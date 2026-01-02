Critici la adresa Cupei Africii  Jucătorul naționalei calificate în optimi e revoltat: „Sunt încă de negăsit”
Republica Democrată Congo - Senegal
Campionate

Critici la adresa Cupei Africii Jucătorul naționalei calificate în optimi e revoltat: „Sunt încă de negăsit”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 02.01.2026, ora 15:56
  • Cedric Bakambu (34 de ani), atacantul Republicii Democrate Congo, a criticat dur organizarea Cupei Africii pe Națiuni.
  • Ce l-a nemulțumit pe jucătorul lui Real Betis, mai jos.

Cupa Africii se desfășoară în perioada 21 decembrie 2025 - 18 ianuarie 2026, în Maroc.

Cedric Bakambu: „Bagajele mele sunt dispărute de pe 19 decembrie”

Atacantul Republicii Democrate Congo a ajuns alături de naționala țării sale pe 19 decembrie la Casablanca, în Maroc, pentru a participa la Cupa Africii.

Cu toate acestea, Bakambu este foarte nemulțumit de organizarea competiției:

Bagajele mele, care ar fi trebuit să ajungă pe 19 decembrie la aeroportul din Casablanca, sunt încă de negăsit.

Autoritățile mi-au confirmat de trei ori că mi-au localizat bagajele, dar, din păcate, încă nu le-am primit. Mă văd nevoit să particip la #AFCON25 fără niciun bun personal”, a transmis Cedric Bakambu pe X.

În actuala ediție a Cupei Africii, Cedric Bakambu a reușit să înscrie doar o singură dată, în meciul cu Senegal, scor 1-1, în runda 2 din grupa D.

151 de minute
a bifat Cedric Bakambu în actuala ediție a Cupei Africii, până acum

Republica Democrată Congo a reușit să se califice în optimi la AFCON, după ce a încheiat grupa pe locul secund, cu 7 puncte, la egalitate cu liderul Senegal, diferența fiind făcută de golaveraj.

Rezultatele RD Congo în grupa D:

  • RD Congo - Benin 1-0, pe 23 decembrie
  • Senegal - RD Congo 1-1, pe 27 decembrie
  • Botswana - RD Congo 0-3, pe 30 decembrie

În optimi, naționala lui Cedric Bakambu va da peste Algeria. Duelul va avea loc pe 6 ianuarie, de la ora 18:00 (ora României).

Algeria s-a calificat de pe primul loc din grupa E, cu maximum de puncte, după victoriile obținute în fața selecționatelor din Sudan (3-0), Burkina Faso (1-0) și Guineea Ecuatorială (3-1).

La începutul carierei sale, Cedric Bakambu a evoluat pentru naționalele de juniori ale Franței, reușind să înscrie 8 goluri.

Cu toate acestea, atacantul a ales să reprezinte naționala Republicii Democrate Congo, pentru care a bifat 65 de selecții și a înscris 21 de goluri.

1,4 milioane de euro
este cota de piață a lui Cedric Bakambu, conform Transfermarkt

Premiile de la Cupa Africii pe Națiuni 2025

Confederația africană (CAF) a anunțat un fond total de premii de 32 de milioane de dolari, record la CAN.

Câștigătoarea titlului continental va primi 10 milioane, cu 3 milioane mai mult decât Coasta de Fildeș (2023) și cu 5 peste Senegal (2021).

  • Campioana: 7 milioane de dolari
  • Finalista: 4 milioane de dolari
  • Semifinale: 2,5 milioane de dolari
  • „Sferturi”: 1,3 milioane de dolari
  • „Optimi”: 800.000 de dolari
  • Locul 3 în grupă: 700.000 de dolari
  • Locul 4 în grupă: 500.000 de dolari

Cupa Africii maroc algeria republica democrată congo cedric bakambu
