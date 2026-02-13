Șocat de adversarele României  Ciprian Marica, fără cuvinte după tragerea la sorți pentru Liga Națiunilor: „Nu știu la ce să sperăm”

Ciprian Marica (40 de ani), fostul atacant al echipei naționale, a rămas șocat după ce România și-a aflat adversarii din Liga Națiunilor.

„Tricolorii” sunt în grupa 4 din Liga B a competiției, alături de Polonia, Bosnia și Suedia.

Imediat după tragerea la sorți, România a aflat și când și unde va disputa meciurile din Liga Națiunilor.

Ciprian Marica: „Nu știu la ce să sperăm. Sunt șocat de grupă”

Ciprian Marica, fost atacant cu 72 de selecții pentru echipa națională, a oferit o primă reacție cu privire la adversarele României din Liga Națiunilor.

„Vieira (n.r. - cel care a extras echipele) pare supărat pe români. Nu știu ce i-au făcut cei de la Genoa (n.r. - fosta echipă pe care a antrenat-o), dar ne trimite într-o grupă extrem de grea, cu echipe net superioare nouă: Polonia lui Lewandowski, Bosnia lui Džeko și Suedia, echipă extraordinar de greu de trecut. Ne face să fim outsiderii grupei.

Nu știu la ce să sperăm. Cert e că ne place poziția asta de outsideri, de neluați în calcul. Cine știe? Nici nu știu pe ce să ne bazăm. Sunt șocat de grupă.

Nu mă așteptam totuși, promovând în grupa B, mă așteptam să avem niște adversari mai facili, să fie totuși mai bine. Dar pare că la această tragere la sorți am avut ghinion. Nu văd șansele noastre astăzi, dar poate batem Turcia și ne recăpătăm încrederea.

România are nevoie de un meci ca să își recapete încrederea și să creadă că poate câștiga. Așa că hai să batem Turcia (n.r. - la barajul pentru CM 2026) mai întâi și ne gândim după aia și la Bosnia, și la Polonia, și la Suedia”, a declarat Ciprian Marica, conform sport.ro.

25 de goluri a înscris Ciprian Marica în tricoul naționalei României, în 72 de apariții

România va da peste Turcia în semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial de anul acesta. Meciul va avea loc pe 26 martie, de la ora 19:00, în direct pe Prima TV și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

În cazul unui succes, „tricolorii” vor da peste învingătoarea partidei dintre Slovacia - Kosovo. Meciul va avea loc pe 31 martie.

Programul Ligii Națiunilor. Când va juca România

După ce România a picat într-o grupă de foc alături de Polonia, Bosnia și Suedia, FRF a anunțat când se vor disputa meciurile:

Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia – Bosnia-Herțegovina, Suedia – ROMÂNIA

Polonia – Bosnia-Herțegovina, Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina , Suedia – Polonia

, Suedia – Polonia Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA

Bosnia-Herțegovina – Suedia, Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia

Bosnia-Herțegovina – Polonia, Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia , Suedia – Bosnia-Herțegovina

, Suedia – Bosnia-Herțegovina Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia

Locul 1 din fiecare grupă promovează direct în Liga A, locul 2 merge la barajul pentru promovare cu locul 3 din Liga A, locul 3 merge la barajul pentru menținere cu locul 2 din grupa C, în timp ce locul 4 retrogradează direct. Barajele vor avea loc în martie 2027.

Competiția e decisivă pentru stabilirea urnelor din preliminariile pentru Euro 2028.

Calendarul Ligii Națiunilor

Etapa 1: 24-26 septembrie 2026

24-26 septembrie 2026 Etapa a 2-a: 27-29 septembrie 2026

27-29 septembrie 2026 Etapa a 3-a: 30 septembrie - 3 octombrie 2026

30 septembrie - 3 octombrie 2026 Etapa a 4-a: 4-6 octombrie 2026

4-6 octombrie 2026 Etapa a 5-a: 12-14 noiembrie 2026

12-14 noiembrie 2026 Etapa a 6-a: 15-17 noiembrie 2026

15-17 noiembrie 2026 Sferturi de finală: 25-30 martie 2027

25-30 martie 2027 Playoff-ul de retrogradare-promovare în Liga A/Liga B: 25-30 martie 2027

25-30 martie 2027 Faza finală: 9-13 iunie 2027

