Îl critică pe Mbappe Reacția unui fost fotbalist al lui Manchester City, după dezvăluirile făcute de mama starului de la Real Madrid:  „Nu e normal”

Samir Nasri (38 de ani) îl consideră pe Kylian Mbappe (26 de ani) imatur.

Totul a pornit după ce mama lui Mbappe, Fayza Lamari, a declarat într-un interviu pentru L’Équipe că fiul ei nu are nici acum permis de conducere și îi este greu să iasă singur pe stradă.

Samir Nasri îl critică pe Mbappe: „Trebuie să înfrunți viața”

După ce a citit reportajul L'Equipe cu Mbappe, Samir Nasri l-a criticat pe fotbalistul de 26 de ani.

„ Sunt un pic șocat de ceea ce a spus mama lui Mbappe. Că nu are permis și că îi e greu să iasă singur pe stradă. La 22 de ani înveți să folosești cardul de credit și îți iei permisul, indiferent dacă ești vedetă sau nu. Amândoi am devenit profesioniști la 17 ani. Atunci jucam deja la Marseille, ceea ce nu m-a împiedicat să ies, să mă plimb pe stradă și să văd oameni.

Da, sunt oameni care se apropie de tine și îți cer să faci poze cu ei. Dar trebuie să înfrunți viața! Mâine ce va fi? Pentru tot ce are de făcut, trebuie să treacă prin fața acestei sau acelei persoane? Trebuie să aibă și independența lui!”, a declarat Samir Nasri, potrivit as.com.

„Cred că, pentru a evolua ca om, trebuie să faci greșeli pe parcurs pentru a învăța. A nu avea permis la acea vârstă, pentru mine, nu este normal. Un permis este o formă de independență; înseamnă să poți face ce vrei când vrei, să ieși afară fără să fii tras la răspundere.

Dacă nu are permis înseamnă că nu are viață privată. Când trebuie să facă ceva, trebuie să angajeze un șofer… Un permis îți dă independență. La acea vârstă, trebuie să facă lucruri.

Zidane, la vârsta lui, făcea lucruri. E bine să ai ajutor cu anumite lucruri; trebuie să fii înconjurat, nu lăsat singur, chiar dacă este doar pentru a-ți gestiona bunurile, managementul financiar. Și e mai bine să fii înconjurat de părinți decât de oameni cu intenții rele. Dar în anumite lucruri din viață, trebuie să fii independent. Să conduci, să ieși afară, acestea sunt lucruri pe care trebuie să le faci”, a spus Nasri.

„Poate ieși în stradă, nu va face scandal! Vor fi oameni care îl vor opri și vor face poze cu el. Dar acesta este prețul faimei.

Când aveam 18 ani, mergeam să cumpăr pâine. Tatăl meu conducea, eu coboram din mașină, intram în brutărie și cumpăram pâine în Marsilia, un oraș care trăiește doar din fotbal. Ar trebui să o facă, să fie conectat cu viața reală”.

520 de meciuri a jucat Samir Nasri în cariera sa. A înscris 73 de goluri

337 de goluri a marcat Kylian Mbappe până acum în cariera sa

