U Craiova, transfer de top Oltenii cumpără un atacant care a jucat în Portugalia, Franța și Spania »  Ce sumă vor achita
Heri Tavares FOTO: Instagram @heritavares91 / Montaj GOLAZO.ro
Superliga

U Craiova, transfer de top Oltenii cumpără un atacant care a jucat în Portugalia, Franța și Spania » Ce sumă vor achita

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 29.06.2026, ora 12:15
alt-text Actualizat: 29.06.2026, ora 12:22
  • Universitatea Craiova ar urma să îl transfere pe atacantul portughez Heri Tavares (29 de ani), care a jucat în ultimii doi ani în Israel, la Maccabi Netanya.
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Gruparea din Bănie se pregătește intens pentru debutul în noul sezon, stagiune în care va ataca o calificare în premieră în faza principală a Ligii Campionilor.

În primul tur preliminar, „juveții” o vor înfrunta pe ML Vitebsk, campioana ultimului sezon din Belarus.

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Universitatea Craiova a ajuns la un acord pentru transferul Heri Tavares

Heri Tavares, noua extremă de la Universitatea Craiova ar fi ajuns deja în cantonamentul echipei din Austria, urmând să semneze contractul astăzi (n.r. - luni).

Înțelegerea dintre cele două părți va fi valabilă pentru trei ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon, dacă gruparea olteană va dori să îl păstreze pe atacantul din Capul Verde.

Universitatea Craiova ar urma să plătească nu mai puțin de un milion de euro pentru transferul lui Heri Tavares, conform fanatik.ro.

Totuși, nu întreaga sumă va ajunge la Maccabi Netanya, Estoril Praia, fosta echipă a lui Tavares, păstrându-și un procent din suma de transfer.

750.000 de euro
este cota lui Heri Tavares, conform Transfermarkt

Universitatea Craiova ar urma să îl prezinte în cel mai scurt timp atât pe Heri Tavares, cât și pe Simon Elisor.

Cine este Heri Tavares, noua extremă de la U Craiova

Născut în Portugalia, la Amadora, Heri Tavares a început fotbalul în academia celor de la Estrela, urmând ca după doar un an să plece la Sporting, acolo unde a stat nu mai puțin de opt ani.

Ultimul an de juniorat, între 2015 și 2016, și l-a petrecut la Belenenses, fiind achiziționat ulterior de Benfica.

Atacantul nu a bifat niciun minut la gruparea de pe Da Luz, însă a avut un rol important la echipa a doua, acolo unde a jucat nu mai puțin de 84 de meciuri, reușind 29 de goluri și 10 pase decisive.

După doi ani la Benfica B, au urmat împrumuturi la Moreirense și Boavista, după care a ajuns la Brest, grupare din Franța, dar nu a reușit să se impună, fiind împrumutat din nou în Portugalia, la Famalicao, după doar 4 meciuri jucate pe pământ francez.

La Famalicao a jucat un an, după care a fost împrumutat în Spania, la Ponferradina , unde a jucat timp de un sezon.

După aventura în Spania, acesta a ajuns la Estoril, iar după un an a plecat în Israel, la Maccabi Netanya, grupare de la care va ajunge la Universitatea Craiova.

Cifrele din cariera lui Heri Tavares:

  • Benfica B - 84 de meciuri, 29 de goluri, 10 pase de gol
  • Maccabi Netanya - 64 de meciuri, 9 goluri, 13 pase de gol
  • Estoril: 41 de meciuri, 4 goluri, 2 pase de gol
  • Famalicao: 40 de meciuri, 5 goluri, o pasă de gol
  • Moreirense: 36 de meciuri, 7 goluri, 6 pase de gol
  • Boavista: 30 de meciuri, 4 goluri, o pasă de gol
  • Ponferradina: 19 meciuri, o pasă de gol
  • Brest: 4 meciuri
5 meciuri
a jucat Heri Tavares pentru naționala Capului Verde

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