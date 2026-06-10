Echipament interzis de FIFA FOTO. Decizia a fost luată cu o zi înainte de startul Mondialului: „Au solicitat modificarea designului”

FIFA le-a interzis celor din Haiti să poarte echipamentul special pentru Campionatul Mondial.

Decizia a fost luată chiar înainte de startul competiției. Motivul, în rândurile de mai jos.

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Campionatul Mondial debutează joi, de la ora 22:00, meciul de deschidere fiind Mexic - Africa de Sud, reeditarea primului meci de la turneul final din 2010.

Haiti, obligată să-și schimbe echipamentul înainte de Mondial

FIFA a considerat că echipamentul de joc al naționalei haitiene, produs de compania columbiană Saeta, contravine regulilor potrivit cărora echipele nu trebuie să afișeze mesaje politice.

Astfel, forul mondial a solicitat modificarea designului echipamentului înainte de primul meci de la Mondial.

Pe tricou erau prezentate mai multe ilustrații și simboluri istorice, inclusiv scene din bătălia de la Vertieres din 1803, luptă decisivă pe care sclavii din Haiti au purtat-o împotriva armatei lui Napoleon pentru a-și câștiga independența față de Franța.

Echipa din Haiti a purtat ecchipamentul în timpul celor două meciuri de pregătire disputate săptămâna trecută în sudul Floridei, 4-0 cu Noua Zeelandă și 1-2 cu Peru.

În cadrul procesului de evaluare, FIFA a constatat că anumite elemente vizuale ar putea fi interpretate în mod diferit în conformitate cu regulamentul său privind echipamentul și, în cele din urmă, a solicitat modificarea designului. Saeta, producătorul echipamentului

Astfel, după decizia FIFA, Federația din Haiti are la dispoziție mai puțin de patru zile pentru a-și schimba echipamentul, echipa debutând la Mondial în noaptea de 13 spre 14 iunie, împotriva Scoției.

Echipament Haiti. FOTO: X

Haiti va juca în grupa C a Campionatului Mondial, urmând să le întâlnească pe Scoția, Brazilia și Maroc.

Programul naționalei Haiti la Mondial:

Haiti - Scoția - 14 iunie, ora 04:00

Brazilia - Haiti - 20 iunie, 03:30

Maroc - Haiti - 25 iunie, 01:00.

Saeta, conflict cu forurile internaționale din sport

În luna februarie, creatoarea de modă italo-haitiană Stella Jean a fost nevoită să modifice în ultimul moment uniformele echipei și delegației haitiene pentru Jocurile Olimpice de iarnă, scrie miamiherald.com.

Comitetul Olimpic Internațional a declarat că acestea încălcau regulile sale care interzic propaganda politică, religioasă sau rasială pe uniforme și în locurile de desfășurare a Jocurilor Olimpice.

Uniformele îl înfățișau pe François-Dominique Toussaint Louverture, cel mai important lider al Revoluției din Haiti, călare pe un cal roșu, îndreptându-se spre luptă.

Jean a fost nevoită să-i acopere fața în desenul său inspirat de un portret realizat în tehnică mixtă, creat cu mai bine de 20 de ani în urmă de artistul Edouard Duval-Carrié, născut în Haiti.

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