ne îndeplinim următoarele obiective.

Așa cum discutam în prima parte a zilei, primul nostru obiectiv este să câștigăm primul meci. O să vă obișnuiți cu această abordare a lui Gică Hagi în ceea ce înseamnă determinarea, pasiunea pe care vrea să le implementeze la nivelul echipei naționale”, a spus Burleanu, președintele FRF.

Hagi a mai fost selecționer al României, dar doar pentru o scurtă perioadă în 2001. A preluat naționala după plecarea lui Boloni, însă a pierdut barajul pentru Mondial cu Slovenia, 1-2 în deplasare, 1-1 în Ghencea, după care a demisionat.

La acel moment avea doar 36 de ani și se retrăsese din cariera de fotbalist de numai două luni.

Meciurile României cu Gheorghe Hagi pe bancă:

5 septembrie 2001: Ungaria - România 0-2

6 octombrie 2001: România - Georgia 1-1

10 noiembrie 2001: Slovenia - România 2-1

14 noiembrie 2001: România - Slovenia 1-1

După aventura scurtă de la echipa națională, „Regele” a mai antrenat 5 echipe de club: Bursaspor (iulie - noiembrie 2003) , Galatasaray (martie 2004 - iunie 2005 și octombrie 2010 - martie 2011), Poli Timișoara (noiembrie 2005 - mai 2006), FCSB (iulie - septembrie 2007) și Viitorul/Farul Constanța (septembrie 2014 - iunie 2025).

Palmaresul lui Hagi ca antrenor:

Campionatul României: 2017 (Viitorul), 2023 (Farul)

Cupa României: 2019 (Viitorul)

Supercupa României: 2020 (Viitorul)

Cupa Turciei: 2005 (Galatasaray)

Prezentarea lui Hagi are loc la aproape două săptămâni de la decesul fostului selecționer Mircea Lucescu, care a încetat din viață pe 7 aprilie, după ce s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate.

Mircea Lucescu a suferit de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025

Debutul va fi cu Georgia, primul meci oficial va fi cu Suedia

Hagi va debuta în noul mandat de selecționer pe 2 iunie, într-o partidă amicală cu Georgia, meciul urmând să aibă loc în deplasare.

România va mai disputa un meci amical și pe 6 iunie, cu Țara Galilor, pe stadionul Steaua din București.

Primul meci oficial pentru Hagi va fi abia pe 25 septembrie, cu Suedia, în deplasare, în Liga Națiunilor.

Ca jucător, Gheorghe Hagi a bifat 125 de selecții în tricoul naționalei, reușind să marcheze 35 de goluri, record, la egalitate cu Adrian Mutu.

Programul României în 2026

2 iunie: Georgia - România (Tbilisi, amical)

6 iunie: România - Țara Galilor (Stadionul Steaua)

25 septembrie: Suedia - România (Nations League)

28 septembrie: România - Bosnia (Nations League)

2 octombrie: Polonia - România (Nations League)

5 octombrie: România - Suedia (Nations League)

14 noiembrie: România - Polonia (Nations League)

17 noiembrie: Bosnia - România (Nations League)

