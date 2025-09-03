Tensiuni la Barcelona Hansi Flick le reproșează jucătorilor că sunt prea individualiști : „Orgoliile distrug succesul” » Reacția lui Lamine Yamal +12 foto
Tensiuni la Barcelona Hansi Flick le reproșează jucătorilor că sunt prea individualiști: „Orgoliile distrug succesul” » Reacția lui Lamine Yamal

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.09.2025, ora 13:20
alt-text Actualizat: 03.09.2025, ora 13:20
  • Hansi Flick (60 de ani), antrenorul Barcelonei, a explicat că jucătorii săi trebuie să renunțe la comportamentul individualist de pe teren și să insiste asupra valorilor colective.
  • Cuvintele sale au avut efect și în vestiar, iar Lamine Yamal (18 ani) a avut o primă reacție.

Totul a pornit de la egalul obținut de Barcelona pe terenul celor de la Rayo Vallecano, scor 1-1, în etapa 3 din La Liga. Yamal a deschis scorul din penalty, iar gazdele au egalat prin Fran Perez.

Hansi Flick: „Egoul distruge succesul”

La conferința de presă de după meciul cu Rayo, tehnicianul german a fost întrebat dacă echipa este dependentă de prestațiile lui Lamine Yamal.

Flick a negat acest lucru și a explicat că mai există și alți jucători de bază în echipă, precum Pedri, De Jong sau Raphinha.

Totodată, Hansi Flick a vorbit și despre faptul că jucătorii săi trebuie să renunțe la comportamentul individualist pe teren, conform infobae.com.

Anul trecut am jucat și am muncit ca o echipă, iar cel mai important este să nu existe orgolii, pentru că acestea distrug succesul echipei. Hansi Flick

În plus, germanul a vorbit și despre greșelile echipei comise de echipa sa în meciul cu Rayo.

„Nu există scuze, știți cum sunt. Trebuie să controlăm mai mult mingea și să avem mai multă posesie pentru că acesta este stilul nostru de joc. Intensitatea nu a fost bună. Starea gazonului nu are nicio legătură”, a mai transmis Hansi Flick, conform sursei citate.

Reacția lui Yamal după criticile lui Hansi Flick: „Asta e ce gândește fiecare”

Starul Barcelonei a venit cu un răspuns imediat după criticile aduse de Flick cu privire la comportamentul individualist al jucătorilor.

Așa gândește fiecare toată lumea, după un egal ești încă nervos, până la urmă trebuie să câștigi, dar nu cred că are vreo legătură. Lamine Yamal

Cu toate acestea, Lamine Yamal exclude existența unei crize interne la echipă, în ciuda jocului nu foarte convingător cu Rayo.

„Am scos 7 puncte din 9 pe terenuri foarte grele, lucru pe care lumea nu îl ia în calcul. Nu am jucat încă pe terenul nostru, doar în deplasare. Nu cred că are legătură cu altceva, ci cu faptul că nu a fost meciul nostru.

Nu am început cu intensitatea cu care am terminat. Flick are dreptate că am făcut multe greșeli, dar se poate întâmpla. Trebuie să ne revenim cât mai repede și să fim pregătiți pentru următorul meci”, a adăugat Yamal, conform sursei citate.

Haos la meciul dintre Rayo Vallecano și Barcelona

Meciul dintre Rayo Vallecano și Barcelona a fost plin de probleme. Prima repriză a partidei s-a jucat fără VAR, ceea ce a dus la câteva faze controversate și la proteste.

Momentul cel mai controversat a venit în minutul 37. Lamine Yamal a pătruns în careu, l-a driblat pe Chavarria, a căzut și a obținut un penalty transformat tot de el.

Galerie foto (12 imagini)

Penalty-ul acordat lui Lamine Yamal în meciul dintre Rayo și Barcelona, scor 1-1. Foto: Captură YouTube, @LALIGA Penalty-ul acordat lui Lamine Yamal în meciul dintre Rayo și Barcelona, scor 1-1. Foto: Captură YouTube, @LALIGA Penalty-ul acordat lui Lamine Yamal în meciul dintre Rayo și Barcelona, scor 1-1. Foto: Captură YouTube, @LALIGA Penalty-ul acordat lui Lamine Yamal în meciul dintre Rayo și Barcelona, scor 1-1. Foto: Captură YouTube, @LALIGA Penalty-ul acordat lui Lamine Yamal în meciul dintre Rayo și Barcelona, scor 1-1. Foto: Captură YouTube, @LALIGA
+12 Foto
labels.photo-gallery

În plus, în ultimele zile starea gazonului de pe stadionul Vallecas a devenit unul dintre cele mai dezbătute subiecte din fotbalul spaniol.

Arena lui Rayo se află de ceva timp într-un proces vizibil de degradare, iar recent Isi Palazon a descris suprafața de joc drept „un câmp de cartofi”.

Înaintea partidei, președintele clubului, Raul Martin Presa, a minimizat situația: „Maradona este exemplul ideal: juca pe noroaie și făcea minuni. Un fotbalist bun joacă pe orice suprafață”.

