Un egiptean la Barcelona Catalanii s-ar fi înțeles cu un atacant de doar 18 ani care va juca la Barça Atletic
Barcelona
Campionate

Un egiptean la Barcelona Catalanii s-ar fi înțeles cu un atacant de doar 18 ani care va juca la Barça Atletic

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 02.01.2026, ora 16:51
alt-text Actualizat: 02.01.2026, ora 16:51
  • Barcelona ar fi ajuns la un acord cu Al Ahly, campioana Egiptului, pentru împrumutul atacantului Hamza Abdelkarim (18 ani).
  • Jucătorul ar urma să ajungă la echipa a doua a clubului, care se confruntă cu mari probleme în ofensivă.

Hamza Abdelkarim va deveni, astfel, primul jucător egiptean din istorie care va îmbrăca tricoul Barcelonei.

Critici la adresa Cupei Africii  Jucătorul naționalei calificate în optimi e revoltat: „Sunt încă de negăsit”
Citește și
Critici la adresa Cupei Africii Jucătorul naționalei calificate în optimi e revoltat: „Sunt încă de negăsit”
Citește mai mult
Critici la adresa Cupei Africii  Jucătorul naționalei calificate în optimi e revoltat: „Sunt încă de negăsit”

Barcelona îl transferă pe Hamza Abdelkarim

Barcelona s-ar fi înțeles cu Al Ahly pentru împrumutul lui Hamza Abdelkarim, un atacant în vârstă de doar 18 ani, anunță mundodeportivo.com.

Vârful ar urma să ajungă la echipa a doua a clubului catalan, care se confruntă cu probleme serioase în ofensivă.

Atacantul egiptean ar urma să fie împrumutat până la finalul sezonului, Barcelona având posibilitatea să-l cumpere definitiv pentru 1,5 milioane de euro, plus bonusuri.

100.000 de euro
este cota de piață a lui Hamza Abdelkarim, conform Transfermarkt

Hamza Abdelkarim ar putea fi și o opțiune pentru prima echipă a Barcelonei, acesta având posibilitatea să fie promovat rapid, la fel cum s-a întâmplat cu Roony Bardghji.

Barcelona și Al Ahly au negociat timp de câteva săptămâni până să ajungă la un acord cu privire la transferul atacantului. Abdelkarim ar urma să ajungă în Spania pe 5 ianuarie.

Hamza Abdelkarim a jucat un rol-cheie în această mutare. Clubul Al Ahly ar fi fost forțat să accepte oferta catalanilor pentru că Barcelona era singura destinație unde tânărul jucător ar fi vrut să ajungă.

Transferul ar fi deja finalizat, iar cele două cluburi mai trebuie doar să-l oficializeze.

12 goluri
în 19 partide a reușit Hamza Abdelkarim pentru naționala U17 a Egiptului

Hamza Abdelkarim, la Barça Atletic

Mutarea atacantului egiptean ar fi una benefică pentru echipa a doua a Barcelonei.

Clubul se confruntă cu probleme serioase în ofensivă, după accidentările mai multor jucători importanți.

Golgheterul Victor Barbera, cu 6 goluri în 7 meciuri jucate, este marea lipsă a catalanilor, care nu va putea juca până în luna martie.

Lista jucătorilor indisponibili în atac continuă cu Oscar Gistau, Oscar Urena, Ibrahim Diarra și Sama Nomoko.

Hamza Abdelkarim a fost promovat la echipa mare a lui Al Ahly la începutul anului 2025. De atunci, a jucat în 4 meciuri pentru formația egipteană: 2 în campionat și câte unul în Liga Campionilor Asiei și Cupa Ligii Egiptului.

54
de minute a bifat Hamza Abdelkarim în total pentru Al Ahly

În campionatul Egiptului, Al Ahly se află pe locul 3, cu 23 de puncte obținute după 12 etape.

Citește și

Transfer de top la Râmnicu Vâlcea Echipa de handbal feminin a semnat cu o campioană mondială: „Sunt foarte entuziasmată”
Handbal
16:11
Transfer de top la Râmnicu Vâlcea Echipa de handbal feminin a semnat cu o campioană mondială: „Sunt foarte entuziasmată”
Citește mai mult
Transfer de top la Râmnicu Vâlcea Echipa de handbal feminin a semnat cu o campioană mondială: „Sunt foarte entuziasmată”
Critici la adresa Cupei Africii  Jucătorul naționalei calificate în optimi e revoltat: „Sunt încă de negăsit”
Campionate
15:56
Critici la adresa Cupei Africii Jucătorul naționalei calificate în optimi e revoltat: „Sunt încă de negăsit”
Citește mai mult
Critici la adresa Cupei Africii  Jucătorul naționalei calificate în optimi e revoltat: „Sunt încă de negăsit”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
transfer fc barcelona la liga al ahly hamza abdelkarim
Știrile zilei din sport
Meci încins pentru Istvan Kovacs Arbitrul român a stârnit controverse în  Emirate, după ce a anulat un gol și a dat un roșu + alte șase „galbene” în prelungiri
Campionate
02.01
Meci încins pentru Istvan Kovacs Arbitrul român a stârnit controverse în Emirate, după ce a anulat un gol și a dat un roșu + alte șase „galbene” în prelungiri
Citește mai mult
Meci încins pentru Istvan Kovacs Arbitrul român a stârnit controverse în  Emirate, după ce a anulat un gol și a dat un roșu + alte șase „galbene” în prelungiri
Debut pentru Louis  Atacantul român și-a aflat  programul de pregătire la DC United:  va juca împotriva lui Lionel Messi
Stranieri
02.01
Debut pentru Louis Atacantul român și-a aflat programul de pregătire la DC United: va juca împotriva lui Lionel Messi
Citește mai mult
Debut pentru Louis  Atacantul român și-a aflat  programul de pregătire la DC United:  va juca împotriva lui Lionel Messi
 Ce își dorește Mihai Stoica Oficialul FCSB-ului, mesaj cu miză sportivă pentru 2026: „Supercupa, abolirea regulii U21, record negativ de RMN-uri”
Superliga
02.01
Ce își dorește Mihai Stoica Oficialul FCSB-ului, mesaj cu miză sportivă pentru 2026: „Supercupa, abolirea regulii U21, record negativ de RMN-uri”
Citește mai mult
 Ce își dorește Mihai Stoica Oficialul FCSB-ului, mesaj cu miză sportivă pentru 2026: „Supercupa, abolirea regulii U21, record negativ de RMN-uri”
Fanii își pot lua rămas-bun  Dinamo anunță un eveniment simbolic înainte de demolarea vechiului stadion: „Nimeni nu va pleca cu mâna goală”
Superliga
02.01
Fanii își pot lua rămas-bun Dinamo anunță un eveniment simbolic înainte de demolarea vechiului stadion: „Nimeni nu va pleca cu mâna goală”
Citește mai mult
Fanii își pot lua rămas-bun  Dinamo anunță un eveniment simbolic înainte de demolarea vechiului stadion: „Nimeni nu va pleca cu mâna goală”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:36
Ilie Dumitrescu se implică în fotbal Și-a anunțat revenirea după aproape 16 ani: „Asta vreau să fac. Cred că va ieși anul ăsta”
Ilie Dumitrescu se implică în fotbal Și-a anunțat revenirea după aproape 16 ani: „Asta vreau să fac. Cred că va ieși anul ăsta”
11:20
CFR Cluj, în pericol Clubul din Gruia riscă să nu ia licența UEFA: „Îmi fac griji, ne luptăm din răsputeri”
CFR Cluj, în pericol Clubul din Gruia riscă să nu ia licența UEFA: „Îmi fac griji, ne luptăm din răsputeri”
10:38
Dinamo insistă pentru Blănuță Negocierile cu Dinamo Kiev sunt în toi » Pretențiile „câinilor” și dorința lui Igor Surkis
Dinamo insistă pentru Blănuță Negocierile cu Dinamo Kiev sunt în toi » Pretențiile „câinilor” și dorința lui Igor Surkis
09:37
Silviu Tudor Samuilă Sinuciderea instagramabilă
Silviu Tudor Samuilă Sinuciderea instagramabilă
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Top stiri din sport
Superliga, în cantonament Cluburile din Liga 1 încep pregătirea pentru a doua parte a sezonului. Craiova a plecat deja în Antalya » Programul amicalelor
Superliga
02.01
Superliga, în cantonament Cluburile din Liga 1 încep pregătirea pentru a doua parte a sezonului. Craiova a plecat deja în Antalya » Programul amicalelor
Citește mai mult
Superliga, în cantonament Cluburile din Liga 1 încep pregătirea pentru a doua parte a sezonului. Craiova a plecat deja în Antalya » Programul amicalelor
El decide soarta lui Drăguș pentru barajul cu Turcia Jurist american cu experiență în administrațiile Obama și Clinton judecă apelul FRF
Nationala
02.01
El decide soarta lui Drăguș pentru barajul cu Turcia Jurist american cu experiență în administrațiile Obama și Clinton judecă apelul FRF
Citește mai mult
El decide soarta lui Drăguș pentru barajul cu Turcia Jurist american cu experiență în administrațiile Obama și Clinton judecă apelul FRF
„Nu era de FCSB”  Basarab Panduru s-a convins de jucătorul pe care campioana României l-a cedat după doar 15 meciuri
Superliga
02.01
„Nu era de FCSB” Basarab Panduru s-a convins de jucătorul pe care campioana României l-a cedat după doar 15 meciuri
Citește mai mult
„Nu era de FCSB”  Basarab Panduru s-a convins de jucătorul pe care campioana României l-a cedat după doar 15 meciuri
„Arsuri grave” Un jucător din Ligue 1, rănit în incendiul din Crans-Montana, din  noaptea de Revelion „A fost transportat cu elicopterul în Germania”
Campionate
02.01
„Arsuri grave” Un jucător din Ligue 1, rănit în incendiul din Crans-Montana, din noaptea de Revelion „A fost transportat cu elicopterul în Germania”
Citește mai mult
„Arsuri grave” Un jucător din Ligue 1, rănit în incendiul din Crans-Montana, din  noaptea de Revelion „A fost transportat cu elicopterul în Germania”

Echipe/Competiții

fcsb 46 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 15 rapid 9 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
03.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share