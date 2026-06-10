Nike e cel mai scump! Cât trebuie să plătească fanii pentru tricourile naționalelor de la CM 2026.  Sume exorbitante

Fanii care doresc să cumpere tricourile naționalelor participante la Cupa Mondială din această vară sunt nevoiți să scoată sume importante din buzunar, pe fondul unei creșteri generale „semnificative” a prețurilor.

Cât costă echipamentele, în rândurile de mai jos.

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Campionatul Mondial debutează joi, de la ora 22:00, meciul de deschidere fiind Mexic - Africa de Sud, reeditarea primului meci de la turneul final din 2010.

Cât costă tricourile echipelor naționale de la Campionatul Mondial

Fanii echipelor calificate la Cupa Mondială se confruntă cu o mare problemă: costul tricourilor echipei favorite.

Spre exemplu, naționalele echipate de Nike au cele mai scumpe tricouri, prețurile fiind piperate chiar și în cazul variantelor „replică”.

Un tricou oficial de meci, precum cele purtate de jucători, se vinde cu până la 160 de euro . În cazul unei replici, fanii vor fi nevoiți să scoată din buzunar până la 110 euro, scrie The Guardian, care-l citează pe analistul Dr. Peter Rohlmann. Printre altele, Nike sponsorizează reprezentativele din Anglia, Franța sau Brazilia.

În cazul celor de la Adidas, producător care îmbracă Spania, Germania sau Scoția, prețul unui tricou este de 100 de euro. Puma, care asigură echipamentul pentru Portugalia, percepe aceeași sumă.

65 de euro costa o un tricou „replică” la CM 2010. Prețul mediu era de 90 de euro în 2022, iar acum este de 100 de euro

Prețuri mari inclusiv la tricourile pentru copii

Tricourile pentru copii au și ele un preț ridicat, Nike fiind și în acest caz cel mai scump dintre producători. Un tricou realizat de firma americană costă 85 de euro, în timp ce Adidas cere 75 de euro, iar Puma 80.

Adidas, Nike și Puma vor încasa aproape 80% din încasări, fiind o rețetă foarte bună pentru cei trei mari producători de echipament sportiv.

Mai mult, tricourile pot fi și mai scumpe dacă cumpărătorii aleg să le personalizeze cu propriul nume și număr.

Confruntați cu prețurile mari, o parte a suporterilor aleg să cumpere tricouri „fake”. Sau sunt păcăliți de aparentele reduceri de pe site-uri frauduloase.

14,4 milioane de tricouri au fost vândute pentru Cupa Mondială din Qatar, din 2022

Cum motivează producătorii prețurile ridicate

Adidas a declarat că prețurile tricourilor sale „reflectă tehnologia, procesul de dezvoltare și materialele utilizate. Oferim tricouri originale și replici la diferite niveluri de preț și continuăm să reducem la minimum impactul asupra consumatorilor al creșterii costurilor la nivelul întregii industrii, inclusiv al taxelor tot mai mari plătite cluburilor și federațiilor”.

Solicitată să comenteze situația, Puma nu a oferit un răspuns.

Știm că orice creștere a prețului echipamentului contează pentru suporteri și nu tratăm niciodată acest aspect cu ușurință. Analizăm periodic costurile produselor noastre pentru a ne asigura că oferim cele mai bune performanțe și inovații posibile, echilibrând în același timp costurile în creștere ale materialelor, producției și logisticii. Nike

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