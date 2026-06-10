Rol special pentru Chivu FOTO. Antrenorul lui Inter a urcat pe scenă și „i-a inspirat” pe tinerii din Milano

- Cristi Chivu (45 de ani) a participat la un eveniment organizat de Școala Americană din Milano.
- Rolul jucat de antrenorul lui Inter în cadrul ceremoniei, în rândurile de mai jos.
Chivu a reușit să cucerească eventul în primul sezon petrecut pe banca nerazzurrilor. A devenit un idol al fanilor de pe „Meazza” și nu numai.
Cristi Chivu, invitat special la Școala Americană din Milano
Miercuri, pe 3 iunie, antrenorul român a fost invitat să prezinte „Premiile pentru atletism” acordate de Școala Americană din Milano.
„Am sărbătorit un an sportiv excepțional pentru echipele universitare, omagiind devotamentul, realizările și mândria de a fi «Panteră» (n.r. - simbolul școlii) de care au dat dovadă pe parcursul sezoanelor de toamnă, iarnă și primăvară (...).
Am avut onoarea de a-l avea ca invitat-prezentator pe Cristian Chivu. Fostul căpitan al naționalei României, câștigător al «tripletei» cu Inter Milano și prima persoană din istoria fotbalului italian care a câștigat «dubla națională» (n.r. - cupă-campionat) atât ca jucător, cât și ca antrenor principal, i-a inspirat pe sportivii noștri prin prezența și realizările sale”, a notat Școala Americană din Milano pe Instagram.
Galerie foto (7 imagini)
Natalia (16 ani) și Anastasia (14 ani), fiicele lui Cristi Chivu, studiază la prestigioasa instituție. Adelina, soția antrenorului, a postat recent imagini cu acestea jucând fotbal sub privirile tehnicianului de la Inter.
Ce urmează pentru Interul lui Chivu
Echipa de pe „Giuseppe Meazza” are programate patru amicale:
- 26 iunie: vs. Karlsruher (locul 10 din liga secundă a Germaniei)
- 1 august: vs. Manchester City (locul 2 din prima ligă a Angliei)
- 5 august: vs. AC Milan (locul 5 din prima ligă a Italiei)
- 8 august: vs. Juventus (locul 6 din prima ligă a Italiei)
Prima etapă din Serie A se va juca în jurul datei de 23 august, iar Inter va primi vizita nou-promovatei Monza. AICI poți vedea programul complet al echipei antrenate de Cristi Chivu.