Atletico Madrid - Barcelona 4-0. Hansi Flick (60 de ani), antrenorul catalanilor, a criticat dur arbitrajul din prima manșă a semifinalelor Cupei Spaniei.

Barcelona are nevoie de o minune în returul de pe 3 martie pentru a se califica în finală.

Atletico Madrid a învins-o fără drept de apel pe Barcelona, scor 4-0, grație golurilor marcate de Griezmann ('14), Lookman ('33) și Alvarez ('45+2). Formația lui Diego Simeone a profitat și de autogolul lui Eric Garcia, din minutul 6.

Atletico Madrid - Barcelona 4-0 . Hansi Flick, furios pe VAR: „Ei nu comunică și asta e foarte rău”

În minutul 52, Pau Cubarsi a reușit să înscrie, dar golul a fost anulat de VAR pentru că fundașul se afla în ofsaid. Întreaga analiză a durat nu mai puțin de 8 minute.

Hansi Flick a răbufnit la conferința de presă, fiind nervos de arbitrajul lui Martinez Munuera.

„Ce să spun, ce să spun? La prima acțiune cu un fault asupra lui Balde, este un cartonaș galben (n.r. - pentru Giuliano Simeone). Apoi, totul este diferit, dar el (n.r. - arbitrul Martinez Munuera) i-a invitat să joace așa (n.r. - pe jucători).

Al doilea cartonaș galben este total diferit (n.r. - încasat de Llorente). Pentru mine e o mizerie și ei (n.r. - arbitrii) trebuie să aștepte nu știu câte minute, șapte minute au fost.

Găsesc ceva în aceste șapte minute. Pentru mine e clar, nu era ofsaid. Poate ei au văzut ceva diferit, dar să ne spună. Ei nu comunică și asta e foarte rău”, a declarat Hansi Flick la conferința de presă.

Hansi Flick: „Nu sunt dezamăgit de echipă”

Antrenorul Barcelonei a vorbit și despre jocul echipei sale din meciul cu Atletico.

„Nu am jucat bine în prima repriză, nu am jucat ca o echipă. Distanța dintre jucători era mare. Nu am presat. Și în primele 45 de minute am învățat o lecție importantă. Finalul a fost mai bun.

Mai avem două reprize și vom lupta. Dacă câștigăm cu 2-0 în fiecare repriză... Vom avea nevoie de suporterii noștri acasă.

Nu sunt dezamăgit de echipă. Sunt mulțumit de sezon. Am avut multe accidentări. Înfrângerea face parte din joc. A fost o înfrângere dureroasă, dar sunt mândru de echipă.

Trebuie să ne învățăm lecția. Ei au fost mai dornici să înscrie. Asta vreau și eu. Nu am făcut-o în primele 45 de minute. Echipa este tânără, dar nu caut scuze”, a mai spus Hansi Flick, conform marca.com.

Barcelona vrea să depună plângere

Barcelona ia în calcul să depună o plângere la Federația Spaniolă de Fotbal, clubul fiind nemulțumit de arbitrajul lui Martinez Munuera, anunță mundodeportivo.com.

Catalanii au mai fost deranjați de faptul că nu s-a putut utiliza sistemul de ofsaid semiautomat la golul anulat al lui Cubarsi.

Clubul blaugrana a primit o serie de explicații din partea Comitetului Tehnic al Arbitrilor:

„În cursul acestei analize, s-a detectat că sistemul a generat o eroare în modelarea jucătorilor prin schelete, detectând o situație de densitate mare a jucătorilor.

După ce s-a încercat recalibrarea modelării de către sistem și după ce s-a constatat că acest lucru nu era posibil, urmând procedura stabilită, echipa VAR a tras manual liniile de ofsaid pentru a lua decizia finală și corectă”.

Ce este sistemul de ofsaid semiautomat

Acest sistem folosește 12 camere montate sub acoperișul stadionului pentru a depista mingea și până la 29 de puncte de date pentru fiecare jucător, calculând astfel poziția exactă pe teren.

Cele 29 de puncte de date includ toate membrele și extremitățile relevante în luarea deciziei cu privire la ofsaid.

În plus, există un senzor și în minge. Acesta trimite date către camera de operațiuni video de 500 de ori pe secundă, ceea ce permite o detectare precisă a momentului lovirii.

Combinând datele de detectare a mingii şi jucătorilor şi cu ajutorul inteligenţei artificiale, noua tehnologie oferă o alertă automată de ofsaid către oficialii din camera VAR. Înainte să îl informeze pe arbitrul de pe teren, arbitrii din camera VAR trebuie să verifice manual punctul de lovire selectat automat şi linia ofsaidului.

Procesul durează câteva secunde. După confirmarea deciziei de către arbitrii din camera VAR şi de către arbitrul de centru, aceleaşi date folosite în luarea deciziei vor fi folosite pentru generarea unei animaţii 3D cu faza respectivă, iar aceasta va fi prezentată pe ecranele stadionului şi de televiziunile care transmit meciul.

