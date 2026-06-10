Îl vor pe Răzvan Lucescu  Românul ar putea înlocui un fost campion european » Ce echipă îl dorește: „S-a transformat într-un serial”

- Răzvan Lucescu (57 de ani), antrenorul lui PAOK, ar putea ajunge la Al-Sadd.
- Campioana Qatarului este pregătită în prezent de italianul Roberto Mancini (61 de ani).
De-a lungul timpului, Răzvan Lucescu a mai antrenat două echipe în zona arabă, pe El Jaish (Qatar) și Al-Hilal (Arabia Saudită), echipă alături de care a câștigat Liga Campionilor Asiei.
Răzvan Lucescu, dorit de Al-Sadd
După ce în ultima perioadă s-a vorbit despre o plecare a lui Lucescu de la PAOK, chiar dacă acesta mai are un an de contract, a apărut acum și numele uneia dintre posibilele destinații.
Gianluca Di Marzio, jurnalist italian cunoscut pentru informațiile sale referitoare la transferuri, a anunțat că cei de la Al-Sadd vor să aducă la echipă pe Răzvan Lucescu.
„Al-Sadd îl vrea pe actualul antrenor al lui PAOK Salonic, care are însă un contract cu clubul grec care expiră pe 30 iunie 2027: prin urmare, nu este sigur că Lucescu se va transfera, dar clubul qatarez vrea în continuare să se concentreze pe el pentru a-l înlocui pe Mancini”, a transmis Di Marzio.
Mancini, cel care a condus-o pe Al-Sadd în ultimul an, a câștigat Campionatul European alături de naționala Italiei în anul 2021. Și este favorit să revină la conducerea squadrei azzurra.
Grecii de la metrosport.gr au comentat interesul celor de la Al-Sadd pentru antrenorul român: „Cazul rămânerii lui Răzvan Lucescu la PAOK a luat proporțiile unui serial, întrucât în ultimele ore au apărut numeroase informații conform cărora o echipă din Arabia ar fi interesată de achiziționarea antrenorului român”.
Răzvan Lucescu este iar într-o situație delicată la Salonic. A refuzat Beșiktaș, dar riscă să fie concediat de PAOK. Printre contestatarii săi se numără cei doi fii ai patronului Ivan Savvidis, Giorgos și Nikos, ambii în conducerea clubului.