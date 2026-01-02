Critici la adresa Cupei Africii  Jucătorul naționalei calificate în optimi e revoltat: „Sunt încă de negăsit”

- Cedric Bakambu (34 de ani), atacantul Republicii Democrate Congo, a criticat dur organizarea Cupei Africii pe Națiuni.
- Ce l-a nemulțumit pe jucătorul lui Real Betis, mai jos.
Cupa Africii se desfășoară în perioada 21 decembrie 2025 - 18 ianuarie 2026, în Maroc.
Cedric Bakambu: „Bagajele mele sunt dispărute de pe 19 decembrie”
Atacantul Republicii Democrate Congo a ajuns alături de naționala țării sale pe 19 decembrie la Casablanca, în Maroc, pentru a participa la Cupa Africii.
Cu toate acestea, Bakambu este foarte nemulțumit de organizarea competiției:
„Bagajele mele, care ar fi trebuit să ajungă pe 19 decembrie la aeroportul din Casablanca, sunt încă de negăsit.
Autoritățile mi-au confirmat de trei ori că mi-au localizat bagajele, dar, din păcate, încă nu le-am primit. Mă văd nevoit să particip la #AFCON25 fără niciun bun personal”, a transmis Cedric Bakambu pe X.
În actuala ediție a Cupei Africii, Cedric Bakambu a reușit să înscrie doar o singură dată, în meciul cu Senegal, scor 1-1, în runda 2 din grupa D.
Republica Democrată Congo a reușit să se califice în optimi la AFCON, după ce a încheiat grupa pe locul secund, cu 7 puncte, la egalitate cu liderul Senegal, diferența fiind făcută de golaveraj.
Rezultatele RD Congo în grupa D:
- RD Congo - Benin 1-0, pe 23 decembrie
- Senegal - RD Congo 1-1, pe 27 decembrie
- Botswana - RD Congo 0-3, pe 30 decembrie
În optimi, naționala lui Cedric Bakambu va da peste Algeria. Duelul va avea loc pe 6 ianuarie, de la ora 18:00 (ora României).
Algeria s-a calificat de pe primul loc din grupa E, cu maximum de puncte, după victoriile obținute în fața selecționatelor din Sudan (3-0), Burkina Faso (1-0) și Guineea Ecuatorială (3-1).
La începutul carierei sale, Cedric Bakambu a evoluat pentru naționalele de juniori ale Franței, reușind să înscrie 8 goluri.
Cu toate acestea, atacantul a ales să reprezinte naționala Republicii Democrate Congo, pentru care a bifat 65 de selecții și a înscris 21 de goluri.
Premiile de la Cupa Africii pe Națiuni 2025
Confederația africană (CAF) a anunțat un fond total de premii de 32 de milioane de dolari, record la CAN.
Câștigătoarea titlului continental va primi 10 milioane, cu 3 milioane mai mult decât Coasta de Fildeș (2023) și cu 5 peste Senegal (2021).
- Campioana: 7 milioane de dolari
- Finalista: 4 milioane de dolari
- Semifinale: 2,5 milioane de dolari
- „Sferturi”: 1,3 milioane de dolari
- „Optimi”: 800.000 de dolari
- Locul 3 în grupă: 700.000 de dolari
- Locul 4 în grupă: 500.000 de dolari