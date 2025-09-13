„Îmi provoacă stres și anxietate” Antrenorul lui Andrei Rațiu, despre criza prin care trece Rayo Vallecano
Inigo Perez. Foto: Imago
„Îmi provoacă stres și anxietate” Antrenorul lui Andrei Rațiu, despre criza prin care trece Rayo Vallecano

Ionuț Cojocaru
Publicat: 13.09.2025, ora 15:24
Actualizat: 13.09.2025, ora 15:24
  • Inigo Perez (37 de ani), antrenorul lui Rayo Vallecano, echipă la care evoluează și internaționalul român Andrei Rațiu (27 de ani), spune că situația actuală a clubului îi provoacă „stres și anxietate”.

Formația madrilenă este obligată să se antreneze pe stadionul Las Rozas, deoarece stadionul Vallecas se află de ceva timp într-un proces vizibil de degradare.

Antrenorul lui Andrei Rațiu, despre criza prin care trece Rayo Vallecano: „Îmi provoacă stres și anxietate”

Din cauza stadionului care are probleme serioase: murdărie, crăpături, infiltrații, instalații depășite, și un gazon dificil, suporterii și-au exprimat constant frustrarea la fiecare partidă disputată pe teren propriu.

„Am norocul că jucătorii mei cred în ceea ce le transmit și par aproape imuni la toate dificultățile, care, în ultima vreme, sunt foarte multe.

Apoi există partea suporterilor. Deși au motive să fie nemulțumiți, suporterii nu ar trebui să se limiteze la plângeri sau scuze. Când văd ceva nedrept, reacționează, și asta aduce energie și dinamism.

Zilele trecute, însă, am văzut tristețe. Iar asta mă îngrijorează. Dacă un jucător simte furie, știu că acolo există energie. La fel e și cu fanii. Dar când apare tristețea, devine alarmant. Performanța echipei și sprijinul suporterilor merg mână în mână.

Dacă ne lipsește oricare dintre ele, totul se prăbușește inevitabil, sută la sută. Acest lucru îmi provoacă stres, anxietate și multe gânduri. Mă întreb mereu ce pot face eu și ce pot face jucătorii.

Sigur că e obositor, dar nu putem ceda. Suntem privilegiați și nu avem voie să abandonăm niciodată”, a declarat Perez, conform mundodeportivo.com.

Nu voi folosi drept scuză faptul că baza sportivă și stadionul nu sunt în condiții bune. Problemele acestea existau și atunci când am ajuns în Conference League. Dacă atunci nu ne-am agățat de ele, nu putem s-o facem acum, când trecem prin momente mai grele. Mi-aș dori să fiu printre cei care vin cu soluții pentru fragmentarea tot mai evidentă pe care o trăim. Vom căuta excelența pe teren pentru a reconstrui legătura dintre echipă și suporteri Inigo Perez

Gazonul este într-o stare proastă, uzat, cu zone fără iarbă, denivelări. Chiar atacantul Isi Palazon a descris suprafața de joc drept „un câmp de cartofi”, conform sport.es.

Autoritățile locale au alocat în această vară 2 milioane de euro pentru ca echipa să poată continua să joace pe Estadio de Vallecas.

Totuși, stadionul a rămas cu numeroase deficiențe, în afara stării gazonului, printre care: prize și cabluri la vedere, mizerie, scaune rupte, toalete care se revarsă, un sistem de iluminat slab, lipsa spațiilor VIP și a celor destinate presei, dar și probleme legate de acces și evacuare, potrivit stadiumdb.com.

La meciul cu Barcelona, încheiat 1-1, suporterii au protestat afișând bannere cu mesaje precum „ați abandonat stadionul”, „nu ascultați fanii”, „neglijați echipa feminină” sau „ați lăsat de izbeliște academia de juniori”.

Mulți dintre ei bănuiesc că președintele Raul Martin Presa lasă intenționat clubul să se degradeze pentru a forța mutarea pe un stadion nou, finanțat din bani publici, conform theguardian.com.

Programul lui Rayo Vallecano în Conference League:

  • 2 octombrie 2025: Rayo Vallecano - Shkendija
  • 23 octombrie 2025: Hacken - Rayo Vallecano
  • 6 noiembrie 2025: Rayo Vallecano - Lech Poznan
  • 27 noiembrie 2025: Slovan Brastislava - Rayo Vallecano
  • 11 decembrie 2025: Jagiellonia - Rayo Vallecano
  • 18 decembrie 2025: Rayo vallecano - Drita

„Tată, unde sunt prietenii tăi?” Marian Aliuță, despre problemele cu banii și prietenii care l-au părăsit: „Înainte erau mulți”
Special
13:09
„Tată, unde sunt prietenii tăi?” Marian Aliuță, despre problemele cu banii și prietenii care l-au părăsit: „Înainte erau mulți”
Citește mai mult
„Tată, unde sunt prietenii tăi?” Marian Aliuță, despre problemele cu banii și prietenii care l-au părăsit: „Înainte erau mulți”
România „transferă” din Israel Lisav Naif Eissat, fundașul lui Maccabi Haifa, eligibil pentru naționala României
Nationala
12:37
România „transferă” din Israel Lisav Naif Eissat, fundașul lui Maccabi Haifa, eligibil pentru naționala României
Citește mai mult
România „transferă” din Israel Lisav Naif Eissat, fundașul lui Maccabi Haifa, eligibil pentru naționala României

