Critici la adresa Cupei Africii  Jucătorul naționalei calificate în optimi e revoltat: „Sunt încă de negăsit”

Cedric Bakambu (34 de ani), atacantul Republicii Democrate Congo, a criticat dur organizarea Cupei Africii pe Națiuni.

Ce l-a nemulțumit pe jucătorul lui Real Betis, mai jos.

Cupa Africii se desfășoară în perioada 21 decembrie 2025 - 18 ianuarie 2026, în Maroc.

Cedric Bakambu: „Bagajele mele sunt dispărute de pe 19 decembrie”

Atacantul Republicii Democrate Congo a ajuns alături de naționala țării sale pe 19 decembrie la Casablanca, în Maroc, pentru a participa la Cupa Africii.

Cu toate acestea, Bakambu este foarte nemulțumit de organizarea competiției:

„ Bagajele mele, care ar fi trebuit să ajungă pe 19 decembrie la aeroportul din Casablanca, sunt încă de negăsit .

Autoritățile mi-au confirmat de trei ori că mi-au localizat bagajele, dar, din păcate, încă nu le-am primit. Mă văd nevoit să particip la #AFCON25 fără niciun bun personal”, a transmis Cedric Bakambu pe X.

🚨🤦🏾‍♂️ Mes valises censé être arrivé le 19 Décembre à l’aéroport de Casablanca restent à ce jour toujours introuvables. Les autorités m’ont confirmé 3 fois avoir localisé mes bagages hélas toujours rien. Je me retrouve à devoir disputer la #AFCON25 démuni de tout effet personnel. pic.twitter.com/6v66vnxi9s — Cédric Bakambu (@Bakambu17) December 31, 2025

În actuala ediție a Cupei Africii, Cedric Bakambu a reușit să înscrie doar o singură dată, în meciul cu Senegal, scor 1-1, în runda 2 din grupa D.

151 de minute a bifat Cedric Bakambu în actuala ediție a Cupei Africii, până acum

Republica Democrată Congo a reușit să se califice în optimi la AFCON, după ce a încheiat grupa pe locul secund, cu 7 puncte, la egalitate cu liderul Senegal, diferența fiind făcută de golaveraj.

Rezultatele RD Congo în grupa D:

RD Congo - Benin 1-0, pe 23 decembrie

Senegal - RD Congo 1-1, pe 27 decembrie

Botswana - RD Congo 0-3, pe 30 decembrie

În optimi, naționala lui Cedric Bakambu va da peste Algeria. Duelul va avea loc pe 6 ianuarie, de la ora 18:00 (ora României).

Algeria s-a calificat de pe primul loc din grupa E, cu maximum de puncte, după victoriile obținute în fața selecționatelor din Sudan (3-0), Burkina Faso (1-0) și Guineea Ecuatorială (3-1).

La începutul carierei sale, Cedric Bakambu a evoluat pentru naționalele de juniori ale Franței, reușind să înscrie 8 goluri.

Cu toate acestea, atacantul a ales să reprezinte naționala Republicii Democrate Congo, pentru care a bifat 65 de selecții și a înscris 21 de goluri.

1,4 milioane de euro este cota de piață a lui Cedric Bakambu, conform Transfermarkt

Premiile de la Cupa Africii pe Națiuni 2025

Confederația africană (CAF) a anunțat un fond total de premii de 32 de milioane de dolari, record la CAN.

Câștigătoarea titlului continental va primi 10 milioane, cu 3 milioane mai mult decât Coasta de Fildeș (2023) și cu 5 peste Senegal (2021).

Campioana: 7 milioane de dolari

7 milioane de dolari Finalista: 4 milioane de dolari

4 milioane de dolari Semifinale: 2,5 milioane de dolari

2,5 milioane de dolari „Sferturi”: 1,3 milioane de dolari

1,3 milioane de dolari „Optimi”: 800.000 de dolari

800.000 de dolari Locul 3 în grupă: 700.000 de dolari

700.000 de dolari Locul 4 în grupă: 500.000 de dolari

