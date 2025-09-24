Nu recomandă Inter Miami Un fost jucător din SUA a criticat echipa starului argentinian: „E rău! Tatăl lui Messi conduce clubul” +5 foto
Mateusz Klich. Foto: Imago
Campionate

Nu recomandă Inter Miami Un fost jucător din SUA a criticat echipa starului argentinian: „E rău! Tatăl lui Messi conduce clubul”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 24.09.2025, ora 14:04
  • Polonezul Mateusz Klich (35 de ani), întors în țara natală după o aventură în Statele Unite, a oferit o opinie surprinzătoare despre Leo Messi (38 de ani) și Inter Miami.

Klich a jucat la două cluburi din Statele Unite: D.C. United și Atlanta, perioadă în care a disputat un singur meci împotriva celor de la Inter Miami, pe care l-a pierdut cu 1-0.

„Diferit de Inzaghi”   Un titular de la Inter, laude la adresa lui Cristi Chivu:  ce l-a impresionat
Citește și
„Diferit de Inzaghi” Un titular de la Inter, laude la adresa lui Cristi Chivu: ce l-a impresionat
Citește mai mult
„Diferit de Inzaghi”   Un titular de la Inter, laude la adresa lui Cristi Chivu:  ce l-a impresionat

Mateusz Klich nu recomandă Inter Miami: „Organizatoric, e rău! Tatăl lui Messi conduce clubul”

Într-un interviu recent, Klich a fost întrebat despre cluburile din MLS pe care le-ar recomanda pentru un eventual transfer al unui conațional.

„Nu recomand Miami atâta timp cât Messi este acolo. Este un club dezastruos, oamenii pleacă, antrenorii și fizioterapeuții pleacă.

Organizatoric, este rău. Tatăl lui Messi conduce practic clubul. Toată lumea vorbește spaniolă și nu se poate face nimic fără acordul lor.

Clubul în sine este la 45-50 de minute de Miami”, a declarat Klich, conform sport.pl.

Aș recomanda New York. Red Bull are acum un stadion mai bun, dar și City construiește un stadion impresionant. Există cluburi precum Columbus Crew sau Cincinnati, care au stadioane excelente și baze foarte bune, dar viața acolo e destul de plictisitoare. Aș recomanda Nashville dacă există opțiunea Nashville SC. Un loc frumos, capitala country. Portland și Seattle au atmosferă, dar e aproape la capătul lumii Mateusz Klich

Klich, fost jucător la cluburi precum Wolfsburg, Kaiserslautern, Twente sau Leeds, a bifat 86 de meciuri în SUA:

  • 70 pentru D.C. United - 7 goluri, 13 pase decisive
  • 16 pentru Atlanta: - 1 pasă decisivă

Clubul e deținut în coproprietate de David Beckham și compania americană MasTec, reprezentată de Jorge Mas.

La nivel executiv, Inter Miami este condus de Xavier Asensi (președinte pentru operațiuni de business), Chris Henderson (director sportiv), și Pablo Alvarez (vicepreședinte și consilier juridic principal)

Inter Miami se află pe locul cinci în Conferința de Est din MLS, cu 52 de puncte.

Elevii lui Mascherano vor juca împotriva celor de la New York City, pe 25 septembrie.

Lionel Messi la Inter Miami FOTO Imago
Lionel Messi la Inter Miami FOTO Imago

Galerie foto (5 imagini)

Lionel Messi la Inter Miami FOTO Imago Lionel Messi la Inter Miami FOTO Imago Lionel Messi la Inter Miami FOTO Imago Lionel Messi la Inter Miami FOTO Imago Lionel Messi la Inter Miami FOTO Imago
+5 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

De ce a ales CSA Steaua Fostul jucător de la FCSB a explicat mutarea în Liga 2:  „Oameni la care nu mă așteptam m-au lăsat la greu”
Liga 2
13:13
De ce a ales CSA Steaua Fostul jucător de la FCSB a explicat mutarea în Liga 2: „Oameni la care nu mă așteptam m-au lăsat la greu”
Citește mai mult
De ce a ales CSA Steaua Fostul jucător de la FCSB a explicat mutarea în Liga 2:  „Oameni la care nu mă așteptam m-au lăsat la greu”
„Și-au dat seama că nu pot face față” Dezvăluirile lui Adrian Mazilu despre perioada petrecută în străinătate: „A fost o maturizare forțată”
Campionate
12:37
„Și-au dat seama că nu pot face față” Dezvăluirile lui Adrian Mazilu despre perioada petrecută în străinătate: „A fost o maturizare forțată”
Citește mai mult
„Și-au dat seama că nu pot face față” Dezvăluirile lui Adrian Mazilu despre perioada petrecută în străinătate: „A fost o maturizare forțată”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
statele unite SUA lionel messi inter miami mateusz klich
Știrile zilei din sport
Încă o lovitură încasată de FCSB Campioana a mai pierdut un jucător înaintea debutului în Europa League. Nevoit să se opereze de urgență
Europa League
16:51
Încă o lovitură încasată de FCSB Campioana a mai pierdut un jucător înaintea debutului în Europa League. Nevoit să se opereze de urgență
Citește mai mult
Încă o lovitură încasată de FCSB Campioana a mai pierdut un jucător înaintea debutului în Europa League. Nevoit să se opereze de urgență
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
Superliga
16:32
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
Citește mai mult
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
Șanse mici pentru un tricolor important Mircea Lucescu speră să-l aibă la dispoziție cu Austria, dar clubul are alte planuri cu fotbalistul
Nationala
16:38
Șanse mici pentru un tricolor important Mircea Lucescu speră să-l aibă la dispoziție cu Austria, dar clubul are alte planuri cu fotbalistul
Citește mai mult
Șanse mici pentru un tricolor important Mircea Lucescu speră să-l aibă la dispoziție cu Austria, dar clubul are alte planuri cu fotbalistul
A ratat „Panenka” Sergio Ramos, eșec de la 11 metri, urmat de dezastru pentru echipa sa. Monterrey a luat 6 goluri în 40 de minute!
Campionate
16:48
A ratat „Panenka” Sergio Ramos, eșec de la 11 metri, urmat de dezastru pentru echipa sa. Monterrey a luat 6 goluri în 40 de minute!
Citește mai mult
A ratat „Panenka” Sergio Ramos, eșec de la 11 metri, urmat de dezastru pentru echipa sa. Monterrey a luat 6 goluri în 40 de minute!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:20
Cum arată noul Camp Nou VIDEO+FOTO. GOLAZO.ro a vizitat arena Barcelonei: „Cea mai sigură din Spania” » De ce nu se poate juca încă
Cum arată noul Camp Nou VIDEO+FOTO. GOLAZO.ro a vizitat arena Barcelonei: „Cea mai sigură din Spania” » De ce nu se poate juca încă 
16:32
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
16:51
Încă o lovitură încasată de FCSB Campioana a mai pierdut un jucător înaintea debutului în Europa League. Nevoit să se opereze de urgență
Încă o lovitură încasată de FCSB Campioana a mai pierdut un jucător înaintea debutului în Europa League. Nevoit să se opereze de urgență
18:03
„Fotbalul profesionist nu e pentru copii!” Un mare antrenor trage un semnal de alarmă: „Asta i-aș întreba pe medici”
„Fotbalul profesionist nu e pentru copii!” Un mare antrenor trage un semnal de alarmă: „Asta i-aș întreba pe medici”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Top stiri din sport
Și chirurgul a fost șocat Ce s-a întâmplat la operația lui Gavi + Mesajul mijlocașului de la Barcelona de pe patul de spital
Campionate
11:30
Și chirurgul a fost șocat Ce s-a întâmplat la operația lui Gavi + Mesajul mijlocașului de la Barcelona de pe patul de spital
Citește mai mult
Și chirurgul a fost șocat Ce s-a întâmplat la operația lui Gavi + Mesajul mijlocașului de la Barcelona de pe patul de spital
Aur și argint pentru România, la canotaj Primele medalii, la dublu rame feminin și masculin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai
Canotaj
10:47
Aur și argint pentru România, la canotaj Primele medalii, la dublu rame feminin și masculin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai
Citește mai mult
Aur și argint pentru România, la canotaj Primele medalii, la dublu rame feminin și masculin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai
Dinamo, avertisment pentru olteni  Universitatea Craiova nu-l sperie pe Sivis: „Știm cine suntem, mergem la victorie”
Superliga
14:57
Dinamo, avertisment pentru olteni Universitatea Craiova nu-l sperie pe Sivis: „Știm cine suntem, mergem la victorie”
Citește mai mult
Dinamo, avertisment pentru olteni  Universitatea Craiova nu-l sperie pe Sivis: „Știm cine suntem, mergem la victorie”
Când se joacă El Clasico La Liga a stabilit data și ora primului Real Madrid - Barcelona din acest sezon
Campionate
10:41
Când se joacă El Clasico La Liga a stabilit data și ora primului Real Madrid - Barcelona din acest sezon
Citește mai mult
Când se joacă El Clasico La Liga a stabilit data și ora primului Real Madrid - Barcelona din acest sezon

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 12 rapid 21 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
25.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share