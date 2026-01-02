Un egiptean la Barcelona Catalanii s-ar fi înțeles cu un atacant de doar 18 ani care va juca la Barça Atletic

Barcelona ar fi ajuns la un acord cu Al Ahly, campioana Egiptului, pentru împrumutul atacantului Hamza Abdelkarim (18 ani).

Jucătorul ar urma să ajungă la echipa a doua a clubului, care se confruntă cu mari probleme în ofensivă.

Hamza Abdelkarim va deveni, astfel, primul jucător egiptean din istorie care va îmbrăca tricoul Barcelonei.

Barcelona îl transferă pe Hamza Abdelkarim

Barcelona s-ar fi înțeles cu Al Ahly pentru împrumutul lui Hamza Abdelkarim, un atacant în vârstă de doar 18 ani, anunță mundodeportivo.com.

Vârful ar urma să ajungă la echipa a doua a clubului catalan, care se confruntă cu probleme serioase în ofensivă.

Atacantul egiptean ar urma să fie împrumutat până la finalul sezonului, Barcelona având posibilitatea să-l cumpere definitiv pentru 1,5 milioane de euro, plus bonusuri.

100.000 de euro este cota de piață a lui Hamza Abdelkarim, conform Transfermarkt

Hamza Abdelkarim ar putea fi și o opțiune pentru prima echipă a Barcelonei, acesta având posibilitatea să fie promovat rapid, la fel cum s-a întâmplat cu Roony Bardghji.

Barcelona și Al Ahly au negociat timp de câteva săptămâni până să ajungă la un acord cu privire la transferul atacantului. Abdelkarim ar urma să ajungă în Spania pe 5 ianuarie.

Hamza Abdelkarim a jucat un rol-cheie în această mutare. Clubul Al Ahly ar fi fost forțat să accepte oferta catalanilor pentru că Barcelona era singura destinație unde tânărul jucător ar fi vrut să ajungă.

Transferul ar fi deja finalizat, iar cele două cluburi mai trebuie doar să-l oficializeze.

12 goluri în 19 partide a reușit Hamza Abdelkarim pentru naționala U17 a Egiptului

Hamza Abdelkarim, la Barça Atletic

Mutarea atacantului egiptean ar fi una benefică pentru echipa a doua a Barcelonei.

Clubul se confruntă cu probleme serioase în ofensivă, după accidentările mai multor jucători importanți.

Golgheterul Victor Barbera, cu 6 goluri în 7 meciuri jucate, este marea lipsă a catalanilor, care nu va putea juca până în luna martie.

Lista jucătorilor indisponibili în atac continuă cu Oscar Gistau, Oscar Urena, Ibrahim Diarra și Sama Nomoko.

Hamza Abdelkarim a fost promovat la echipa mare a lui Al Ahly la începutul anului 2025. De atunci, a jucat în 4 meciuri pentru formația egipteană: 2 în campionat și câte unul în Liga Campionilor Asiei și Cupa Ligii Egiptului.

54 de minute a bifat Hamza Abdelkarim în total pentru Al Ahly

În campionatul Egiptului, Al Ahly se află pe locul 3, cu 23 de puncte obținute după 12 etape.

