Nu recomandă Inter Miami Un fost jucător din SUA a criticat echipa starului argentinian: „E rău! Tatăl lui Messi conduce clubul”

Polonezul Mateusz Klich (35 de ani), întors în țara natală după o aventură în Statele Unite, a oferit o opinie surprinzătoare despre Leo Messi (38 de ani) și Inter Miami.

Klich a jucat la două cluburi din Statele Unite: D.C. United și Atlanta, perioadă în care a disputat un singur meci împotriva celor de la Inter Miami, pe care l-a pierdut cu 1-0.

Mateusz Klich nu recomandă Inter Miami: „Organizatoric, e rău! Tatăl lui Messi conduce clubul”

Într-un interviu recent, Klich a fost întrebat despre cluburile din MLS pe care le-ar recomanda pentru un eventual transfer al unui conațional.

„Nu recomand Miami atâta timp cât Messi este acolo. Este un club dezastruos, oamenii pleacă, antrenorii și fizioterapeuții pleacă.

Organizatoric, este rău. Tatăl lui Messi conduce practic clubul. Toată lumea vorbește spaniolă și nu se poate face nimic fără acordul lor.

Clubul în sine este la 45-50 de minute de Miami”, a declarat Klich, conform sport.pl.

Aș recomanda New York. Red Bull are acum un stadion mai bun, dar și City construiește un stadion impresionant. Există cluburi precum Columbus Crew sau Cincinnati, care au stadioane excelente și baze foarte bune, dar viața acolo e destul de plictisitoare. Aș recomanda Nashville dacă există opțiunea Nashville SC. Un loc frumos, capitala country. Portland și Seattle au atmosferă, dar e aproape la capătul lumii Mateusz Klich

Klich, fost jucător la cluburi precum Wolfsburg, Kaiserslautern, Twente sau Leeds, a bifat 86 de meciuri în SUA:

70 pentru D.C. United - 7 goluri, 13 pase decisive

16 pentru Atlanta: - 1 pasă decisivă

Clubul e deținut în coproprietate de David Beckham și compania americană MasTec, reprezentată de Jorge Mas.

La nivel executiv, Inter Miami este condus de Xavier Asensi (președinte pentru operațiuni de business), Chris Henderson (director sportiv), și Pablo Alvarez (vicepreședinte și consilier juridic principal)

Inter Miami se află pe locul cinci în Conferința de Est din MLS, cu 52 de puncte.

Elevii lui Mascherano vor juca împotriva celor de la New York City, pe 25 septembrie.

