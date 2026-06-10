Rol special pentru Chivu FOTO. Antrenorul lui Inter a urcat pe scenă și „i-a inspirat” pe tinerii din Milano

Cristi Chivu (45 de ani) a participat la un eveniment organizat de Școala Americană din Milano.

Rolul jucat de antrenorul lui Inter în cadrul ceremoniei, în rândurile de mai jos.

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Chivu a reușit să cucerească eventul în primul sezon petrecut pe banca nerazzurrilor. A devenit un idol al fanilor de pe „Meazza” și nu numai.

Cristi Chivu, invitat special la Școala Americană din Milano

Miercuri, pe 3 iunie, antrenorul român a fost invitat să prezinte „Premiile pentru atletism” acordate de Școala Americană din Milano.

„Am sărbătorit un an sportiv excepțional pentru echipele universitare, omagiind devotamentul, realizările și mândria de a fi «Panteră» (n.r. - simbolul școlii) de care au dat dovadă pe parcursul sezoanelor de toamnă, iarnă și primăvară (...).

Am avut onoarea de a-l avea ca invitat-prezentator pe Cristian Chivu. Fostul căpitan al naționalei României, câștigător al «tripletei» cu Inter Milano și prima persoană din istoria fotbalului italian care a câștigat «dubla națională» (n.r. - cupă-campionat) atât ca jucător, cât și ca antrenor principal, i-a inspirat pe sportivii noștri prin prezența și realizările sale”, a notat Școala Americană din Milano pe Instagram.

Natalia (16 ani) și Anastasia (14 ani), fiicele lui Cristi Chivu, studiază la prestigioasa instituție. Adelina, soția antrenorului, a postat recent imagini cu acestea jucând fotbal sub privirile tehnicianului de la Inter.

417.000 de euro îl vor costa pe Cristi Chivu, în total, studiile fiicelor sale la Școala Americană din Milano, potrivit wowbiz.ro

Ce urmează pentru Interul lui Chivu

Echipa de pe „Giuseppe Meazza” are programate patru amicale:

26 iunie: vs. Karlsruher (locul 10 din liga secundă a Germaniei)

1 august: vs. Manchester City (locul 2 din prima ligă a Angliei)

5 august: vs. AC Milan (locul 5 din prima ligă a Italiei)

8 august: vs. Juventus (locul 6 din prima ligă a Italiei)

Prima etapă din Serie A se va juca în jurul datei de 23 august, iar Inter va primi vizita nou-promovatei Monza. AICI poți vedea programul complet al echipei antrenate de Cristi Chivu.

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