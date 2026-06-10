Îl vor pe Răzvan Lucescu  Românul ar putea înlocui un fost campion european » Ce echipă îl dorește: „S-a transformat într-un serial”
Răzvan Lucescu FOTO: IMAGO
Stranieri

Îl vor pe Răzvan Lucescu Românul ar putea înlocui un fost campion european » Ce echipă îl dorește: „S-a transformat într-un serial”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 10.06.2026, ora 21:09
alt-text Actualizat: 10.06.2026, ora 21:12
  • Răzvan Lucescu (57 de ani), antrenorul lui PAOK, ar putea ajunge la Al-Sadd.
  • Campioana Qatarului este pregătită în prezent de italianul Roberto Mancini (61 de ani).
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

De-a lungul timpului, Răzvan Lucescu a mai antrenat două echipe în zona arabă, pe El Jaish (Qatar) și Al-Hilal (Arabia Saudită), echipă alături de care a câștigat Liga Campionilor Asiei.

Dinamo schimbă strategia  Modificare importantă în echipa „câinilor”, după venirea noului antrenor 
Citește și
Dinamo schimbă strategia Modificare importantă în echipa „câinilor”, după venirea noului antrenor
Citește mai mult
Dinamo schimbă strategia  Modificare importantă în echipa „câinilor”, după venirea noului antrenor 

Răzvan Lucescu, dorit de Al-Sadd

După ce în ultima perioadă s-a vorbit despre o plecare a lui Lucescu de la PAOK, chiar dacă acesta mai are un an de contract, a apărut acum și numele uneia dintre posibilele destinații.

Gianluca Di Marzio, jurnalist italian cunoscut pentru informațiile sale referitoare la transferuri, a anunțat că cei de la Al-Sadd vor să aducă la echipă pe Răzvan Lucescu.

„Al-Sadd îl vrea pe actualul antrenor al lui PAOK Salonic, care are însă un contract cu clubul grec care expiră pe 30 iunie 2027: prin urmare, nu este sigur că Lucescu se va transfera, dar clubul qatarez vrea în continuare să se concentreze pe el pentru a-l înlocui pe Mancini”, a transmis Di Marzio.

Mancini, cel care a condus-o pe Al-Sadd în ultimul an, a câștigat Campionatul European alături de naționala Italiei în anul 2021. Și este favorit să revină la conducerea squadrei azzurra.

10 trofee
a câștigat Răzvan Lucescu în cariera de antrenor: Liga Campionilor Asiei, 2 titluri în Grecia, un titlu în Arabia Saudită, Cupa Arabiei Saudite, 2 cupe în Grecia, o cupă în Qatar și două Cupe ale României

Grecii de la metrosport.gr au comentat interesul celor de la Al-Sadd pentru antrenorul român: „Cazul rămânerii lui Răzvan Lucescu la PAOK a luat proporțiile unui serial, întrucât în ​​ultimele ore au apărut numeroase informații conform cărora o echipă din Arabia ar fi interesată de achiziționarea antrenorului român”.

Răzvan Lucescu este iar într-o situație delicată la Salonic. A refuzat Beșiktaș, dar riscă să fie concediat de PAOK. Printre contestatarii săi se numără cei doi fii ai patronului Ivan Savvidis, Giorgos și Nikos, ambii în conducerea clubului.

Citește și

Nike e cel mai scump! Cât trebuie să plătească fanii pentru tricourile naționalelor de la CM 2026.  Sume exorbitante
Campionatul Mondial
20:52
Nike e cel mai scump! Cât trebuie să plătească fanii pentru tricourile naționalelor de la CM 2026. Sume exorbitante
Citește mai mult
Nike e cel mai scump! Cât trebuie să plătească fanii pentru tricourile naționalelor de la CM 2026.  Sume exorbitante
Cea mai scumpă nu e marea favorită! Mondial cu echipe de 23 de miliarde de euro. Cotele candidatelor la titlu nu se potrivesc cu valoarea loturilor
Campionatul Mondial
20:16
Cea mai scumpă nu e marea favorită! Mondial cu echipe de 23 de miliarde de euro. Cotele candidatelor la titlu nu se potrivesc cu valoarea loturilor
Citește mai mult
Cea mai scumpă nu e marea favorită! Mondial cu echipe de 23 de miliarde de euro. Cotele candidatelor la titlu nu se potrivesc cu valoarea loturilor

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

După 100 de zile de război în Iran: carburanții s-au scumpit cu 30%, iar românii au consumat cu 20% mai multă motorină. Și benzină mai multă. Există însă explicații
După 100 de zile de război în Iran: carburanții s-au scumpit cu 30%, iar românii au consumat cu 20% mai multă motorină. Și benzină mai multă. Există însă explicații
După 100 de zile de război în Iran: carburanții s-au scumpit cu 30%, iar românii au consumat cu 20% mai multă motorină. Și benzină mai multă. Există însă explicații
razvan lucescu PAOK Salonic Roberto Mancini al sadd
Știrile zilei din sport
Pe cine vrea FCSB  Atacantul dorit de Becali, implicat într-un scandal imens după izbucnirea războiului din Fâșia Gaza
Superliga
10.06
Pe cine vrea FCSB Atacantul dorit de Becali, implicat într-un scandal imens după izbucnirea războiului din Fâșia Gaza
Citește mai mult
Pe cine vrea FCSB  Atacantul dorit de Becali, implicat într-un scandal imens după izbucnirea războiului din Fâșia Gaza
„Te opreau la semafor cu pistolul” VIDEO. Miodrag Belodedici, dezvăluiri intense  despre experiența sa din Mexic, una dintre gazdele CM 2026
Campionatul Mondial
10.06
„Te opreau la semafor cu pistolul” VIDEO. Miodrag Belodedici, dezvăluiri intense despre experiența sa din Mexic, una dintre gazdele CM 2026
Citește mai mult
„Te opreau la semafor cu pistolul” VIDEO. Miodrag Belodedici, dezvăluiri intense  despre experiența sa din Mexic, una dintre gazdele CM 2026
Nike e cel mai scump! Cât trebuie să plătească fanii pentru tricourile naționalelor de la CM 2026.  Sume exorbitante
Campionatul Mondial
10.06
Nike e cel mai scump! Cât trebuie să plătească fanii pentru tricourile naționalelor de la CM 2026. Sume exorbitante
Citește mai mult
Nike e cel mai scump! Cât trebuie să plătească fanii pentru tricourile naționalelor de la CM 2026.  Sume exorbitante
Dinamo schimbă strategia  Modificare importantă în echipa „câinilor”, după venirea noului antrenor 
Superliga
10.06
Dinamo schimbă strategia Modificare importantă în echipa „câinilor”, după venirea noului antrenor
Citește mai mult
Dinamo schimbă strategia  Modificare importantă în echipa „câinilor”, după venirea noului antrenor 
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:50
Argentina, victima unei gafe de proporții! Messi și colegii săi, expuși după imprudența americanilor, chiar înainte de startul CM 2026
Argentina, victima unei gafe de proporții! Messi și colegii săi, expuși după imprudența americanilor, chiar înainte de startul CM 2026 
08:45
Mondial între 1,60 m și 2,05 m Care sunt cei mai mici și cei mai înalți jucători ai Mondialului. Poate fi record la Anglia - Panama!
Mondial între 1,60 m și 2,05 m Care sunt cei mai mici și cei mai înalți jucători ai Mondialului. Poate fi record la Anglia - Panama!
09:05
Theodor Jumătate Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
Theodor Jumătate Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
22:53
A început treaba la Dinamo Nuno Campos a propus mai mulți jucători: „Îi consideră cu potențial” + Pe cine nu vrea la echipă
A început treaba la Dinamo  Nuno Campos  a propus mai mulți jucători: „Îi consideră cu potențial”  + Pe cine nu vrea la echipă
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să <span>nu-l</span> plângă prea tare pe Kopic
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească
Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals
Top stiri
Cea mai scumpă nu e marea favorită! Mondial cu echipe de 23 de miliarde de euro. Cotele candidatelor la titlu nu se potrivesc cu valoarea loturilor
Campionatul Mondial
10.06
Cea mai scumpă nu e marea favorită! Mondial cu echipe de 23 de miliarde de euro. Cotele candidatelor la titlu nu se potrivesc cu valoarea loturilor
Citește mai mult
Cea mai scumpă nu e marea favorită! Mondial cu echipe de 23 de miliarde de euro. Cotele candidatelor la titlu nu se potrivesc cu valoarea loturilor
Cosac, al patrulea mandat la FRT Rămâne șeful tenisului românesc și își atacă un rival: „Este veșnicul contestatar. Sunt peste 300 de procese”
Tenis
10.06
Cosac, al patrulea mandat la FRT Rămâne șeful tenisului românesc și își atacă un rival: „Este veșnicul contestatar. Sunt peste 300 de procese”
Citește mai mult
Cosac, al patrulea mandat la FRT Rămâne șeful tenisului românesc și își atacă un rival: „Este veșnicul contestatar. Sunt peste 300 de procese”
Când aflăm programul Ligii 1 Decizii de ultimă oră luate de LPF. Ce se va întâmpla cu echipele calificate în cupele europene
Superliga
10.06
Când aflăm programul Ligii 1 Decizii de ultimă oră luate de LPF. Ce se va întâmpla cu echipele calificate în cupele europene
Citește mai mult
Când aflăm programul Ligii 1 Decizii de ultimă oră luate de LPF. Ce se va întâmpla cu echipele calificate în cupele europene
UPDATE | Fum în stația de metrou Piața Iancului. Incendiul de aici a fost stins de pompieri
B365
09.06
UPDATE | Fum în stația de metrou Piața Iancului. Incendiul de aici a fost stins de pompieri
Citește mai mult
UPDATE | Fum în stația de metrou Piața Iancului. Incendiul de aici a fost stins de pompieri

Echipe/Competiții

fcsb 32 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 32 rapid 5 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
11.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share