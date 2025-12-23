Campioană-surpriză în Liga 1? Cum arată șansele la titlu la finalul anului 2025 + cine ajunge în play-off
Alex Dobre, Alex Cicâldău și Darius Olaru FOTO: Montaj GOLAZO.ro
Superliga

Campioană-surpriză în Liga 1? Cum arată șansele la titlu la finalul anului 2025 + cine ajunge în play-off

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 23.12.2025, ora 11:35
alt-text Actualizat: 23.12.2025, ora 11:35
  • Statisticienii au analizat situația din Liga 1 și au dat un verdict cu privire la componența play-off-ului, dar și legat de clasamentul final.
  • Echipa cu cele mai mari șanse la câștigarea titlului, în rândurile de mai jos.

În respectiva analiză, FCSB prinde un loc de play-off și termină sezonul pe podium. Lucrurile nu arată la fel de bine pentru CFR Cluj, care ar urma să rămână în afara primelor șase locuri.

„Dacă nu face asta, nu prinde podiumul” Gică Craioveanu avertizează una dintre favoritele la titlu: „N-a arătat deloc bine”
Citește și
„Dacă nu face asta, nu prinde podiumul” Gică Craioveanu avertizează una dintre favoritele la titlu: „N-a arătat deloc bine”
Citește mai mult
„Dacă nu face asta, nu prinde podiumul” Gică Craioveanu avertizează una dintre favoritele la titlu: „N-a arătat deloc bine”

Universitatea Craiova, favorită la câștigarea titlului în Liga 1

Conform statisticienilor de la Football Meets Data, Universitatea Craiova ar urma să încheie campionatul pe aceeași poziție pe care se află în prezent, adică pe 1! Oltenii au 38% șanse de a câștiga campionatul.

Rapid a fost o bună perioadă pe primul loc, însă nu a reușit să mențină același ritm în ultimele partide. Giuleștenii au primit 25% șanse la titlu și ar urma să încheie sezonul pe locul secund.

Un salt spectaculos în ierarhia celor de la Football Meets Data ar fi făcut de FCSB. Deși se află pe locul 9 în acest moment, campioana en-titre din Liga 1 ar urma să încheie acest sezon pe locul al treilea.

Echipa lui Charalambous este cotată cu 10% șanse de a câștiga titlul pentru al treilea an la rând.

Șansele la câștigarea titlului

  • U Craiova - 38%
  • Rapid - 25%
  • Dinamo - 11%
  • FCSB - 10%
  • Botoșani - 8%

Cu 11% șanse de a deveni campioană, Dinamo ar urma să încheie actuala stagiune pe poziția a patra.

Ultimele două formații care ar urma să ajungă în play-off sunt FC Botoșani, revelația sezonului, și Universitatea Cluj, echipă care în stagiunea precedentă a reușit să obțină un loc de cupe europene.

Cum ar urma să arate clasamentul la finalul play-off-ului:

  1. U Craiova - 43 puncte
  2. Rapid - 41
  3. FCSB - 39
  4. Dinamo - 38
  5. Botoșani - 37
  6. Universitatea Cluj - 36

Clasamentul în Liga 1, la finalul anului 2025

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2140
2Rapid București2139
3FC Botoșani2138
4Dinamo București2138
5FC Argeș2134
6Oțelul Galați2133
7U Cluj2133
8UTA Arad2132
9FCSB2131
10Farul Constanța2127
11CFR Cluj2126
12Unirea Slobozia2121
13Petrolul Ploiești2120
14Csikszereda2116
15Hermannstadt2113
16Metaloglobus București2111

Citește și

U-BT Cluj, tot mai aproape de play-off Victorie categorică obținută de campioana României în ABA League » Și-a luat revanșa
Baschet
10:39
U-BT Cluj, tot mai aproape de play-off Victorie categorică obținută de campioana României în ABA League » Și-a luat revanșa
Citește mai mult
U-BT Cluj, tot mai aproape de play-off Victorie categorică obținută de campioana României în ABA League » Și-a luat revanșa
Bilanțul lui Darius Olaru ANALIZĂ. Căpitanul de la FCSB a avut un an marcat de o accidentare gravă: „E greu să egalez ce-am făcut acum 1-2 ani”
Superliga
09:00
Bilanțul lui Darius Olaru ANALIZĂ. Căpitanul de la FCSB a avut un an marcat de o accidentare gravă: „E greu să egalez ce-am făcut acum 1-2 ani”
Citește mai mult
Bilanțul lui Darius Olaru ANALIZĂ. Căpitanul de la FCSB a avut un an marcat de o accidentare gravă: „E greu să egalez ce-am făcut acum 1-2 ani”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Unul dintre creatorii celebrului joc „Call of Duty”, Vince Zampella, mort după ce s-a izbit cu Ferrariul într-un parapet. Accidentul a fost filmat
Unul dintre creatorii celebrului joc „Call of Duty”, Vince Zampella, mort după ce s-a izbit cu Ferrariul într-un parapet. Accidentul a fost filmat
Unul dintre creatorii celebrului joc „Call of Duty”, Vince Zampella, mort după ce s-a izbit cu Ferrariul într-un parapet. Accidentul a fost filmat
dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 rapid fcsb play-off
Știrile zilei din sport
Putea ajunge traficant VIDEO. Viața de film a unui dintre cei mai apreciați jucători străini din Liga 1: „Mi-au zis să vând droguri, mi-au împușcat un văr”
Special
23.12
Putea ajunge traficant VIDEO. Viața de film a unui dintre cei mai apreciați jucători străini din Liga 1: „Mi-au zis să vând droguri, mi-au împușcat un văr”
Citește mai mult
Putea ajunge traficant VIDEO. Viața de film a unui dintre cei mai apreciați jucători străini din Liga 1: „Mi-au zis să vând droguri, mi-au împușcat un văr”
Pas decisiv pentru noul Stadion Dinamo Veste uriașă anunțată de Ionuț Lupescu înainte de Crăciun: „Azi sau mâine vine!”
Superliga
23.12
Pas decisiv pentru noul Stadion Dinamo Veste uriașă anunțată de Ionuț Lupescu înainte de Crăciun: „Azi sau mâine vine!”
Citește mai mult
Pas decisiv pentru noul Stadion Dinamo Veste uriașă anunțată de Ionuț Lupescu înainte de Crăciun: „Azi sau mâine vine!”
„Să nu mai girăm porcării” Săpunaru, față în față cu imaginile controversate de la derby: „O s-o mai fac!” + Stelea și Balint au intervenit
Superliga
23.12
„Să nu mai girăm porcării” Săpunaru, față în față cu imaginile controversate de la derby: „O s-o mai fac!” + Stelea și Balint au intervenit
Citește mai mult
„Să nu mai girăm porcării” Săpunaru, față în față cu imaginile controversate de la derby: „O s-o mai fac!” + Stelea și Balint au intervenit
50.000 € pentru un blat în Liga 1! VIDEO. Dezvăluiri incendiare: un fotbalist important spune cum a fost contactat să trântească un meci decisiv
Special
23.12
50.000 € pentru un blat în Liga 1! VIDEO. Dezvăluiri incendiare: un fotbalist important spune cum a fost contactat să trântească un meci decisiv
Citește mai mult
50.000 € pentru un blat în Liga 1! VIDEO. Dezvăluiri incendiare: un fotbalist important spune cum a fost contactat să trântească un meci decisiv
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:00
Putea ajunge traficant VIDEO. Viața de film a unui dintre cei mai apreciați jucători străini din Liga 1: „Mi-au zis să vând droguri, mi-au împușcat un văr”
Putea ajunge traficant VIDEO. Viața de film a unui dintre cei mai apreciați jucători străini din Liga 1: „Mi-au zis să vând droguri, mi-au împușcat un văr”
20:40
Pas decisiv pentru noul Stadion Dinamo Veste uriașă anunțată de Ionuț Lupescu înainte de Crăciun: „Azi sau mâine vine!”
Pas decisiv pentru noul Stadion Dinamo Veste uriașă anunțată de Ionuț Lupescu înainte de Crăciun: „Azi sau mâine vine!”
22:48
Au bătut palma Dinamo a încheiat un parteneriat neașteptat » Ce avantaje vor avea cele două cluburi
Au bătut palma Dinamo a încheiat un parteneriat neașteptat » Ce avantaje vor avea cele două cluburi
19:46
50.000 € pentru un blat în Liga 1! VIDEO. Dezvăluiri incendiare: un fotbalist important spune cum a fost contactat să trântească un meci decisiv
50.000 € pentru un blat în Liga 1! VIDEO. Dezvăluiri incendiare: un fotbalist important spune cum a fost contactat să trântească un meci decisiv
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Top stiri din sport
Gafă imensă VIDEO. Fundașul din Liga 1 s-a făcut de râs la Cupa Africii! A greșit incredibil la singurul gol al meciului
Campionate
23.12
Gafă imensă VIDEO. Fundașul din Liga 1 s-a făcut de râs la Cupa Africii! A greșit incredibil la singurul gol al meciului
Citește mai mult
Gafă imensă VIDEO. Fundașul din Liga 1 s-a făcut de râs la Cupa Africii! A greșit incredibil la singurul gol al meciului
Campioană-surpriză în Liga 1? Cum arată șansele la titlu la finalul anului 2025 + cine ajunge în play-off
Superliga
23.12
Campioană-surpriză în Liga 1? Cum arată șansele la titlu la finalul anului 2025 + cine ajunge în play-off
Citește mai mult
Campioană-surpriză în Liga 1? Cum arată șansele la titlu la finalul anului 2025 + cine ajunge în play-off
Drăgușin, atracția Serie A Un club italian de mare tradiție e interesat de stoper.  Tottenham trebuie să accepte o condiție
Stranieri
23.12
Drăgușin, atracția Serie A Un club italian de mare tradiție e interesat de stoper. Tottenham trebuie să accepte o condiție
Citește mai mult
Drăgușin, atracția Serie A Un club italian de mare tradiție e interesat de stoper.  Tottenham trebuie să accepte o condiție
Jake Paul, bani și arme în avion FOTO: Postare controversată făcută de starul american, după ce a fost trimis la podea de Anthony Joshua
Diverse
23.12
Jake Paul, bani și arme în avion FOTO: Postare controversată făcută de starul american, după ce a fost trimis la podea de Anthony Joshua
Citește mai mult
Jake Paul, bani și arme în avion FOTO: Postare controversată făcută de starul american, după ce a fost trimis la podea de Anthony Joshua

Echipe/Competiții

fcsb 62 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 31 rapid 43 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 10 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
24.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share